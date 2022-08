體脂肪英文怎麼說？一起用英文聊身體健康！

隨著人們的生活習慣漸漸隨著時代改變,飲食跟健康習慣也隨之有了相當的變動。事事追求快速的生活步調,導致人們在飲食部分的健康攝取愈加隨便;早出晚歸的生態也使得「熬夜」(stay up / burn the midnight oil)的行為漸漸普及化。這些生活習慣的改變都會導致健康的損害,不僅整體身體狀況變得愈來愈虛弱,自己的體重也愈加失衡。今天就跟著 VoiceTube 一起透過以下這段對話來好好學習與體脂肪相關的健康英文單字,一起重拾對健康的重視!

補習班上課前,Ken 發現 Jordan 開心地吃著炸雞。

Ken: Hey, you’ve been eating fried chicken for three weeks.

Ken: 欸,我發現你已經三個禮拜都吃炸雞了。

Jordan: Ah! You got me. But I can’t stand for it.

Jordan: 啊!被你發現了,但我實在抗拒不了它。

Ken: Too much fried foods will cause your body fat percentage to increase!

Ken: 吃太多炸物會導致體脂肪率上升!

Jordan: You’re making a fuss.

Jordan: 你太小題大作了啦。

Ken: No, this kind of eating habit will increase the risk of cardiovascular diseases such as stroke and high blood pressure.

Ken: 不,這種飲食習慣會增加你罹患心血管疾病的風險,像是中風跟高血壓。

Jordan: That’s terrible! But I can’t live without fried chicken!

Jordan: 太可怕了!但沒有炸雞我活不下去!

Ken: You can choose to remove the skin.

Ken: 你可以選擇把雞皮剝掉不吃。

Jordan: What! But it is the best part of it!

Jordan: 什麼!但這就是最美味的部分啊!