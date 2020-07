2020上半年 從熱搜上的英文外來語讀起

2020年,一個有著對稱之美的漂亮數字,來臨前讓許多人都充滿了期待與嚮往,孰料剛跨進之後的1月,這個世界就出了個大狀況。中國武漢爆發了嚴重的新型冠狀病毒(novel coronavirus)疫情,最後演變成席捲全球的「特大流行病」(pandemic)。截至6月底,全世界約有1,010萬人確診,50萬人因此喪命。

疫情及示威夾擊,美國當局告急

5月25日,在美國明尼蘇達(Minnesota)州的明尼亞波利斯(Minneapolis)市,一名非裔美國人喬治•弗洛伊德(George Floyd)被警察當街跪壓,導致窒息死亡,隔天開始,當地舉行了示威抗議,民眾的怒火如野火燎原,隨後擴散至美國全境乃至世界各地,甚至引發大規模的打砸搶燒與暴力襲擊,烽煙遍地,讓人看得怵目驚心。

美國情勢,動見觀瞻。全球首強的美國,新冠疫情也最嚴重。疫情還沒結束,一波未平一波又起,接著爆發了宛如無政府狀態的騷亂,簡直禍不單行。兩禍匯流交織,美國國內與國際的局勢不容樂觀。

2020下半場,世界能否扭轉劣勢?

2020年才過了一半,英文裡的一個拉丁文外來語「annus horribilis」(災難不斷的一年,音標 [ˈænəs həˈrɪbəlɪs]),就已經不斷在我的腦海裡盤旋。 「annus horribilis」的字面本義是horrible year(恐怖的一年),annus是year(年),annual(每年的)由此而來,horribilis是horrible(恐怖的),也是horrible最終的源頭。

1992年年底,英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)就用了這個說法來描述那一年:溫莎城堡(Windsor Castle)大火、長公主(Princess Royal)離婚、約克公爵(Duke of York)與夫人分居,威爾斯親王(Prince of Wales)與王妃分居。那一年的英國王室諸事不順,女王有感而發,這個「annus horribilis」(災難不斷的一年)用得貼切。

還是,2020年的下半年會逆勢翻轉,出現奇蹟,否極泰來,成為「annus mirabilis」(非凡的一年,音標 [ˈænəs məˈræbəlɪs])?

英國詩人以annus mirabilis為題,紀錄非凡之年

「annus mirabilis」也是個英文裡的拉丁文外來語,字面本義是miraculous year(奇蹟般的一年),同一個annus(年),mirabilis就是miraculous(奇蹟般的)。這個說法由英國桂冠詩人約翰•德萊頓(John Dryden)首創,他在1667年以此為名寫了一首詩,詩中描述了1666年的倫敦大火(Great Fire of London),以及後來的第二次英荷戰爭(Second Anglo-Dutch War)英格蘭大獲全勝。

「annus mirabilis」(非凡的一年)本如英國文豪德萊頓所述,是個災難與奇蹟兼具、許多重大事件先後迸發的一年,不過由於mirabilis給了我們「奇蹟」的聯想,語義似有正向發展的趨勢,漸漸成了大家豎起拇指、驚奇讚嘆「了不得」的一年。

想掌握最新時事,就看《韋氏詞典》熱搜字

美國「梅里亞姆-韋伯斯特公司」(Merriam-Webster, Inc.,俗稱「韋氏出版公司」)的英文詞典出版舉世聞名,現在主推的招牌產品《梅里亞姆-韋伯斯特詞典》(Merriam-Webster Dictionary,俗稱《韋氏詞典》),是個免費使用的線上資源,內容以《梅里亞姆-韋伯斯特大學詞典》(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary)第11版為基礎,定期修訂更新,並增加了許多反映時代脈動的特色。

韋氏有個欄目叫「熱搜」(Latest Trends),反映了由新聞事件所驅動的詞語查找。2020年開始,就有好些外來語登上熱搜,幾乎都是拉丁文和法文。有些外來語融入英文較久、較深,已經感覺不到它們的異質性,譬如美國職籃NBA的超級球星柯比•布萊恩(Kobe Bryant)於1月26日墜機身亡,surreal(超現實的;離奇的)不久登上韋氏熱搜,這個英文單字就是借自法文。又如紐約州州長安德魯•古莫(Andrew Cuomo),3月24日提到紐約州的新冠肺炎確診人數屢創新高,用的apex(頂點;高峰)馬上登上熱搜,這個英文單字就是借自拉丁文。

