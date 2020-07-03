文／陳炯廷

眾所期盼的三倍券來了！行政院長蘇貞昌在6月初終於公佈折騰已久，政府研議長達三個月的振興消費方案。蘇貞昌在政策發佈記者會上，言談中滿腹自信地表示，將在7月15日發放，要「把錢變三倍大」的振興券，不只「好領、好用、好刺激」，同時還「最溫暖」。對於消費刺激的效果，蘇貞昌更誇口說，在商家促銷活動的加碼搭配下，民眾「搞不好還可換到哈雷重機」。

然而，蘇貞昌所謂「把錢變三倍大」的葫蘆裏究竟賣的是什麼藥？說穿了，原來是民眾還必須先拿出1,000元現金，才能換得面額3,000元的代金券（代替鈔票，購物時抵扣等值現金），領取和使用方式看似「多元」，但也讓人難以一目瞭然。多數人對三倍券內容的直觀反應，恐怕不會是「好領、好用、好刺激、最溫暖」，而是「難領、怎麼用、好複雜」，再想到炎夏時，可能要排隊領實體券，只讓人覺得「好熱」。

無怪乎有網友直指，整場滿是口號的政策發佈記者會，宛如直銷大會。甚至連民進黨自家基層民代都看不下去，反諷地以「嘆為觀止」來評價蘇貞昌的表現，直言行政團隊是不食人間煙火，跟社會脫節，把發錢這麼簡單的事情給複雜化。

三倍券直教人「三倍不解」

既然1,000元才能換3,000元面額的「三倍券」，等同政府只是給了2,000元。「何不直接發2,000元的消費券或現金？」這是許多民眾對於三倍券首先浮現的疑惑。

對此，發現金是怕有民眾會存起來不用的說法，還算能理解，但為何不直接發消費券，蘇貞昌除了援引監察院報告稱，過去的消費券經驗，對刺激經濟沒有效益外，這番「如果只發2,000元，就不是3,000元，我們就是要激發消費、誘引消費，這樣也更能刺激消費」的回應，只叫人聽完更是滿頭霧水。

此外，對於為何不直接發2,000元消費券，蘇貞昌及若干支持三倍券輿論，提出另一種解釋說，這是考量人類行為認知的政策設計，他們主張民眾「有先出到錢換券，才會勤著花」，而這會讓民眾額外產生「意外之財」的效果等。

然而，這種心理算計的結果，是否符合社會成本，又是否真能有別於消費券，帶動更多消費，令人懷疑。這種「心理戰」對多數民眾而言，或許就如同民進黨台北市議員王世堅所言，「這只是3,000元，不是3萬元或30萬元」，實在不解為何要如此跟人民計較這點錢。而要民眾先掏錢換券一事，也已讓人憂心，是否會出現黑市，讓有心人士乘人之危，或利用資訊落差，向付不出1,000元或不想付1,000元的民眾，計劃性地收購三倍券以套利。

「政治心態作祟」下的政策產物

儘管直接發2,000元消費券或現金，要比「三倍券」更便民，但為何民進黨政府不願這麼做？這個令人匪夷所思的問題，恐怕只有放在台灣政治競爭黨派化、藍綠惡鬥的脈絡下去思考才能參透，而其中的政治考量，也呼之欲出。

眾所皆知，直接發消費券是2008年金融海嘯後的馬英九「代表作」，而當時為刺激消費，每人發3,600元消費券一事，始終被民進黨視為失敗，且拒絕重蹈覆轍的前車之鑑。有論者就形容，直接發消費券，是蔡英文政府難以破除的「馬英九心魔」。另一方面，發現金其實也曾是蔡英文和民進黨的主張，但當國民黨也這麼說時，民進黨便偏要另闢蹊徑。

回顧2008年時民進黨曾指出，考量台灣地下經濟盛行，直言消費券的使用必然受到嚴重的限制，並非所有的商家及小販均可適用，偏遠地區及非都會區民眾將會有使用上的困難。此外，基於「行政成本高」、「程序冗長」，「制度設計上難以避免不當使用的弊端」，故主張直接發現金，才更為適切。

「他（國民黨）做過的，我不做」，即便在某些情況下，照著做會比較好。拒發消費券就是一個例子。政治大學財政學系教授陳國樑日前在接受本刊採訪時，便對民進黨在如此「政治心態」下所主導的紓困振興政策深表遺憾。

「蔡英文的錢比馬英九難拿」

或多或少因為「不要變成馬英九」，因此民進黨政府在思考促進消費方案時，起初就否決了消費券和現金，其在4月初先是提出了「酷碰券」（coupon）構想，欲讓消費滿4,000元的民眾，可獲得政府1,000元的回饋補助。這形同發給民眾一張最高有七五折的折扣券，但前提是民眾得有餘裕可掏出4,000元消費，且限定要用行動支付，即便行動支付在台灣並不普及。

酷碰券有繁複、不便民的問題，且有排貧、排弱、排老效果的政策，自然引發各方強烈抨擊，在社會壓力下，民進黨政府不得不檢討，讓政策逐步向消費券靠攏。有決策官員就向媒體坦言，三倍券的制定過程，許多地方是參照消費券而來。

持平而論，比起最初的酷碰券，民進黨在滾動式檢討後的「三倍券」確實是好多了。不過，三倍券仍未改折扣券本色，只是取得門檻從4,000元降為1,000元，效果上從七五折券變成三三折券。整體而言，三倍券所要付出的行政成本和便民程度，終究沒有馬英九直接發消費券來得好，就民眾的觀感而言，就只是「蔡英文的錢要比馬英九的難拿多了，且還拿得更少」。

除了短期振興 更要經濟轉型

至於三倍券是否比起消費券「更刺激」，而能避免替代日常消費？這實際上更取決於社會上有餘裕、有條件多花錢的人數，以及人們對於未來的經濟景況的預期，不會因為拿了「三倍券」，就真的額外多消費三倍。

相較於喜於標新立異、好大喜功的決策高層對此事理解，顯然不及於實事求是的基層研究員。立法院法制局對此議題的分析報告就指出，三倍券雖與消費券發放方式不同，但其中仍有政府補貼的部分，而在人民的消費習慣並未改變，且在經濟低迷、景氣看淡時，政府突然給了一筆小錢，在整體大環境不好下，民眾花費本就相對保守，故其結論認為不宜過度期待三倍券所能促進的經濟乘數效果。

就當前的情勢而言，不論是派發消費券、三倍券或現金，這類直接交到民眾手上的財政支出，無疑是必要且重要的政策，但它終究是短期且效果有限的振興措施。何況此次政府支出的實際規模，只有每人區區2,000元，且也不夠及時，實在毋須美化、誇大它能帶來多大的經濟效益。實務上，若能降低民眾領券和使用上的麻煩，已是萬幸。

歸根結柢，台灣經濟要振興，靠的不是發現金或幾倍券，根本問題仍在於經濟和分配結構如何轉型，是否能實踐結合公平目標的經濟發展願景。誠如12年前蔡英文在評價消費券時所言，假如政府只有煙火式的財政支出政策，卻沒有促進就業和產業政策的連結，那麼短期刺激經濟的手段，能否發揮「點火」作用都是個問號。問題是，連發錢發券這小修小補都差強人意的民進黨政府，又如何令人期待，它會具備結構性改革的視野與治理能力？

本文來源：《多維TW》月刊056期