網購英文超實用補帖 國外網站下單安啦！

隨著網際網路的普及,現今流行的購物方式不再侷限於到實體店面選購。 「網購」隨著科技發達漸漸打入市場,因爲其便利性成爲了許多消費者首選的購物方式。然當某些自己想要的商品在台灣的購物網站上沒買到,這時候就可以試試看去國外的拍照網站挖寶!怕自己英文不好會讀不懂國外網站嗎?今天就讓 VoiceTube 來教大家幾個超實用的網購英文用語!

網路購物是現代人生活中不可或缺的一部分,有時我們會在 Amazon 、 Ebay 等歐美電商平台上找到國內沒有,或是價格比國內更為實惠的商品,但這時如果因為看不懂平台上頭的英文單字而影響購買,那就傷腦筋了。

今天 VoiceTube 將透過這篇文章來為大家介紹一些網路購物時常見的英文單字及片語,相信學會這些單字和片語以後,之後不管是想在國外的平台上下單、和賣方溝通,或是查看優惠活動時等其他用途時,一定都能派上用場!

購物平台常見單字

網路購物的英文,一般而言通稱為 online shopping, 而在各個購物平台的首頁裡常見的單字包括:

Cart 購物車

Today’s deal 今日優惠

Order 訂單

Checkout 結帳

Place an order 下單

Customer service 客服

通常逛完網拍如果沒有要馬上結帳,我們會先將商品加入購物車,在英文中這個動作稱為 add to cart ,逛完以後一次付費,叫作 pay for all the items ,而將物品從購物車移除則說 remove the items from the cart 。

貨況相關

在將想要的物品加入購物車前,我們必須要注意的是商品的存貨(stock),若是這項商品有貨,就會顯示 in stock ,缺貨則會顯示 out of stock,至於商品的剩餘或是購買「數量」,則會以 quantity 表示,有時在平台上會簡寫成 QTY 。

運送/運費相關

國內網購的運費(shipping / delivery fee)通常不會太貴,常見的物流(logistics)價格都在百元以內,不過在歐美地區可不一樣,不管是國內運費或是海外物流,有時價格不是太親民,所以購買前一定得留意。另外,買家選擇的物流方式也會影響到商品運送的價格、速度和品質,以下是一些與運送/運費有關的單字與片語:

Free shipping 免運費

Shipping rate 運費費率

Standard delivery 標準運送

Express delivery 快速運送

Direct delivery 直送

International shipping 國際直送

稅務相關

購買海外商品時,依照不同地區可能會有不同的稅務規則,所以下單商品時的價格,和最終結帳價格很有可能是不同的。如果商品價格已含稅,在網站上就會顯示 tax included、Tax (incl.) ,不含稅則會顯示 tax excluded、tax (excl.)。

Include 包含 / Exclude 排除在外

此外,買家們如果在商品價格旁看到 VAT(Value-added tax),就表示這項物品被當地國家收了「增值稅」, 結帳時看到 import fees deposit 則是要預繳關稅,所以看見低價商品時可別開心得太早,因為最後的訂單總金額(order total)可能會偷偷被「加料」!

退貨相關

在網路上買東西總可能會突然反悔,或是遇到收到商品不適用、不如自己預期的狀況,如果下單後平台尚未為你出貨,可以先嘗試 cancel the item / order(取消物品/訂單),或是在貨品寄出後 cancel the delivery(取消運送)。

如果你已經收到貨品,也不需要擔心,只要找到網站上 return(退貨)、 exchange(換貨)的選項,通常就能順利進入到退換貨的流程,按照程序完成每個指令,最後就能順利拿到退款(refund)或是欲更換的商品。

取貨相關

而在取貨方面,以下幫大家整理了幾個台灣常見的運送方式。提醒大家,無論是選擇以下的哪一種取貨方式,都要準時付款跟領貨喔!

Cash on delivery 貨到付款

In-store pickup 到店取貨

Delivery service 宅配服務

優惠相關

Voucher 優惠券 / Coupon 折價券

使用優惠券的動詞是 redeem(兌換),此外像是兌換里程數、兌換點數也都會使用這個動詞作搭配。

(數字)% off 打幾折

這邊要特別注意的是,英文裡面的「打幾折」和我們中文習慣的說法不同,在英文通常會使用「幾 % off」的用法,例如 up to 70% off 就代表「價格最多減去七成」,也就是我們習慣說的「最高三折」。

Promotion / Promo code 優惠碼

Early bird discount 早鳥優惠

付款相關

值得注意的是,不論是透過什麼方式,只要是提及到「支付」,都會在前方搭配 pay(付)這個動詞,以下提供給大家幾種常見的付款方式:

In cash 用現金

With a check 用支票

With Credit card 信用卡 / Debit card 用金融卡

With Digital / Electronic payment 用電子/行動支付

With Internet Payments / Online Payment 用網路付款

With NFC Payments 用感應式付款

Carrier 載具

Receipt 收據

Invoice 發票

E-invoice 電子發票

以上就是今天介紹為大家整理的的網購相關英文用語!網路購物縱然方便又快速,不過還是要提醒大家,要記得秉持貨比三家(shop around)的精神,並審慎評估自己要買的東西究竟是「必要、需要,還是想要」,審慎在下單前做好評估,最後才不會讓自己荷包大失血喔!

