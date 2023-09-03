教授不點名》臺灣人文領域學者跨域跨語言國際化—【閩南-西班牙手稿文獻】研究團隊獲西班牙王室頒發首獎

閱讀重點:

1. 以台灣學者為主力的人文領域研究團隊以獨創性的「辭典研究」獲西班牙王室首獎，贏過數十餘支國際隊伍。

2. 台灣團隊也於研討會閉幕時預告團隊未來方向，將與大航海時期的 [馬尼拉大帆船] 航線有關，進行相關文獻的研究與探討。

3. 人文學界向來以個人獨立研究為主，但在國際化浪潮以及研究議題的深度、廣度趨勢下，已不敷需求。這次台灣研究團隊達成了一個學者「國際化」的里程碑。



台灣學者團隊獲西班牙王室首獎

以台灣學者為主力的 [十六、十七世紀閩南-西班牙辭典手稿&文獻] 研究團隊 (含清華大學歷史所李毓中、博士生吳昕泉、語言學研究所連金發、台灣語言研究與教學研究所鄭縈、臺大外文系張淑英，中研院臺史所陳宗仁、西班牙加地斯大學José Luis Caño Ortigosa 與博士生崔越優，馬尼拉聖多瑪斯大學檔案館前主任Regalado Trota José，德國洪堡大學韓可龍 (Henning Klöter) 等總共五國十人六個學術領域的成員，今年以 [兩個帝國的語言首次接觸：第一次全球化中國南方海域的漢語-西班牙語-閩南語手稿研究]，獲得西班牙王室 [第一屆索里亞公爵基金會國際西班牙語學研究講座] 首獎，成員於七月五日在基金會會址索里亞市接受頒獎，並發表學術研究成果。

全名為 [索里亞公爵西語科學與文化基金會] (Fundación Duques de Soria de Cienica y Cultura Hispánica) 成立於1989年，為現任國王菲立普六世的姑姑瑪格麗妲 (Doña Margarita) 與姑丈卡洛斯·蘇里達 (Don Carlos Zurita) 主導，旨在鼓勵推廣西班牙語及文化相關的發展與研究，和賽萬提斯學院 (Instituto Cervantes) 以及國際西班牙語學會 (Asociación Internacional de Hispanistas)密切合作。2019年新設一個 [西班牙語學永久暸望台] (Observatorio Permanente de Hispanismo)，積極遴選具深度與原創的學術研究團隊，同時拔擢年輕學者，除了是一項至高榮譽之外，並以獎金獎勵，讓學者親臨基金會會址，實體發表學術研究成果，以求西語學的研究得以擴大影響力並永續發展。

以獨創性「辭典研究」從競爭者中脫穎而出

今年為疫情之後首度舉辦研究團隊競優的講座，經過評審團委員獨立審查與評鑑之後，從數十支團隊擇優選出前三名，分別是台灣、阿爾及利亞和古巴。此次競優的條件強調人文領域的團隊合作，跨國、跨學科、跨語言、人才培育且深耕西語經年有豐碩成果產出。第二名以阿拉伯語和西班牙語的融合混雜研究突出，第三名以比較西班牙語和黑人族群語言及文化，而台灣研究團隊獲得首獎在於研究內容連結多種語言和地域的辭典手稿研究 (西、葡、漢語、閩南、塔加祿語、美洲原住民納瓦語；閩南、台灣、西班牙等歐洲國家、菲律賓、摩鹿加群島、墨西哥等拉美國家)，天主教宣教士的智慧結晶 (道明會、方濟會、耶穌會、奧古斯汀修會)，教師培育博士生人才，研究成員多語相輔相成且合力互補，五年間除了出版九冊辭典摹本，每位成員各有研究論文發表於國內外期刊，是一支強有力的研究團隊，學術和實務均具獨創性，見證幾世紀以來東西方族群文化衝突與融合的歷程。

殖民時期許多文獻仍待解密，台灣團隊也預告未來「航線」

為期三天的研討會，三組成員全程參與，每日8-10小時的論文發表，透過討論、辯證、詰問和釋疑，激盪出新穎的研究議題，基金會且全程錄影，將在社群媒體如 YouTube 播放分享獲獎團隊的研究成果。閉幕時三組代表分別陳述此次心得與論文成果，台灣團隊由張淑英代表發言，說明此項講座對長年默默浸淫、堅持投入研究的台灣團隊是一項莫大的榮譽和肯定，乃因其難度與深度耗時費神，且須依賴跨領域人才，團隊正朝向結合拉丁美洲和歐洲其他各國，期盼將大航海時期的 [馬尼拉大帆船] 的航線 (西班牙-墨西哥-菲律賓) 銜接起來，解答文獻裡蘊藏的海洋史與經貿疑問。張淑英同時提到2026年是西班牙和美麗島台灣相遇四百周年，邀請基金會和其他團隊屆時蒞臨台灣，親炙西班牙在美麗島台灣留下的文化。

活動結束後，台灣團隊接續拜訪西班牙國家圖書館，駐西大使劉德立亦受邀參與致贈九冊圖書，由館長Ana Santos Aramburu 親自接待。此外，團隊亦參訪道明會、奧古斯汀修會檔案館、艾斯各里亞皇宮圖書館典藏，發現有更多的文獻寶庫，這些殖民時期的東西交流文化檔案，典藏在歐洲，卻需要亞洲的我們來解密，更待數位化彙整，始能有系統持續研究，記錄人類的歷史記憶。

人文學界向來標榜個人獨立研究的量能，在國際化潮流趨勢下、以及研究議題的深度、廣度、創見和跨國界的視野準繩中，已然不敷需求，此番臺灣人文領域學者跨域跨語言的國際化，是一項里程碑。

文/ 台大外文系教授 張淑英

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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