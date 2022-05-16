記得皮卡丘尾巴的顏色嗎？為你介紹神秘的曼德拉效應！

想想，你記得皮卡丘仔細的尾巴是什麼顏色嗎？星巴克的人魚商標頭上有星星嗎？米老鼠的褲子上究竟有沒有背帶？以上這些問題看似簡單，卻都曾引起過相當大的熱議，而這些熱議都可歸咎於「曼德拉效應」。

今天就讓 VoiceTube 帶大家一起認識這個神奇的理論吧！

曼德拉效應（Mandela Effect）是一個都市傳說（urban legend），也有人說是它是陰謀論（conspiracy theory）。曼德拉效應源自一位愛好超自然（supernatural）現象的部落客菲安娜．布梅（Fiona Broome）之口。她在 2010 年時發現自己在記憶中，南非黑人領袖曼德拉早在 20 世紀 80 年代在獄中死亡，甚至清晰地記得他葬禮的各種細節。然而，奇怪的是，曼德拉不僅沒在獄中喪生，之後更當上南非總統，一直到 2013 年才與世長辭。不過，對於世人對她的質疑，布梅表示這個眾人認為「錯誤」的記憶並非自己捏造，許多人都與她擁有這段相同的「記憶」。所謂「曼德拉效應」指的就是少部分人民擁有的「共同記憶」與現實狀況不符合的現象。

為了讓大家更了解曼德拉效應，VoiceTube 推薦各位欣賞 2019 年推出的同名電影《曼德拉效應》。電影主要講述一名夫妻在不幸失去自己的寶貝女兒後，遭遇的一連串記憶錯亂。

像這樣被多人分享但不存在的記憶，可被稱為「虛假記憶」或是「錯誤記憶」（false memory），表示一個人或一群人產生一段從未發生過且與現實不符的「記憶」。虛假記憶被列為「假記憶體綜合徵」（FMS, false memory syndrome）的一部分。總觀歷史，群眾共享的「虛假記憶」現象發生過不只一次，讓我們一起來看看吧！

皮卡丘的尾巴

相信大家一定都認識知名卡通《寶可夢》（Pokémon）裡超可愛的黃色吉祥物（mascot）。那在你記憶中，皮卡丘（Pikachu）的尾巴是什麼顏色呢？皮卡丘尾巴顏色的問題在當時掀起了巨大的討論風潮，許多人堅稱皮卡丘尾巴末端是黑色的，然而經過查證，官方圖樣的皮卡丘其實整條尾巴都是黃色的。

星巴克商標

知名連鎖咖啡店星巴克的商標（logo）也曾引起熱議。大家都知道星巴克的標誌是一隻人魚，然而這隻人魚頭上是不是有一顆星星這件事也曾經引起兩派的不同說法。

米老鼠的吊帶褲

曼德拉效應也曾發生在華特・迪士尼官方吉祥物、迪士尼最知名的角色之一米老鼠（Mickey Mouse）身上。引起爭議的問題點是：米老鼠的褲子到底是不是吊帶褲（overalls）？最終也證實，米老鼠自始自終都沒有穿著吊帶褲。

英國國旗

除了商標與卡通人物外，連國旗的樣式也曾經出現曼德拉效應的現象。各位可以試著想想看，英國（United Kindom）國旗（national flag）是長什麼樣呢？許多人都會認為是藍、白底色、中間有一個紅色大十字，並有一個置中對稱的紅色大叉叉，然而實際上，紅色交叉線其實是不對稱（asymmetrical）且以逆時針（counterclockwise）方向排列。

午馬事件

來自香港的資深演員午馬身上也曾經發生過兩次與南非前總統曼德拉的「過世」事件。午馬實際上是在 2014 年因肺癌於家中病逝，享年 71 歲。然而卻早在他過世多年前，網路上就出現了諸多流傳午馬死亡的錯誤消息。

曼德拉效應一直都是津津樂道且廣為討論的議題，然而關於這個學說是否具可考性也引發了不少派系的意見。

支持派

支持曼德拉效應的人認為它是一種新時代運動，他們覺得人們產生曼德拉效應的現象可被視為全世界即將迎接外星人到來的一種預兆跟跡象。他們也認為世界上有平行宇宙（pararell universe）的存在，而曼德拉效應所造成的集體記憶錯誤即是平行宇宙相互干涉影響導致的現象。

反對派

反對曼德拉效應的人則認為它是一種陰謀論，並認為在現有的科學數據中，平行宇宙是一種無法被任何資料證明其存在的一種概念。許多科學家也表示，群體之所以會認為自己產生記憶錯亂，也不過是因為讀了與曼德拉效應相關的陰謀論而產生的現象。

看完了今天 VoiceTube 為大家整理關於曼德拉效應的介紹後，是否更了解了呢？你是否有過如同上述所言的記憶錯亂的現象呢？試著回想看看，說不定不知不覺中，你也默默地受曼德拉效應影響，改變了某些自己所認知的「記憶」。

【職場英文】從眾行為是什麼？一起從從眾效應學習職場英文！

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