要稱讚人「凍齡」不顯老 英文其實是用“carry”？

講話的時候,中文裡夾雜著英文,已經是現代人溝通的常態。例如,要發一個 email,寫一份 proposal,拿到 job offer,打 Game…今天談的這個字 “Carry”,近來也常常出現在中文對話裡,已經從遊戲玩家口裡,逐漸蔓延到職場。例如:

●你好Carry!

●靠我一個人carry。

●他carry整個月的業績。

Carry這個字在遊戲裡,是稱讚人罩得住、很強大,Carry the team to victory,帶整個團隊打贏勝仗。Carry原來的意思是「攜帶、扛著」,所以中文的「扛業績」就可以用carry。

You will be required to lead your team and carry quota simultaneously.

你會帶領一個團隊,同時會扛業績。

「扛」的不一定是業績,也可能是扛整齣戲,英文也用Carry。

They had a very strong actor in the main part and he managed to carry the whole play.

他們有一位很具實力的男演員擔綱,他撐起了整個劇。

再來看幾個容易誤解carry的用法:

Don’t get carried away!

(X)不要打包帶走。

(O)別得意忘形了!

Get carried away或是Be carried away是指因為太興奮以致於失去控制。“Don’t get carried away!” 就接近中文說的「別得意忘形」。再看一例:

They were all so cheap. I guess I got a little carried away.

因為這裡的東西都太便宜了,我不小心就買過頭了。

Carry weight

(X)扛重物

(O)有份量

Carry雖然有扛的意思,但如果是carry weight,就有更深一層引申的意思,意思是「有份量」,是職場常見的用法。

I’m afraid my opinion doesn’t carry any weight with my boss.

我的意見恐怕不會對老闆產生多大影響。

Can’t carry a tune

(X)不會做曲

(O)五音不全

Neither of my brothers can carry a tune, but my sister is a good singer.

我的兄弟們都五音不全,但我妹妹唱歌唱得很好。

Carry one’s years well

(X)每一年都過得很好

(O)看起來比實際年齡年輕

She carries her years well. 她不顯老。

文/英語島編輯室

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌

