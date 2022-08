翻白眼英文怎麼說？一起用英文表達各種表情動作！

「翻白眼」、「抿嘴」這些動作的英文該怎麼說?想學習如何用英文生動表達這些身體語言嗎?今天就跟著 VoiceTube 的腳步,一起探索各種常見肢體動作及臉部表情的英文說法!

肢體動作跟臉部表情的巧妙運用可以讓人與人之間的互動變的更加生動活潑,無論是翻白眼、抿嘴、皺眉等,都分別可以代表不同的情緒。而這些能增進互動感的小動作又該如何用英文來表示呢?現在就跟著 VoiceTube 的腳步來認識各式各樣的身體語言(body language)以及臉部表情(facial expression)吧!

Roll one’s eyes 翻白眼

想表示無奈、無言時,最貼切的動作就是「翻白眼」,英文說法為 roll one’s eyes。而要表示「眨眼」的動作時,會用 wink 這個動詞搭配 介係詞 at 來作使用,表示為 wink at sb. 。

My mother rolled her eyes at my sister when she said she met her dreamboat.

當我妹說她找到她的夢中情人時,我媽對她翻了個大白眼。

Arms crossed over one’s chest 雙手環胸

Cross 當動詞表示「交叉」,chest 當名詞,代表「胸部;胸腔」的意思,所以 arms crossed over one’s chest 就是指「雙手環胸;雙手抱胸」的動作。這個動作常見於處於戒備狀態或不安時的人,或是當有些人生氣、不同意時,也會下意識做出這個動作。

The hobo crossed his arm his arms over the chest, being afraid that we are thugs.

那名街友雙手環胸,因為怕我們是小混混。

Frown 皺眉

Fown 這個字本身當動詞時就是指「皺眉」,後面不需要再加上代表睫毛的單字 eyebrow。「挑眉」的英文則會用 raise an eyebrow / raise eyebrows 來表示。

If you frown too often, you may be more likely to get winkles.

如果你太常皺眉,你可能就比較容易長皺紋。

Purse one’s lips 噘嘴

purse 這個字當名詞時指的是「(女用) 皮包」;然而,當動詞卻有完全不一樣的意思,指的是「噘(嘴)」的動作。另外要特別注意的是,嘴唇由於一共有上下兩片,所以 lip 在使用時後面都會加上 s。噘嘴這個動作通常會出現在一個人要展現可愛模樣或是不贊同他人時會出現的表情動作。

I don’t think she is satisfied with the decision because I saw her pursing her lips slightly.

我不覺得她滿意這樣的決定,因為我有看到她微微噘嘴。

Compress one’s lips 抿嘴

Compress 當動詞時意指「緊壓;壓縮」,因此「抿嘴」這個詞的英文片語會以 compress one’s lips 來表示,這個動作除了表示不贊同,也可能用於當一個人人感到困惑、焦慮的時候。

Before the interview, he compressed his lips without saying a word due to anxiety.

在面試前,他因為焦慮而緊抿雙脣、不發一語。

Drum one’s fingers 用手指敲桌子

drum 當名詞時是指「鼓」,當動詞時則意指「敲擊;敲打」,所以 drum one’s fingers 指的就是「用手指敲桌子」。當一個人感到不耐煩、沒耐心時,就會做出這個動作。

I always drum my fingers when I’m hungry.

只要我感到飢餓時,我就會用手指敲桌子。

Tilt one’s head to the side 頭部微微傾斜

Tilt 當動詞時指的是「使…傾斜」,片語 tilt one’s head to the side 即代表「頭部微微傾斜」。這個肢體動作通常會在人很注意聆聽、或是專心思考時,會不經意地做出。

I tilted my head to the side during the math class, pretending that I understood it.

我在上數學課的時候微微傾斜我的頭,假裝自己聽得懂。

以上就是今天教給大家的幾個表情動作的相關英文介紹!在學會了這麼多實用的表情動作英文詞語後,相信對你之後的英文學習一定也有顯著的成效,現在就趕緊將這些實用詞彙筆記起來,以後無論是在面臨英文口說或是寫作時,加入這些詞彙一定能增加你的特色跟實力!

