2020上半年 從熱搜上的英文外來語讀起

2020年，一個有著對稱之美的漂亮數字，來臨前讓許多人都充滿了期待與嚮往，孰料剛跨進之後的1月，這個世界就出了個大狀況。中國武漢爆發了嚴重的新型冠狀病毒（novel coronavirus）疫情，最後演變成席捲全球的「特大流行病」（pandemic）。截至6月底，全世界約有1,010萬人確診，50萬人因此喪命。

疫情及示威夾擊，美國當局告急

5月25日，在美國明尼蘇達（Minnesota）州的明尼亞波利斯（Minneapolis）市，一名非裔美國人喬治•弗洛伊德（George Floyd）被警察當街跪壓，導致窒息死亡，隔天開始，當地舉行了示威抗議，民眾的怒火如野火燎原，隨後擴散至美國全境乃至世界各地，甚至引發大規模的打砸搶燒與暴力襲擊，烽煙遍地，讓人看得怵目驚心。

美國情勢，動見觀瞻。全球首強的美國，新冠疫情也最嚴重。疫情還沒結束，一波未平一波又起，接著爆發了宛如無政府狀態的騷亂，簡直禍不單行。兩禍匯流交織，美國國內與國際的局勢不容樂觀。

2020下半場，世界能否扭轉劣勢？

2020年才過了一半，英文裡的一個拉丁文外來語「annus horribilis」（災難不斷的一年，音標 [ˈænəs həˈrɪbəlɪs]），就已經不斷在我的腦海裡盤旋。 「annus horribilis」的字面本義是horrible year（恐怖的一年），annus是year（年），annual（每年的）由此而來，horribilis是horrible（恐怖的），也是horrible最終的源頭。

1992年年底，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）就用了這個說法來描述那一年：溫莎城堡（Windsor Castle）大火、長公主（Princess Royal）離婚、約克公爵（Duke of York）與夫人分居，威爾斯親王（Prince of Wales）與王妃分居。那一年的英國王室諸事不順，女王有感而發，這個「annus horribilis」（災難不斷的一年）用得貼切。

還是，2020年的下半年會逆勢翻轉，出現奇蹟，否極泰來，成為「annus mirabilis」（非凡的一年，音標 [ˈænəs məˈræbəlɪs]）？

英國詩人以annus mirabilis為題，紀錄非凡之年

「annus mirabilis」也是個英文裡的拉丁文外來語，字面本義是miraculous year（奇蹟般的一年），同一個annus（年），mirabilis就是miraculous（奇蹟般的）。這個說法由英國桂冠詩人約翰•德萊頓（John Dryden）首創，他在1667年以此為名寫了一首詩，詩中描述了1666年的倫敦大火（Great Fire of London），以及後來的第二次英荷戰爭（Second Anglo-Dutch War）英格蘭大獲全勝。

「annus mirabilis」（非凡的一年）本如英國文豪德萊頓所述，是個災難與奇蹟兼具、許多重大事件先後迸發的一年，不過由於mirabilis給了我們「奇蹟」的聯想，語義似有正向發展的趨勢，漸漸成了大家豎起拇指、驚奇讚嘆「了不得」的一年。

想掌握最新時事，就看《韋氏詞典》熱搜字

美國「梅里亞姆-韋伯斯特公司」（Merriam-Webster, Inc.，俗稱「韋氏出版公司」）的英文詞典出版舉世聞名，現在主推的招牌產品《梅里亞姆-韋伯斯特詞典》（Merriam-Webster Dictionary，俗稱《韋氏詞典》），是個免費使用的線上資源，內容以《梅里亞姆-韋伯斯特大學詞典》（Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary）第11版為基礎，定期修訂更新，並增加了許多反映時代脈動的特色。

韋氏有個欄目叫「熱搜」（Latest Trends），反映了由新聞事件所驅動的詞語查找。2020年開始，就有好些外來語登上熱搜，幾乎都是拉丁文和法文。有些外來語融入英文較久、較深，已經感覺不到它們的異質性，譬如美國職籃NBA的超級球星柯比•布萊恩（Kobe Bryant）於1月26日墜機身亡，surreal（超現實的；離奇的）不久登上韋氏熱搜，這個英文單字就是借自法文。又如紐約州州長安德魯•古莫（Andrew Cuomo），3月24日提到紐約州的新冠肺炎確診人數屢創新高，用的apex（頂點；高峰）馬上登上熱搜，這個英文單字就是借自拉丁文。

