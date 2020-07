住過法國 才知道學英文的痛點

高中讀完兩年法文後,覺得法文的閱讀並非難事,聽力和口說卻完全不同,跟一般台灣人學英文沒什麼兩樣。聽力比較難的原因有很多,在做聽力練習時,有時候聽不懂一個字是因為……那根本不是一個字,而是兩個字!書寫的文字總會有空格把兩個字隔開,但說話時,字常常都糊在一起,無法知道如何斷字,例如筆者聽到 “boton” 時,想不到是什麼意思,心裡對這個怪字也產生懷疑,因為說話者說得很輕鬆,傳達給聽者的意思是:「這是很簡單常用的字」,要不然會把它唸得更慢更清楚。搞半天,他說的是簡單到不行的 “beau temps” 「好天氣」兩個字!往後被同個片語騙過不只一次,才終於一聽就懂。筆者的學生做英文聽寫作業時也常有類似的經驗,例如,有人把 “felt like” 聽成 “followed”。筆者有時因為法文的連音現象(liaison)把片語聽錯,學生也常常因為英文的連音linking而無法認出很簡單的字,例如 “if you’re a tourist” 聽成 “few of tourist”。解決的方法還是一樣:堅持每天做一點聽力練習,聽不懂的部分要追根究底,直到全部弄懂為止,下次才不會被連音或其他狀況難倒。(亦請參考2018年7月號:「連音:英語「字裡行間」的玄機–母音篇 」)