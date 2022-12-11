職場英文》英文徵才廣告大解密！收藏這篇讓你求職、徵才零阻礙！

老闆要你為職缺寫個英文版的徵才廣告，履歷表、工作內容的英文怎麼說？小 V 教你英文徵才廣告重點關鍵字，讓你輕鬆寫出英文徵才廣告！

英文徵才廣告關鍵字

1. job opening 空缺職位

job opening 就是公司開放的工作職缺，也是工作的職稱。

2. job description 工作內容

這部分寫明了工作的內容和職務。

3. qualifications 申請資格

有些公司會要求大學畢業 (Bachelor degree)，又或者是碩士畢業 (Master degree)，務必要看清楚。

另外，英文能力也是很常見的要求，努力把英文學好以迎接更多挑戰吧~

4. cover letter 求職信，自薦信

有許多人會把 cover letter 和英文自傳 (autobiography) 搞混，但其實 cover letter 和自傳有很多差異。

再寫求職信時，可以分成以下三大重點：

● 你為什麼想要應徵此工作？你對工作的企圖心為何？

● 你具備什麼得以適任此工作的能力？

● 表示非常希望能獲得此工作，期待回覆。

切忌不要像寫落落長的自傳一樣，不管是家庭背景、有幾個兄弟姊妹，甚至是個人興趣都寫在 cover letter 裡喔！

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5. resume 履歷表

美式英文中，履歷表叫做 “resume”；但英式英文中，履歷表通常會稱作 “CV” (Curriculum Vitae 的縮寫)，注意不要搞混了喔！

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6. recommendation 推薦信函

有些公司會要求你附上以前工作的上司或學校教授寫的推薦信，例如 “a recommendation from a professor” 就是教授寫的推薦信函。

外商英文徵才廣告範例

Job Opening: Business Analyst (分析師)

Job description:

– Undertake (承擔、負責) business analysis and completion of business files for clients in Taiwan.

– Communicate with customers to get their requirement and business needs.

– Update any requirement change during project implementation (項目、工程的實行).

Qualifications:

– Good command of English

– Master degree or MBA (工商管理碩士) in finance or business related.

– Preferable to have working experience or product knowledge in financial instruments (金融商品).

To apply, please send a cover letter, a copy of your resume, and a recommendation from previous employment to Mr. Wang, head of the Office of Human Resources (人力資源部主管).

如果你可以輕鬆看懂的話，就等於踏出應徵工作的第一步！

你也能去人力銀行的網站上試著讀讀看其他的英文徵才廣告，試驗自己是否真的學會了。

各種薪資的英文怎麼說？

除了工作內容及應徵條件以外，最重要的莫過於薪資了，但你真的知道薪資該怎麼說嗎？

以下介紹的三種說法，你說對了嗎？

1. salary 月薪

大部份是支付給公職人員、專業員工和白領階級，像老師就是領 salary。

不過外國人比較少用 salary 這個詞，他們較常用 “paycheck”。

補充：年薪是 “annual salary”。

2. wage 薪資

大部分是支付給領時薪、日薪、週薪的工作人員，例如：學生在便利商店打工、在工地工作的工人。

3. income 收入

是指一個人工作的所有收入，包括薪資、獎金、兼差以及投資獲利等。

最後，一起來看這部超有趣的影片，開開心心學英文！

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文/ Grace Wang

購物英文：新潮購物詞彙讓你走在英文流行用法的最前端！

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