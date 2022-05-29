節日英文》端午節由來知多少？端午節習俗相關英文單字介紹！

你知道端午節有哪些習俗嗎？端午節的由來到底是什麼？真的跟屈原有關嗎？為什麼每到端午就要懸掛艾草、菖蒲呢？跟著 VoiceTube 一起來認識端午節習俗吧！

端午節（Dragon Boat Festival）落在每年農曆的五月五日，又被稱作五月節，在臺灣、中國、韓國等國家為國定假日，在台灣甚至是三大國定假日之一。放假固然開心，但你可曾好奇過端午節背後的典故？今天 VoiceTube 將帶著大家一起認識端午節典故，並為大家補充端午節相關的英文詞彙。

端午節三大典故

典故一：紀念屈原

屈原是春秋時期楚懷王的大臣，當時他主張對內要舉賢、強健兵力，對外要聯合齊國對抗秦國，無奈卻遭到貴族子蘭等人反對，最後被免除職位，並被流放驅逐。流放期間，他完成了生涯裡最著名的幾部作品，包括《離騷》、《天問》和《九歌》等。公元前 278 年，屈原因不忍直視秦軍攻破祖國城門、侵略自己的故鄉，在寫下《懷沙》這件作品後，便自投汨羅江自盡。，這日正好為五月五日。百姓都十分哀痛，跑到江邊試圖挽救屈原。船夫在江上划船試圖打撈屈原屍體，有漁夫為了避免魚蝦啄食屈原屍身，投入雞蛋、飯糰、老醫師則倒入雄黃酒（realgar wine）試圖弄暈魚群。後來，這些行為就演變成今日端午節包粽子（rice dumpling/zongzi）、喝雄黃酒的習俗。為了紀念屈原投江，人們便將五月五日定為端午節。

典故二：源自古越民族圖騰祭

近年考古挖掘到大量文物出土，並推測新石器時代，在長江中下游地區有一種以幾何印紋陶為特徵的文化遺存。根據專家的推判，這應該是史稱百越族的遺物。百越族人民斷髮紋身、生活在水鄉、崇拜龍騰，認為自己是龍的子孫。端午節起源的另一說法是，它是百越族創建、用以祭祖（worship ancestors）的節日。

典故三：紀念孝女曹娥

還有一個典故指出，端午節是為了紀念救父投江的東漢上虞孝女曹娥。她的父親落水後，接連幾天都沒有下落，讓當時年僅 14 歲的曹娥時常對著江面連夜哭泣。幾天的五月五日，她也投江而亡。沒想到，五天之後，曹娥的屍體竟帶著父親的遺體上岸。人們被她的孝心感動，便決定將五月五日訂為紀念曹娥的節日，並在她投江的地方設立曹娥廟。

端午節習俗

避五毒

東亞地區有一俗諺：「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧。」所謂「五毒」就是蛇、蟾蜍、蜈蚣、蜥蜴、蠍子，而所謂的驅五毒則是要提醒人們遠離病害。在端午節這天，人們會將紙張剪成五毒形狀貼在門窗上以達到驅毒之效。

掛艾草、菖浦

艾草（moxa）代表百福，是一種可以治療疾病的藥草，菖蒲（calamus）則被認為是天中五瑞之首，將其插在門口有驅邪之用。再加上兩者都有驅趕蚊蟲的功效，對五六月的濕熱天氣及易孳生蚊蟲的環境可有著大力的功效。因次在端午節，人們會掛上艾草及菖浦等香草來驅邪、驅蟲。

包粽子

楚國人民在屈原投江後，為了避免魚群啄食其屍體，便將米用竹筒包裹後丟入水中讓魚群飽腹。這樣的習慣隨後漸漸演變成用一種用荷葉（lotus leaf）包裹糯米（glutinous rice）及其它餡料（filling）而製的食物，即是我們現在熟悉的粽子。若要在端午以粽子為贈禮，切記要將粽子「分裝」後再送出，避免和象徵上吊、輕生的「吊肉粽」民間習俗聯想在一起。

賽龍舟

划龍舟的習俗同樣跟屈原投江的典故有關。據傳，當屈原在身上繫上大石，下定決心投江自盡後，他的朋友、當時人民紛紛嘗試划著船隻奮力拯救，最終卻無果。這段盡心搶救屈原的故事，逐漸演變為划龍舟的習俗，人民會拚命划著龍舟，用以緬懷屈原。 演變至今，划龍舟已成為一項許多人津津樂道的運動項目，許多縣市會在每年的端午節舉辦龍舟比賽，例如台北國際龍舟錦標賽以及高雄愛河端午嘉年華等。

喝雄黃酒

端午節喝雄黃酒的習慣是為了驅毒、避邪。雄黃由硫和砷等礦石組成，在古代是一種中藥材，可用來製作解毒劑、殺蟲藥等。但根據現代醫學知識，飲用雄黃酒其實會造成人體損害，因此儘管端午節曾有喝雄黃酒的習俗，現在也幾乎不會有人飲用了。

立蛋

據說端午節當天中午是陽氣最重的時節，因此端午節還有一個立蛋的有趣習俗。只要在中午能立起生雞蛋，就代表著你成功吸收了天地之間的陽氣，並會獲得一整年的好運氣。

配戴香包

以前的香包（fragrant sachet）會放入硃砂、雄黃等驅蟲的礦石（ore），因此其用意其實和門前掛艾草、菖蒲一樣，是為了驅蟲、驅邪，可作為平安符。除此之外，早期香包多由女性親自縫紉，因此也能透過縫製香包來展現女性的縫紉技巧。而現在端午節香包外觀多以卡通人物的形狀呈現，內容物也多以芳香豆來取代以往使用的驅蟲礦石。

以上就是 VoiceTube 為大家整理的關於端午節的由來以及相關習俗的介紹啦！看完這篇文章後是不是對端午節有更深入的了解了呢？今年端午節你打算怎麼過呢？歡迎跟 VoiceTube 分享你的端午節規劃！

划龍舟、吃粽子的英文是什麼？一起學習端午節英文吧！

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