2020前半的《韋氏》熱搜,反應川普執政爭議

2020前半年的韋氏熱搜,出現了幾個異質性較高的外來語,讓人兩眼一看,便發覺與英文格格不入。1月30日,在美國總統川普彈劾案的攻防中,川普的律師辯稱,如果對總統有利的對國家也有利,那麼總統就高於法律,不應受制於法律。哈佛大學的一名法學教授把這樣的論證喻為「l’état, c’est moi」(朕即國家,音標 [leɪˈtɑ sɛˈmwɑ]),引用了號稱是法國國王路易十四(Louis XIV)君權神授、王權至上的名言。前一半的l’état([leɪˈtɑ])意為the state(國家),後一半的c’est moi([sɛˈmwɑ])意為it’s me(就是我)。

無獨有偶的是,6月3日,韋氏熱搜又出現了一個法文外來語「j’accuse」(強烈譴責,音標 [ʒɑˈkjuz])。美國國防部前部長、海軍陸戰隊退役上將吉姆•馬提斯(Jim Mattis)投書《大西洋》(The Atlantic)雜誌,他痛斥川普,認為川普面對喬治•弗洛伊德之死所引發的示威活動言行乖謬,撕裂美國,讓美國人彼此對立。雜誌認為這篇投書是個非比尋常的譴責,編輯因此在導言裡用了來自法文的「j’accuse」(字面「我控訴」,英文作I accuse)加以描述。

這個「j’accuse」的典故意義重大,源自法國作家埃米爾•左拉(Émile Zola)致法蘭西共和國總統公開信、刊於1898年1月13日《震旦報》(L’Aurore)頭版頭條的大標題「J’Accuse…!」。左拉於文中為猶太裔軍官阿弗列•屈里弗斯(Alfred Dreyfus)申冤,認為屈里弗斯被控叛國,實乃天大的冤枉。最後,屈里弗斯獲得平反,冤屈得以洗刷,屈里弗斯事件也成了歐洲反猶太主義史上的重要篇章。

疫情肆虐,防疫相關的拉丁字也登上熱搜榜

韋氏的熱搜,也有兩個拉丁文的外來語。

3月26日,梵諦岡(Vatican)新聞預告,因為新冠疫情肆虐,教宗方濟各(Pope Francis)即將舉行一場「urbi et orbi」(致全城與全球,音標 [ˈɝbi ɛt ˈɔrbi])的祝福。這個「urbi et orbi」是個拉丁文的片語,字面本義為「to the city (of Rome) and to the world」(致羅馬城也致全世界),是教宗在特定時節對全羅馬城和全世界的文告。這種祝福不常有,通常一年舉行兩次,一次在聖誕節(Christmas),一次在復活節(Easter)。今年爆發了新冠疫情,所以特別多舉辦了一場,為全人類祈福。

4月17日,紐約州州長古莫主持了一場新冠疫情的新聞簡報,會中他用了「de minimis」(微不足道的;可忽略不計的。音標 [də ˈmɪnəmɪs]),強調紐約州的疫情嚴峻,相較之下,其他許多州的疫情根本微不足道,可以忽略不計。「de minimis」是個法律術語,絕大多數人都覺得陌生。古莫是奧爾巴尼法學院(Albany Law School)的法學博士(J.D.),不自覺地用了一個專業字眼,讓大家面面相覷,只得趕緊低頭查字典。

「de minimis」是個縮略語,源自拉丁文的法律原則「de minimis non curat lex」,字面的本義是「the law does not concern itself with trifling matters」(法律不理瑣事),也就是法律不管瑣碎之事,微罪不舉。de(關於,音標 [də])是拉丁文的介詞。minimis(最小;最少。音標 [ˈmɪnəmɪs])和英文的minimum(最小;最少)同源。non(不,音標 [nɑn])是個表否定的副詞。curat(音標 [ˈkurɑt])和英文的care(在乎;關心)、cure(治療;治癒)有關。lex(音標 [lɛks])是「法律」,legal(法律的;合法的)由此而來。

黑暗總會過去,2020或能成為「非凡」的一年

「l’état, c’est moi」(朕即國家)、「j’accuse」(強烈譴責)、「urbi et orbi」(致全城與全球)、「de minimis」(微不足道),我們透過韋氏熱搜的這4個外來語,看到了2020上半年的動盪不安。

7月到了,2020的下半年究竟會如何?延續?翻轉?到了歲末年終、回顧總結之時,不知這一年真的是「annus horribilis」(災難不斷的一年),還是有機會讓我們豎起拇指、驚奇讚嘆這個「annus mirabilis」(非凡的一年)?老天保佑!

文/東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌

