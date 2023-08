Get a kick 不是被踢一腳;Kick in 也不是進球

昨天晚上的世界杯足球賽精彩得不得了。James 問外籍同事,熬夜看球賽,結果如何。同事說:

I got a real kick out of it.

Really?不會吧!大家是踢球,怎麼會把你也給踢了一腳呢?真是令人不解。

Get a kick 不是被踢,來看看 kick 這個超多用法又好玩的字。

1. Get a kick

(X)被踢一腳

(O)非常喜歡

Kick 我們最熟的意思是踢,這裡是名詞用法,意思是「令人興奮、愉快的事情」,get a kick out of something 是從一件事情裡得到快感,覺得很有趣、很好玩。

• I got a real kick out of that game. 我覺得那遊戲超好玩的。

也可以用 give a kick,意思一樣:

• That song really gives me a kick. I love it. 那首歌超好的,我很喜歡。

2. Kick around

(X)踢來踢去

(O)閒聊、天馬行空地談

Kick around 是指非正式地談,一些 idea、plan 還不那麼成熟時,先找人不設限地聊聊。是商業英語中非常好用的片語。來看幾個例子"

• We need to get everyone together and kick a few ideas around. 我們需要把人找在一起,聊聊幾個構思。

• We’ve been kicking around the possibility of moving to downtown, but it’s still just an idea.

我們聊了聊遷移到市區的可能性,但還只是個想法。

3. Kick in

(X)踢進去/進球

(O)起作用/拿出錢/插話

Kick in 也算是常見的片語。可以指「藥效起作用」。例如:

• It takes half an hour for the medication to kick in. 藥效在半小時後開始顯現。

可以當「出錢、捐款」:

• They ask you guys to kick in your share of the expenses. 他們要求你們付自己的那份費用。

• If you subscribe now, we’ll kick in a bonus. 如果您現在訂閱,我們會提供回饋獎金。

也可以當「插話」:

• Kick in whenever you want. 你可以隨時插話發表意見。

在足球賽中進球得分,一般會用 goal 這個字:

• Brazil won by two goals against Serbia. 巴西隊以二分勝塞爾維亞。

• Only one goal was scored in the entire match. 整場比賽只進了一個球。

4. Why are you always kicking?

(X)為什麼你老是踢人?

(O)為什麼你老是抱怨?

在俚語中,Kick 有「抱怨,發牢騷,反對」的意思。所以 Why are you always kicking? 是問人為何老是抱怨。

這用法大家可能較不熟,不算太常見,但有時會在美劇中出現。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。