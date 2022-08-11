體脂肪英文怎麼說？一起用英文聊身體健康！

現代人的飲食、生活習慣不斷改變，為求方便快速，我們常吃進太多垃圾食物，後來才發現自己的身體健康已經受到嚴重損害，並意識到健康的重要性。今天就跟著 VoiceTube 透過以下對話，一起學習體脂肪英文說法和其他健康相關的英文單字！

隨著人們的生活習慣漸漸隨著時代改變，飲食跟健康習慣也隨之有了相當的變動。事事追求快速的生活步調，導致人們在飲食部分的健康攝取愈加隨便；早出晚歸的生態也使得「熬夜」（stay up / burn the midnight oil）的行為漸漸普及化。這些生活習慣的改變都會導致健康的損害，不僅整體身體狀況變得愈來愈虛弱，自己的體重也愈加失衡。今天就跟著 VoiceTube 一起透過以下這段對話來好好學習與體脂肪相關的健康英文單字，一起重拾對健康的重視！

補習班上課前，Ken 發現 Jordan 開心地吃著炸雞。

Ken: Hey, you’ve been eating fried chicken for three weeks.

Ken: 欸，我發現你已經三個禮拜都吃炸雞了。 Jordan: Ah! You got me. But I can’t stand for it.

Jordan: 啊！被你發現了，但我實在抗拒不了它。 Ken: Too much fried foods will cause your body fat percentage to increase!

Ken: 吃太多炸物會導致體脂肪率上升！ Jordan: You’re making a fuss.

Jordan: 你太小題大作了啦。 Ken: No, this kind of eating habit will increase the risk of cardiovascular diseases such as stroke and high blood pressure.

Ken: 不，這種飲食習慣會增加你罹患心血管疾病的風險，像是中風跟高血壓。 Jordan: That’s terrible! But I can’t live without fried chicken!

Jordan: 太可怕了！但沒有炸雞我活不下去！ Ken: You can choose to remove the skin.

Ken: 你可以選擇把雞皮剝掉不吃。 Jordan: What! But it is the best part of it!

Jordan: 什麼！但這就是最美味的部分啊！

小提醒：炸物雖然是人間美味，但攝取過量可是會導致膽固醇 （cholesterol）超標。

Body fat (n.) 體脂肪

Fat 當名詞代表「脂肪」，所以 body fat 就是「體脂肪」的意思，body fat percentage 則是「體脂肪率」，也就是指我們的脂肪含量佔體重的多少百分比。

The smart bathroom scale can calculate your body fat percentage and muscle mass.

這台智慧體重計可以計算你的體脂肪率跟肌肉量。

Cardiovascular (adj.) 心血管的

Cardiovascular 是由字首 cardio-（心臟的）跟字尾 vascular（血管的）組合而成的單字，意指「心血管的」，而「心血管疾病」則是在後會加上代表疾病的單字 disease，形成 cardiovascular disease；「心血管系統」則是 cardiovascular system，也可以用 circulatory system（循環系統）表示。

Cardiovascular diseases have been the leading cause of death worldwide.

心血管疾病一直是全球的主要死因。

Stroke (n.) 中風

Stroke 可以指寫字或畫畫的「一筆」，當疾病時則是指「中風」，要表示某人中風通常會搭配 suffer 或 have 兩種動詞作搭配。

After having a stroke, my grandpa paralyzed on the right side of his body.

在我爺爺中風之後，他的右半身就癱瘓了。

High blood pressure (n.) 高血壓

「血壓」英文說法為 blood pressure，「高血壓」則可以以 high blood pressure 或 hypertension 表示，字首 hyper- 意指「超越；在…之上」；相反地，hypo- 則是表示「在…下方；低於」，所以「低血壓」就可以用 low blood pressure 或 hypotension 來表示。

Obesity will lead to many health problems, and high blood pressure is one of them.

肥胖會導致許多健康問題，高血壓就是其中一種。

讓我們一起把對話看下去，一起來了解 Ken 近期的困擾：

Jordan: Did you stay up late last night? You have dark circles.

Jordan: 你昨天晚上熬夜嗎？你有黑眼圈耶。 Ken: Well… actually I’ve suffered from insomnia for a week.

Ken: 嗯 …其實我已經失眠一個禮拜了。 Jordan: No wonder I saw you nodding off during the class.

Jordan: 怪不得我看到你上課時在打瞌睡。 Ken: Yeah, everyday I wake up with fatigue and migraines. It really bothers me.

Ken: 對，我每天早上起來都很累又偏頭痛，這真的讓我很困擾。 Jordan: Hmm… do you know why have trouble falling asleep?

Jordan: 嗯 … 你知道為什麼你睡不著嗎？ Ken: Maybe I’m too anxious. Whenever I see my to-do list, I’m stressed out.

Ken: 我大概是太焦慮了，我只要看到待辦清單就覺得壓力好大。 Jordan: Then you can try essential oil such as lavender or citrus. They can alleviate insomnia by releasing stress and anxiety.

Jordan: 那你可以試試精油，像是薰衣草或柑橘類精油。它們能夠紓解壓力、焦慮，減輕失眠的症狀。 Ken: Thanks, hope that will help.

Ken: 謝啦，希望會有用。

Insomnia (n.) 失眠

現代人常因壓力大、焦慮而失眠，長期下來不僅影響睡眠品質，還會影響記憶力、專注力，「失眠」的英文就叫 insomnia，「安眠藥」則是 sleeping pill。

Sleeping pill is not the only cure for insomnia and it has side effects.

安眠藥不是失眠的唯一解方，而且它會有副作用。

Migraine (n.) 偏頭痛

以前在學校相信大家都有學過 headache 代表「頭痛」的意思，但頭痛只是個症狀的泛稱。日常生活中我們常會聽到許多人「偏頭痛」，這個詞的英文是 migraine，動詞可以搭配 get、have、suffer from（得到；罹患）等常搭配許多症狀詞彙的動詞作使用。

When having a migraine, you will feel severe throbbing pain.

偏頭痛時，你會感覺到強烈的刺痛感。

Alleviate (v.) 減輕

生病、受傷時，你可能會藉由打麻醉 (anesthesia)、吃止痛藥 (painkiller) 來減輕不適感，「減緩；減輕 (疼痛)」的英文就是 alleviate。

She took the painkiller to alleviate the burning pain.

她吃了止痛藥來緩解灼痛感。

隨著醫療技術進步，人們的平均壽命也為之延長；然而，這樣的現象也導致了許多文明病（civilized illness）的產生。在這快速步調的生活節奏中，也別忘記歇息一會好好照看自己的健康。透過以上的對話，大家應該知道了體脂肪過多會導致身體出現各種不好的狀況發生，因此，如何在生活節奏與健康之間找到合適的平衡點就變成一件相當重要的任務！

夏日減壓運動首選！ 一起來學紓壓衝浪英文！

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