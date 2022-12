職場英文》英文徵才廣告大解密！收藏這篇讓你求職、徵才零阻礙！

老闆要你為職缺寫個英文版的徵才廣告,履歷表、工作內容的英文怎麼說?小 V 教你英文徵才廣告重點關鍵字,讓你輕鬆寫出英文徵才廣告!

英文徵才廣告關鍵字

1. job opening 空缺職位

job opening 就是公司開放的工作職缺,也是工作的職稱。

2. job description 工作內容

這部分寫明了工作的內容和職務。

3. qualifications 申請資格

有些公司會要求大學畢業 (Bachelor degree),又或者是碩士畢業 (Master degree),務必要看清楚。

另外,英文能力也是很常見的要求,努力把英文學好以迎接更多挑戰吧~

4. cover letter 求職信,自薦信

有許多人會把 cover letter 和英文自傳 (autobiography) 搞混,但其實 cover letter 和自傳有很多差異。

再寫求職信時,可以分成以下三大重點:

● 你為什麼想要應徵此工作?你對工作的企圖心為何?

● 你具備什麼得以適任此工作的能力?

● 表示非常希望能獲得此工作,期待回覆。

切忌不要像寫落落長的自傳一樣,不管是家庭背景、有幾個兄弟姊妹,甚至是個人興趣都寫在 cover letter 裡喔!

↓↓↓↓想知道最強求職信怎麼寫?快快點擊以下連結↓↓↓↓【職場的進擊】超實用!五步教你寫出最強求職信

5. resume 履歷表

美式英文中,履歷表叫做 “resume”;但英式英文中,履歷表通常會稱作 “CV” (Curriculum Vitae 的縮寫),注意不要搞混了喔!

↓↓↓↓想知道最強履歷怎麼寫?快快點擊以下連結↓↓↓↓【職場的進擊】殺手級!超完美履歷撰寫技巧大公開

6. recommendation 推薦信函

有些公司會要求你附上以前工作的上司或學校教授寫的推薦信,例如 “a recommendation from a professor” 就是教授寫的推薦信函。

外商英文徵才廣告範例

Job Opening: Business Analyst (分析師)

Job description:

– Undertake (承擔、負責) business analysis and completion of business files for clients in Taiwan.

– Communicate with customers to get their requirement and business needs.

– Update any requirement change during project implementation (項目、工程的實行).

Qualifications:

– Good command of English

– Master degree or MBA (工商管理碩士) in finance or business related.

– Preferable to have working experience or product knowledge in financial instruments (金融商品).

To apply, please send a cover letter, a copy of your resume, and a recommendation from previous employment to Mr. Wang, head of the Office of Human Resources (人力資源部主管).

如果你可以輕鬆看懂的話,就等於踏出應徵工作的第一步!

你也能去人力銀行的網站上試著讀讀看其他的英文徵才廣告,試驗自己是否真的學會了。

各種薪資的英文怎麼說?

除了工作內容及應徵條件以外,最重要的莫過於薪資了,但你真的知道薪資該怎麼說嗎?

以下介紹的三種說法,你說對了嗎?

1. salary 月薪

大部份是支付給公職人員、專業員工和白領階級,像老師就是領 salary。

不過外國人比較少用 salary 這個詞,他們較常用 “paycheck”。

補充:年薪是 “annual salary”。

2. wage 薪資

大部分是支付給領時薪、日薪、週薪的工作人員,例如:學生在便利商店打工、在工地工作的工人。

3. income 收入

是指一個人工作的所有收入,包括薪資、獎金、兼差以及投資獲利等。

最後,一起來看這部超有趣的影片,開開心心學英文!

↓↓↓↓點擊以下連結以觀看影片↓↓↓↓女人的薪水不應該比男人差

文/ Grace Wang

購物英文:新潮購物詞彙讓你走在英文流行用法的最前端!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。