2020前半的《韋氏》熱搜，反應川普執政爭議

2020前半年的韋氏熱搜，出現了幾個異質性較高的外來語，讓人兩眼一看，便發覺與英文格格不入。1月30日，在美國總統川普彈劾案的攻防中，川普的律師辯稱，如果對總統有利的對國家也有利，那麼總統就高於法律，不應受制於法律。哈佛大學的一名法學教授把這樣的論證喻為「l’état, c’est moi」（朕即國家，音標 [leɪˈtɑ sɛˈmwɑ]），引用了號稱是法國國王路易十四（Louis XIV）君權神授、王權至上的名言。前一半的l’état（[leɪˈtɑ]）意為the state（國家），後一半的c’est moi（[sɛˈmwɑ]）意為it’s me（就是我）。

無獨有偶的是，6月3日，韋氏熱搜又出現了一個法文外來語「j’accuse」（強烈譴責，音標 [ʒɑˈkjuz]）。美國國防部前部長、海軍陸戰隊退役上將吉姆•馬提斯（Jim Mattis）投書《大西洋》（The Atlantic）雜誌，他痛斥川普，認為川普面對喬治•弗洛伊德之死所引發的示威活動言行乖謬，撕裂美國，讓美國人彼此對立。雜誌認為這篇投書是個非比尋常的譴責，編輯因此在導言裡用了來自法文的「j’accuse」（字面「我控訴」，英文作I accuse）加以描述。

這個「j’accuse」的典故意義重大，源自法國作家埃米爾•左拉（Émile Zola）致法蘭西共和國總統公開信、刊於1898年1月13日《震旦報》（L’Aurore）頭版頭條的大標題「J’Accuse…!」。左拉於文中為猶太裔軍官阿弗列•屈里弗斯（Alfred Dreyfus）申冤，認為屈里弗斯被控叛國，實乃天大的冤枉。最後，屈里弗斯獲得平反，冤屈得以洗刷，屈里弗斯事件也成了歐洲反猶太主義史上的重要篇章。

疫情肆虐，防疫相關的拉丁字也登上熱搜榜

韋氏的熱搜，也有兩個拉丁文的外來語。

3月26日，梵諦岡（Vatican）新聞預告，因為新冠疫情肆虐，教宗方濟各（Pope Francis）即將舉行一場「urbi et orbi」（致全城與全球，音標 [ˈɝbi ɛt ˈɔrbi]）的祝福。這個「urbi et orbi」是個拉丁文的片語，字面本義為「to the city (of Rome) and to the world」（致羅馬城也致全世界），是教宗在特定時節對全羅馬城和全世界的文告。這種祝福不常有，通常一年舉行兩次，一次在聖誕節（Christmas），一次在復活節（Easter）。今年爆發了新冠疫情，所以特別多舉辦了一場，為全人類祈福。

4月17日，紐約州州長古莫主持了一場新冠疫情的新聞簡報，會中他用了「de minimis」（微不足道的；可忽略不計的。音標 [də ˈmɪnəmɪs]），強調紐約州的疫情嚴峻，相較之下，其他許多州的疫情根本微不足道，可以忽略不計。「de minimis」是個法律術語，絕大多數人都覺得陌生。古莫是奧爾巴尼法學院（Albany Law School）的法學博士（J.D.），不自覺地用了一個專業字眼，讓大家面面相覷，只得趕緊低頭查字典。

「de minimis」是個縮略語，源自拉丁文的法律原則「de minimis non curat lex」，字面的本義是「the law does not concern itself with trifling matters」（法律不理瑣事），也就是法律不管瑣碎之事，微罪不舉。de（關於，音標 [də]）是拉丁文的介詞。minimis（最小；最少。音標 [ˈmɪnəmɪs]）和英文的minimum（最小；最少）同源。non（不，音標 [nɑn]）是個表否定的副詞。curat（音標 [ˈkurɑt]）和英文的care（在乎；關心）、cure（治療；治癒）有關。lex（音標 [lɛks]）是「法律」，legal（法律的；合法的）由此而來。

黑暗總會過去，2020或能成為「非凡」的一年

「l’état, c’est moi」（朕即國家）、「j’accuse」（強烈譴責）、「urbi et orbi」（致全城與全球）、「de minimis」（微不足道），我們透過韋氏熱搜的這4個外來語，看到了2020上半年的動盪不安。

7月到了，2020的下半年究竟會如何？延續？翻轉？到了歲末年終、回顧總結之時，不知這一年真的是「annus horribilis」（災難不斷的一年），還是有機會讓我們豎起拇指、驚奇讚嘆這個「annus mirabilis」（非凡的一年）？老天保佑！

文／東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌

延伸閱讀

刺蝟頭怎麼說？從電影角色學髮型英文

為什麼我不跟前任當朋友？ To All of My Exes

農曆七月未到 各國博物館已在twitter展出最恐怖藏品