Saving grace 不是救命之恩；Grace period 不是優雅時期

May 要給客戶的報告,無法如期完成,很擔心;他問外籍老闆,可不可以延緩幾天。老闆回說:

We got a few days’ grace to finish the report.

Grace? 難道要請公司的 Grace 出面來寫報告?May 覺得很疑惑。這裡的 grace 跟 Grace 這個人完全無關。

來看看grace,如果只會用「優雅、恩典」,很難完全理解這個字。

1. Grace period

(X)優雅的時期

(O)寛限期

Grace 常見的像 Amazing grace,中文是「奇異恩典」,Grace 是「恩典、慈悲」,還有大家也熟悉它「優雅」的意思。例如:

• Jessica has natural grace and elegance. Jessica 舉止自然優雅。

Grace 也有「通情達理」的意思。Grace Period 的 grace 就是取這個意思,period 是期限,合在一起Grace period 是指「寬限期」。

繳帳單時,單據上有個應繳日期,通常會給幾天寬限期,晚個幾天也還可以,這就叫 grace period。來看例句:

• You have a ten-day grace period in which to pay your insurance premium. 你有十天的寬限期支付保險費。

Grace period 也可以直接用 grace,直接把期限加在前面,a day’s/a week’s/a month’s grace (一天/一周/一個月的寬限期),例如:

• My landlord gave me a month’s grace. 房東給了我一個月的寬限。

所以老闆說:We got a few days’ grace to finish the report.

不是要找 Grace 來寫報告,而是說還有幾天的寬限期。

2. Have no airs and graces

(X)沒有優雅的氣氛

(O)沒有架子/不裝腔作勢

Air 本意指「空氣」,是不可數,當可數名詞時,是「神態、氣勢」,經常用來指「高傲的樣子」,例如:

• He came into the room with an air of importance. 他帶自以為是的神情走進室內。

Grace 本意是「魅力、優雅」,但 air 結合在一起,airs and graces,形容「為了引人注意,說話或舉止非常做作」。

如果是 have no airs and graces,是指「沒架子、不裝腔作勢」。

• I can’t stand his airs and graces. 我不能容忍他裝腔作勢的模樣。

• I like my boss. He has no airs and graces. 我喜歡我老闆,他沒有架子。

3. With good/bad grace

(X)很優雅/不優雅

(O)有風度/沒風度

Grace 除了優雅之外,也可以指「體面、風度」。也算常見的用法。

• They accepted their defeat with good grace. 他們很有風度地認輸了。

• With typical bad grace, they refused to come to the party. 一如往常的沒風度,他們拒絕參加宴會。

4. One saving grace

(X)救命之恩

(O)可取之處

Saving grace 不是救命之恩,而是指「可取之處」,這裡有一點語氣,大家體會一下。就好比說,一個人什麼都不好,但總算有個補償的優點,就可以說:

• She can be difficult at times. Her saving grace is her sense of humor. 她很難搞,但總算也有個可取之處,就是幽默。

再來看一個例句:

• It’s expensive, but the machine’s saving grace is its ease of operation. 這機器很貴,但可取之處就是操作很容易。

