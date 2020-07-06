要稱讚人「凍齡」不顯老 英文其實是用“carry”？

講話的時候，中文裡夾雜著英文，已經是現代人溝通的常態。例如，要發一個 email，寫一份 proposal，拿到 job offer，打 Game…今天談的這個字 “Carry”，近來也常常出現在中文對話裡，已經從遊戲玩家口裡，逐漸蔓延到職場。例如：

●你好Carry！

●靠我一個人carry。

●他carry整個月的業績。

Carry這個字在遊戲裡，是稱讚人罩得住、很強大，Carry the team to victory，帶整個團隊打贏勝仗。Carry原來的意思是「攜帶、扛著」，所以中文的「扛業績」就可以用carry。

You will be required to lead your team and carry quota simultaneously.

你會帶領一個團隊，同時會扛業績。

「扛」的不一定是業績，也可能是扛整齣戲，英文也用Carry。

They had a very strong actor in the main part and he managed to carry the whole play.

他們有一位很具實力的男演員擔綱，他撐起了整個劇。

再來看幾個容易誤解carry的用法：

Don’t get carried away!

（Ｘ）不要打包帶走。

（Ｏ）別得意忘形了！

Get carried away或是Be carried away是指因為太興奮以致於失去控制。“Don’t get carried away!” 就接近中文說的「別得意忘形」。再看一例：

They were all so cheap. I guess I got a little carried away.

因為這裡的東西都太便宜了，我不小心就買過頭了。

Carry weight

（Ｘ）扛重物

（Ｏ）有份量

Carry雖然有扛的意思，但如果是carry weight，就有更深一層引申的意思，意思是「有份量」，是職場常見的用法。

I’m afraid my opinion doesn’t carry any weight with my boss.

我的意見恐怕不會對老闆產生多大影響。

Can’t carry a tune

（Ｘ）不會做曲

（Ｏ）五音不全

Neither of my brothers can carry a tune, but my sister is a good singer.

我的兄弟們都五音不全，但我妹妹唱歌唱得很好。

Carry one’s years well

（Ｘ）每一年都過得很好

（Ｏ）看起來比實際年齡年輕

She carries her years well. 她不顯老。

文／英語島編輯室

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌

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