Get a kick 不是被踢一腳；Kick in 也不是進球
昨天晚上的世界杯足球賽精彩得不得了。James 問外籍同事，熬夜看球賽，結果如何。同事說：
I got a real kick out of it.
Really？不會吧！大家是踢球，怎麼會把你也給踢了一腳呢？真是令人不解。
Get a kick 不是被踢，來看看 kick 這個超多用法又好玩的字。
1. Get a kick
（Ｘ）被踢一腳
（Ｏ）非常喜歡
Kick 我們最熟的意思是踢，這裡是名詞用法，意思是「令人興奮、愉快的事情」，get a kick out of something 是從一件事情裡得到快感，覺得很有趣、很好玩。
• I got a real kick out of that game. 我覺得那遊戲超好玩的。
也可以用 give a kick，意思一樣：
• That song really gives me a kick. I love it. 那首歌超好的，我很喜歡。
2. Kick around
（Ｘ）踢來踢去
（Ｏ）閒聊、天馬行空地談
Kick around 是指非正式地談，一些 idea、plan 還不那麼成熟時，先找人不設限地聊聊。是商業英語中非常好用的片語。來看幾個例子＂
• We need to get everyone together and kick a few ideas around. 我們需要把人找在一起，聊聊幾個構思。
• We’ve been kicking around the possibility of moving to downtown, but it’s still just an idea.
我們聊了聊遷移到市區的可能性，但還只是個想法。
3. Kick in
（Ｘ）踢進去／進球
（Ｏ）起作用／拿出錢／插話
Kick in 也算是常見的片語。可以指「藥效起作用」。例如：
• It takes half an hour for the medication to kick in. 藥效在半小時後開始顯現。
可以當「出錢、捐款」：
• They ask you guys to kick in your share of the expenses. 他們要求你們付自己的那份費用。
• If you subscribe now, we’ll kick in a bonus. 如果您現在訂閱，我們會提供回饋獎金。
也可以當「插話」：
• Kick in whenever you want. 你可以隨時插話發表意見。
在足球賽中進球得分，一般會用 goal 這個字：
• Brazil won by two goals against Serbia. 巴西隊以二分勝塞爾維亞。
• Only one goal was scored in the entire match. 整場比賽只進了一個球。
4. Why are you always kicking?
（Ｘ）為什麼你老是踢人?
（Ｏ）為什麼你老是抱怨？
在俚語中，Kick 有「抱怨，發牢騷，反對」的意思。所以 Why are you always kicking? 是問人為何老是抱怨。
這用法大家可能較不熟，不算太常見，但有時會在美劇中出現。
本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。
世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。
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