錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

文／劉俞青

編按：今年4月26日上午的一場大火，錢櫃KTV林森店燒出6人死亡、50多人送醫的嚴重公安意外，至今針對當時消防警報為何沒有開啟，檢察官還在偵辦中。

身為錢櫃董事長的練台生，事發後自然成為外界鎖定焦點之一；但除了5月22日他以被告身分，到台北地檢署庭訊近2小時，訊後以1百萬元交保並限制住居、出境、出海，走出庭外時在鏡頭前曾驚鴻一瞥外，他本人始終未對外表示任何看法。

外界評論他「危機處理不佳」、「躲在幕後」，但6月下旬的錢櫃股東會後，他首度與股東交心，侃侃而談這次的火災，他的災後處理，與面對的態度。

練台生不只是國內KTV霸主，多年來一手掌控台灣有線電視生態半邊天，近年來仍動作頻頻，除入主台北都會區的「北都數位有線電視」，成為最大股東，近日又透過妻子蔡富女名義，取得全國數位3成以上持股，在雙北版圖都再下一城。

同時練台生還擁有年代電視與壹電視、多家頻道代理權，每幾年一度的定頻大戰，更是他的精采大戲；幾乎台灣半數人的眼球都受這位「媒體大亨」遙控。

向來隱身枱面下的「老練」今年已70歲，略顯矮胖的身子，講起話來中氣十足，或許是今年錢櫃遇上火劫，老練謹慎因應之餘，有感於股東支持，即使疫情當前，卻在股東會上開出「明年股息絕對不比今年差」的支票，令在場股東個個有感。

現場他談興大開，侃侃而言經營錢櫃的想法、未來，甚至評論競爭對手的布局策略，對外界形容他的經營風格近乎「功利」，他都坦然接受，老練風格自成一格。

以下是他第一人稱的股東會發言整理。但要特別提醒，這是他對錢櫃的股東報告，並不是對所有社會大眾發言，因此有些內容，例如他歸納這次意外可能影響每股盈餘1元，是對股東的負責計算。

首先我要感謝錢櫃的股東，這次林森店大火，造成很大的公安事件，原本我預期至少會跌3個停板，加上疫情股災，但我們的股價跌幅很有限。

這次意外，我們有很多要檢討的地方，但整個公安意外關鍵失火的禍首不是我們，真正原因目前檢察官還未公布，我們只能靜待結果。

我們目前面對的方式是，只要當天來到錢櫃有消費的人，加起來大約有1百40幾位，我們都是逐一去慰問，從傷亡到驚嚇各方面，截至目前為止，共和解了73個人；另外有10幾個人因為他們完全沒有傷害，在起火前已經離開，因此婉謝和解。所以目前大約還有將近50位受害者，還在陸續談和解。

談道歉 要逐一善後 不是向媒體鞠躬

在6位亡者中，已經有3位達成和解，針對還剩下的3位亡者，我們已經把距離拉近，希望可以盡快達到共識。

我向各位報告，每位亡者的和解金至少都是1千萬元起跳，詳細金額請體諒我不能對外說，每個個案都有不同狀況，我個人評估對今年獲利影響不會超過1元，這是最壞的狀況。

在這次過程中，我們要向所有受害者道歉，首先當然是因為這次意外，身體受到傷害的人；其次，則是所有股東，因為影響到形象和收益；至於有媒體要我出面道歉，我找不出理由向他道歉。(閱讀全文…)

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