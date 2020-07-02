住過法國 才知道學英文的痛點

2019年的暑假，筆者前往法國南部的格勒諾布爾市 (Grenoble)，希望在避暑和進行文字工作之餘，能同時複習並精進高中以來幾乎沒再碰的法文。五週的歷練讓我對學生學英文碰到的困難更多了一些瞭解和同理心。以下列出十項第一手經驗和體認。

1. 外語想學好，一定要天天練習

別以為只要在國外居住一定的時間，就能自動把當地語言學好。實際上，個人在法國大部分的學習和練習，包括語言交換，都是在家裡進行的。意思就是只要能「上網」，不管在哪，一樣能練習你想學的外語。到了國外，除非很積極跟當地人好好磨練聽說能力，否則不見得回國後就能說得呱呱叫，甚至不一定有多大的進步。反過來，如果能建立天天練習的好習慣，不管你在世界哪個角落，一定會進步。可是不能找藉口，要確實做到每天練習才行。

2. 從喜歡的內容開始學，外語一點都不難

沒有較迫切或具體需要時，很容易避開需要當地語言的場合。一開始，筆者直到需要買車票、租腳踏車、辦理SIM卡等，才主動勇敢地說法語。當然，總會有些聽不懂的字，當場學起來就好。同樣，當自己在家裡練習法文時，筆者發現，除非對接收到的內容有濃厚興趣，或有實際需要像繳費、問洗衣房在哪等，否則很難逼自己純粹為了練習而練習。結論：練習外語要謹慎挑選自己喜歡的內容，要不然大概很快就會有放棄的念頭。

3. 從英文介系詞到時態，任何小細節都要留意

任何兩個語言總有不少完全不同的特點，如果習慣從母語直接翻成外語，一定會疏忽很多該注意的地方。法文裡，所有的名詞分陰性和陽性，隨時得顧到。英文母語者在學新法文單字時就很容易忘記留意性別，要使用那個字時還會愣一下：到底該是陽性的 “le risque”（冒險）還是陰性的 “la risque”？（陽性 “le”才對！）還有，法文雖然有定冠詞和不定冠詞，可是用法常跟英文不同，隨時要留意。中文母語者學英文也一樣：能被動地「聽懂」是不夠的，學新名詞時，雖然不像法文有陰陽之分，但隨時需留意可數還是不可數（例如，feedback 能不能加 “s”? 答案：No!）；動詞要搭配哪一個介系詞？再加上正確的母音、詞尾的子音、-s, -ed和 -ing 詞尾、重音、語調、時態、假設語氣等，樣樣都要細心注意，缺一不可，沒有例外！

4. 聽不懂？注意是不是中了英文連音陷阱

高中讀完兩年法文後，覺得法文的閱讀並非難事，聽力和口說卻完全不同，跟一般台灣人學英文沒什麼兩樣。聽力比較難的原因有很多，在做聽力練習時，有時候聽不懂一個字是因為……那根本不是一個字，而是兩個字！書寫的文字總會有空格把兩個字隔開，但說話時，字常常都糊在一起，無法知道如何斷字，例如筆者聽到 “boton” 時，想不到是什麼意思，心裡對這個怪字也產生懷疑，因為說話者說得很輕鬆，傳達給聽者的意思是：「這是很簡單常用的字」，要不然會把它唸得更慢更清楚。搞半天，他說的是簡單到不行的 “beau temps” 「好天氣」兩個字！往後被同個片語騙過不只一次，才終於一聽就懂。筆者的學生做英文聽寫作業時也常有類似的經驗，例如，有人把 “felt like” 聽成 “followed”。筆者有時因為法文的連音現象（liaison）把片語聽錯，學生也常常因為英文的連音linking而無法認出很簡單的字，例如 “if you’re a tourist” 聽成 “few of tourist”。解決的方法還是一樣：堅持每天做一點聽力練習，聽不懂的部分要追根究底，直到全部弄懂為止，下次才不會被連音或其他狀況難倒。（亦請參考2018年7月號：「連音：英語「字裡行間」的玄機–母音篇 」）

5. 小心外來語「假朋友」，才能掌握真正句意

法文閱讀好學的重要原因，是因為法文和英文有很多幾乎一樣的詞彙，可以一看就懂，只是發音不同而已。不過，有個潛在的危險：有時候自己「以為」懂，句意卻覺得怪怪的。原來法文還有四處埋伏的「假朋友」！例如，法文“important” 看起來就是英文的“important”（重要），這沒問題，但「我們現在處於很“important” 的疫情。」這句話裡，到底為什麼會用「重要」這個詞來形容「疫情」？原來“important” 除了「重要」，也有「嚴重」的意思！這樣解讀，這句話就通順多了。就像學日文時，看到「手紙」可能會以為是「紙巾」，但查字典卻發現是「信件」的意思。課堂上，筆者常遇到學生閱讀看似簡單的英文句子時，常常「以為」懂，卻根本誤會原句意思。解決方式：出現在句子中的單字若翻不順時，再簡單的字也要去查字典！（也請參考2019年12月號「Who’s a False Friend? 小心外來的「假朋友」！」）

