耳朵商機 聲音就是新金流

耳朵是下一個金礦嗎?現代人獲取新知、娛樂的管道從Youtube、Netflix等線上平台轉為podcast,只要戴上耳機,隨時都能收聽。Spotify更在今年重金挖角知名主持人Joe Rogan,製作獨家節目,看好未來市場、積極佈局,podcast將成為下個意見領袖產生器。

什麼是podcast?

podcast=iPod+Broadcast,定義為a radio program that is stored in a digital form that you can download from the internet and play on a computer or on an MP3 player,簡單來說就是數位版廣播節目,但形式更多元,也多了隨選隨聽、可下載留存等便利性。

根據美國互動廣告協會(IAB)在2019年中針對美國podcast市場的調查顯示,podcast的廣告收入估計可在2021年達到10億美元。

新冠疫情也擋不住的成長率

Stitcher app針對過去10年間的in-app data以及podcast頻道內容、聽眾分布做出整理分析。首先,如果以兩個字總結過去10年的podcast內容,那就是:explosive growth(爆炸性成長)。Stitcher執行長Erik Diehn指出,”The data we found reinforce our belief that the unique, intimate appeal of podcasting makes its fans the most loyal and passionate of any medium.”

圖/英語島

Stitcher統計重點

*新冠肺炎疫情期間,podcast的成長率並未下降,在Stitcher app上發布的podcast從2010開始成長了129,000%

*18–34歲的聽眾佔最多數,但35–55歲聽眾的收聽時數較長

*疫情期間,週間通勤時段收聽率降低,但從四月下半開始收聽模式緩緩恢復

參考資料:Stitcher Blog, Reuters Institute Digital News Report, iThome, 風傳媒, iab

文/馬婉娟

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌

