教授不點名》美索不達米亞與河馬的共通點：「河」的詞根 —希臘構詞中的海、河、島、石

閱讀重點：

1. 「美索不達米亞」又名兩河流域，它的詞源本意就是「河流中間的地方」。

2. 印度尼西亞、玻里尼西亞、美拉尼西亞，之中的「尼西亞」 -nes- 就是「島」的詞根。

3. 「岩石」的希臘文構詞成分是 -lith/litho-，「新/舊石器時代」的名字也是來自這個詞根。

迄今為止，「物質世界」類的希臘文構詞成分已經介紹了7個。溫故知新，我們先重點複習一下再往下走：

-ge- 地；地球

geometry 幾何；幾何學

apogee 遠地點

-heli- 日；太陽

heliocentric 日心的；以太陽為中心的

perihelion 近日點

selen- 月；月球

selenography 月理學；月面學

-aster/astro- 星；星球

disaster 災難

astrologer 占星師

cosmo- 宇宙

cosmopolitan 國際性的；世界性的；見多識廣的

anemo- 風

anemophilous 風媒的

hydro- 水

carbohydrate 碳水化合物



美索不達米亞與河馬的共通點—「河」的詞根

上一期講到了hydro- (水) 這個大家族，這一期從這裡接著講，看看這個「水」家族裡的成員。

地球上水最多的地方就是海洋，希臘文構詞成分是thalasso- (海)。

thalassic 海的

thalasso-「海」+ -ic「形容詞後綴」

源自希臘文構詞成分的thalassic一般用來指稱較小的海 (smaller sea) 或內海 (inland sea)，是個相對專業、少用的字眼，拉丁源的

marine 海洋的

mar-「海」+ -ine「形容詞後綴」

是個更常見的選擇。

thalassocracy 制海權；海上霸權

thalasso-「海」+ -cracy「統治」

thalassocracy (制海權) 是對一定海域的控制權，後一半的-cracy (統治) 大家應該不陌生，我們在democracy (民主，字面「人民的統治」) 的那一期介紹過，還藉機補充了許多以-cracy結尾的單詞。

thalassotherapy 海水療法

thalasso-「海」+ therapy「治療；療法」

thalassotherapy (海水療法) 指的是藉由浸泡海水或使用海產品 (比如seaweed「海藻」) 來治療或美容。

thalassemia 地中海貧血

thalasso-「海」+ -emia「血液疾病」

thalassemia (地中海貧血) 又稱海洋性貧血，主要發生於地中海環海諸民族。-emia (血液疾病) 這個成分以前介紹過，常見的衍生詞包括anemia (貧血)、leukemia (白血病)、hypoglycemia (低血糖症)、hyperglycemia (高血糖症) 等。

thalasso- (海) 到此為止。水也存在於河流之中，希臘文構詞成分是-potam/potamo- (河)，這個成分以前曾經順帶提過。

hippopotamus 河馬

hippo-「馬」+ -potam「河」+ -us「後綴」

hippopotamus (河馬) 常簡稱為hippo，是哺乳動物 (mammal)，原產非洲，喜歡生活在水中 (河流、沼澤)，乍看之下像馬。口語也稱river horse。

Mesopotamia 美索不達米亞

meso-「中間」+ -potam「河」+ -ia「後綴，表地方」

「美索不達米亞」是Mesopotamia的音譯，又稱「兩河流域」，詞源的本義是「 (兩條) 河流中間的地方」，指的就是底格裡斯河 (Tigris，音標 [ˈtaɪgrɪs]) 和幼發拉底河 (Euphrates，音標 [juˈfreɪtiz]) 兩條河流之間的平原。美索不達米亞位於西亞，是世界古文明的發源地之一，曾建有巴比倫 (Babylonia，音標 [ˌbæbəˈloʊniə])、亞述 (Assyria，音標 [əˈsɪriə]) 等古國。

potamology 河流學

potamo-「河」+ -logy「知識；學問」

potamology (河流學) 是研究河流的學問 (the study of rivers)，又稱「河川學」。領域專家是potamologist (河流學家)，形容詞是potamological (河流學的)。

potamic 河流的

potamo-「河」+ -ic「形容詞後綴」

potamic (河流的) 是個相對專業、少用的字眼，拉丁源的

riverine 河流的

river「河」+ -ine「形容詞後綴」

更為常用。



印度尼西亞、玻里尼西亞、美拉尼西亞… 「島」的詞根你猜到了嗎?

-potam/potamo- (河) 的介紹就到此為止。水中可能會有陸地，被水環繞的陸地，不管是被海洋、河流還是湖泊所環繞，這樣的陸地就是-nes- (島)。

-nes- (島) 多半出現在地名裡，比如：

Indonesia 印尼

Indo- = India「印度」+ -nes-「島」+ -ia「後綴，表地方」

「印尼」的全稱是「印度尼西亞」，意為「印度群島」，指的是印度南端以東、印度洋 (Indian Ocean) 上星羅棋佈的島嶼。

Polynesia 玻里尼西亞

poly-「多」+ -nes-「島」+ -ia「後綴，表地方」

「波利尼西亞」意為「多島群島」，位於太平洋 (Pacific Ocean) 的中南部，組成的島嶼數量眾多。

Micronesia 密克羅尼西亞

micro-「小」+ -nes-「島」+ -ia「後綴，表地方」

「密克羅尼西亞」意為「小島群島」，位於太平洋的西部，由許多小島組成。

Melanesia 美拉尼西亞

melan-「黑」+ -nes-「島」+ -ia「後綴，表地方」

「美拉尼西亞」意為「黑人群島」，位於太平洋的西南部，住民的膚色黝黑。

-nes- (島) 除了衍生出地名之外，還構成了一個普通名詞

chersonese 半島，音標 [ˈkɜrsəˌniz]

cherso-「旱地」+ -nese = -nes「島」

「半島」的標準字眼是peninsula，這個chersonese多用於詩歌，一般罕見。

17世紀的英國詩人John Milton (約翰·彌爾頓) 以史詩Paradise Lost《失樂園》聞名於世，他在《失樂園》裡就用Golden Chersonese (黃金半島) 來指稱Malay Peninsula (馬來半島)。相較于島嶼四面環水，半島有一面連著陸地，源自希臘語的chersonese本義為「旱地島嶼」，而拉丁源的peninsula (pen-「幾乎」+ insula「島」) 本義為「幾乎是島嶼」，二者切入點不同，但殊途同歸。



「石器時代」與「岩石」擁有相同詞根

由-nes- (島) 衍生出來的字眼就這些。島嶼居於水中，由陸地構成，陸地的組成要素之一是岩石，希臘文構詞成分是-lith/litho- (石)。

monolith 單塊巨石

mono-「單一」+ -lith「石」

monolith (單塊巨石) 是一整塊的超大岩石，也可引申為「龐然大物」，指的是巨物般的結構，或是龐大、強勢、很難改變的組織。形容詞是monolithic (單塊巨石的；龐然大物的)。

megalith 巨石

mega-「大」+ -lith「石」

megalith (巨石) 是超大的粗石，特別是遠古時代用於儀式的巨石，英國的Stonehenge (巨石陣) 就是由一塊塊的megalith (巨石) 所壘成。monolith和megalith都是巨石，不過側重點有所不同，monolith強調一大塊，而megalith則讓人聯想到其背後所代表的歷史文化。megalith的形容詞是megalithic (巨石的)。

Paleolithic 舊石器時代的

paleo-「古老；古代」+ -lith「石」+ -ic「形容詞後綴」

「舊石器時代」的英文可說Paleolithic period，也可用比較平鋪直敘的Old Stone Age。舊石器時代是石器時代 (Stone Age) 的早期，也是人類歷史的最古階段，這時人類使用的工具是比較粗糙的打製石器，生產上只有漁獵和採集。

paleo- (古老；古代) 這個成分衍生出許多單詞，比如paleontology (古生物學)，此乃研究化石以探究地球生命史的學問。又比如Paleo diet (原始人飲食)，這是一種理念上接近舊石器時代、在農業出現前的漁獵採集時期的飲食，強調吃瘦肉、魚、蔬菜、水果、堅果、種子，不吃乳製品、豆類、穀類、馬鈴薯、精製糖。

Neolithic 新石器時代的

neo-「新」+ -lith「石」+ -ic「形容詞後綴」

「新石器時代」的英文可說Neolithic period，也可用比較平鋪直敘的New Stone Age，這是石器時代的晚期，人類已能磨製石器，製造陶器，並且已經開始有農業和畜牧業。

neo- (新) 這個成分以前順帶介紹過，衍生出許多單詞，比如neophyte (新手；新皈依者。字面「新植物」)、neologism (新詞；舊詞新義)、neoclassicism (新古典主義)、neonatal (新生兒的) 等。

Mesolithic 中石器時代的

meso-「中間」+ -lith「石」+ -ic「形容詞後綴」

「中石器時代」的英文可說Mesolithic period，也可用比較平鋪直敘的Middle Stone Age，這是舊石器時代和新石器時代的過渡階段，這個時期人類使用的工具以打製石器為主，此時也發明了弓箭。meso- (中間) 才在上面的Mesopotamia (美索不達米亞；兩河流域) 介紹過。

microlith 細石器

micro-「小」+ -lith「石」

microlith (細石器) 是中石器時代的一種細小的打製石器。

lithology 岩石學；岩性

litho-「石」+ -logy「知識；學問」

lithology (岩石學) 是研究岩石的學問，另一個表「岩石學」的petrology更為常用。lithology也可以引申為「岩性」，也就是岩層 (rock formation) 的特性。

lithography 平版印刷

litho-「石」+ -graphy「書寫；描述；記錄」

lithography (平版印刷) 最早的形態是石版印刷，後來用了不同材質的金屬版，所以改稱平版印刷。衍生詞lithograph可當動詞，意為「用平版印刷術印刷」，也可當名詞，意為「平版印刷品」。

-lith/litho- (石) 到此為止。下一個-ite (礦石) 意思相近，不過側重在「礦物」，而且只出現在詞尾。

granite 花崗岩

gran-「穀粒；顆粒」+ -ite「礦石」

granite (花崗岩) 有顆粒狀的外觀，故名。gran- (穀粒；顆粒) 和grain有關。

graphite 石墨

graph-「書寫」+ -ite「礦石」

graphite (石墨) 是碳的同素異形體 (allotrope)，灰黑色，硬度很小。之所以這樣命名，是因它能書寫的特性。石墨可用來製造鉛筆芯、潤滑劑等。

hematite 赤鐵礦

hemato-「血」+ -ite「礦石」

hematite (赤鐵礦) 的詞源義是「血石」，因為礦石內含氧化鐵 (ferric oxide)，呈現出紅棕色，給人有了血的錯覺，故名。赤鐵礦是煉鐵的重要礦物原料。

stalactite 鐘乳石

stalacto-「滴下」+ -ite「礦石」

stalactite (鐘乳石) 又稱石鐘乳，是溶洞中懸在洞頂、像冰錐的物體。鐘乳石是由碳酸鈣 (calcium carbonate) 逐漸從水溶液中析出、積聚而成。

stalagmite 石筍

stalagmo-「滴下物」+ -ite「礦石」

stalagmite (石筍) 是溶洞中直立的像筍的物體，常與鐘乳石上下相對。溶洞洞頂滴下的水滴內含碳酸鈣，經長時間的沉澱、堆積而成石筍。

anthracite 無煙煤

anthraco-「煤」+ -ite「礦石」

anthracite (無煙煤) 是煤的一種，煤化的程度最高，色黑，質硬，密度大，燃點高，燃燒時幾乎沒有煙。anthracite的字面是「煤石」，其硬可期，所以又叫hard coal (硬煤)。anthraco- (煤) 和anthrax (炭疽) 有關，炭疽是種嚴重的疾病，人和家畜都能感染。人感染後，皮膚會起皰疹，隨後出血壞死，形成黑色焦痂，外觀與煤炭相近，故名。

argentite 輝銀礦

argent-「銀」+ -ite「礦石」

argentite (輝銀礦) 的字面是「銀石」，清楚表明了它是銀礦 (silver ore) 的重要來源，是煉銀的礦物原料。argent- (銀) 還出現在一些字眼裡，知名度最高的，當屬Argentina (阿根廷)，地名的詞源義是「銀的；銀白色的」，早期的歐洲探險家之間口耳相傳，說阿根廷有銀山，故名。

好了，這一期差不多就這樣，我們下期再見！

文/曾泰元 (東吳大學英文系前系主任)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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