6. 善用字典自動紀錄「查過的單字」的功能

查字典秘訣：筆者手機安裝的法英字典APP，有一個很棒的功能，就是會紀錄所查過的字，特別想記住或複習的字也可以加到「最愛」裡，像Merriam-Webster等英英字典也有類似功能。這樣會自動累積最常出現的字，這些往往都是該先學並加強練習的字。有些字，查過一次就記得，但通常要查過兩三次以上頭腦才真的留得住。空暇時也可稍微複習查過的字，回想一下是什麼意思，什麼樣的語境會使用？可以加快學習的速度，減少將來重複查相同單字的次數！不過，字典保存的字可能有一定的容量限制，超過時就會自動刪除，所以可以考慮定時複製或抄寫到別的地方。

7. 「萬」還是「十千」？數字說法絕不可忽略

數字要特別下功夫訓練：有次去法國住家附近的博物館參觀，入場時售票員問我的郵遞區號，心裡明明知道是38,000，可是我僵住了：先想到中文4個零的「萬」，可是又記得法文跟英文一樣要說「十千」而不是「一萬」，腦子還沒運作完，抬頭又看到售票員還在等我的回答，結果「三十八千」的法文才慢慢吐出來，售票員也立即點頭讓我進去，原來參觀者的郵遞區號跟博物館的一樣時，不需要拿出其他證件，就可以直接進去。過了這一關鬆了口氣，但事後想起這次經歷時，就把法文的「三十八千」練到滾瓜爛熟！聽力方面，數字尤其是「大數字」，像年份、日期、時間、人口統計數字、年齡、氣溫等，要持續好好練習，不能略過不管，不然需要時一樣會來不及反應。（也請參考2018年12月號的「大數字，小撇步」）。

8. 訂閱外語線上報，知道最新熱搜字

世界好像變得越來越快，討論新聞需要用的字也一直在增加，課本和字典怎樣也跟不上這些新詞彙，你當然可以用Google一個一個查，但其實有個更省時省錢的方法，就是訂閱線上報紙的免費email通訊（newsletter），個人已訂閱兩家法文報紙的email通訊，英文的選擇就更多，蠻推薦美國的New York Times和英國的The Guardian。不用把整封email讀完，而且除非對某一則新聞特別感興趣，也不需要連結到線上的整篇文章，通常看看標題就可以知道當天熱門話題的常用字是什麼，再把信件歸檔或刪除，不讓它成為inbox的負擔。

9. 從YouTube到Podcast，都是學習好工具

稍微搜尋的話，會發現很多語言學習的YouTube影片、podcasts、部落格和email通訊（newsletters），品質好不好，適不適合自己當前的程度，當然要自己判斷。光線上免費的資源就已經看不完，聽不盡，可是如果找到對自己特別有幫助的教材，也可以考慮花錢買或訂閱。製作這些優質內容的人也要吃飯養家，創造有價值的內容，應該給相稱的酬勞，通常付費就可以獲得更深入詳盡的內容，也可以支持老師繼續製作更多精緻的教材，這時候當然不宜太小氣。（請參考2019年6月號的「Podcasts: 可以隨身攜帶的耳福」。）

10. 想練好口說，就找個語言交換夥伴吧

語言要跟真人練習才能克服說話的恐懼感，也才能慢慢練到流利，在街頭買東西、問路等的練習很有限，要找到有興趣、有耐心讓外國初學者練習說話的當地人，也不是件容易的事。最好的方法應該是找想學自己母語的人來進行「語言交換」。線上語言交換，個人推薦italki，真人練習的話，可以在Meetup平台找當地的語言交換活動，在法國時也參加過 AirBNB 安排的付費活動，這三個都讓我找到適合自己的語言交換夥伴，也有很多地方政府、文化機構等不定期辦的活動可以參加。線上搜尋，一定可以找到更多練語言的機會，讀者不妨一試！（也請參考2017年8月號「語言交換必看小撇步」）

結論：學語言一定會遇到很多困難，可是通常最根本的問題是自己的心理障礙，也都有辦法解決。困難要當挑戰看，絕不要當作放棄的理由。現在的世界有取之不盡的學習資源，找不找，用不用，全都在自己。有了一點方法和方向後，就是要咬咬牙，鼓起勇氣去做！

文／台大外文系教授 史嘉琳

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌

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