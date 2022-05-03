報稅英文知多少？稅務相關字詞、英文說法一次學起來！

一年一度的五月報稅季即將來臨，大家想好要怎麼樣申報才最省荷包了嗎？如果外國同事問了繳稅相關問題，又該如何解答呢？

今天就跟著 VoiceTube 一起認識台灣的報稅制度，讓你在準備申報資料的同時，也能學習稅務專有名詞和常用字彙英文。

隨著時序進入初夏的五月，台灣一年一度的報稅季即將再次到來。無論是綜合所得稅還是營利事業所得稅，都必須在這個月進行申報。不過，你知道報稅時需要注意的事情有哪些嗎？稅務相關的專有名詞，又該如何用英文表達呢？今天就讓 VoiceTube 帶著大家一起來認識台灣的報稅制度及常用字彙的英文說法！

累進稅率和富人稅

台灣與世界上許多國家相同，都採用依所得高低而改變的累進稅率，每個人的收入只要超過一定的金額，稅率就會自動往上增加。這樣做是希望可以利用課稅級距的不同來體現實質平等，進而縮小社會中存在已久的貧富差距。美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）甚至曾經提出課徵「富人稅」的想法，只要擁有高於 5000 萬美金的財富，每年就會被額外收取 2% 的稅金，超過 10 億美金則是課徵 3%。

以下這部影片詳細介紹了富人稅的核心概念和運作模式：

這也太有錢了吧！該不該課富人稅呢？ (A better way to tax the rich)

Progressive tax rate 累進稅率

Tax brackets 課稅級距

Wealth inequality 貧富差距

Change hands 轉手；易主

Economic circumstances/conditions 經濟狀況

報稅相關英文

人們報稅時除了使用累進稅率外，也必須考量不同類別的免稅額及扣除額，才能正確計算出最終應該繳納的稅金。這樣的制度雖然涵蓋了許多面向，但對某些民眾可能會過於繁瑣而發生困擾，尤其是居住在台灣的外國人。現在就跟著 VoiceTube 的腳步，先學習幾個跟「稅」有關的單字，再來看看綜合所得稅和營利事業所得稅的內容與差別，讓大家未來在報稅時都能輕鬆上手！

Tax 稅金

Tax 主要用於平時繳納的稅金，像地價稅（land tax）、營業稅（business tax）及牌照稅（vehicle license tax）等。但是，代表稅金的詞彙會因為場合的不同而有差異，比如說免稅商店（duty-free shop）裡的稅金即是使用 duty 這個單字來表示，進口貨品時政府所徵收的關稅則是 customs 或 tariff。

File / Declare taxes 報稅

很多人在提及報稅時會使用代表「報告」的動詞 report，但其實這樣的用法是錯誤的，正確描述報稅這個行為的動詞應該是 file。File 以名詞的形式有「文件、檔案」的含義，但當作動詞時是「提出申請」的意思，因此報稅的英文說法就是 file taxes，而比較正式的申報則會搭配 declare 這個動詞。

Income tax 所得稅

所得稅是由 income（收入）和 tax（稅金）所組成的複合名詞，指的是政府按照特定比例從各種收入裡徵收的稅款。由個人進行申報的綜合所得稅（Individual Income Tax）範圍包含薪資所得、利息、股利、租金及獎金等收入，而營利事業所得稅（Profit-seeking Enterprise Income Tax）的課徵對象則是企業，實際金額可以透過「查帳」或「書審」兩種計算方式求得。

Tax return 報稅單

報稅單的 return 在這裡作名詞使用，表示「申報；報表」，因此與 tax（稅金）搭配起來便是「報稅單」的含義。不過，隨著科技愈來愈進步，現在大多數民眾都會選擇直接將資料匯入電腦進行計算，只有極少數的人才會帶著填寫完成的報稅書來現場報稅。

Ben：Hey Eric! Have you filed your tax returns yet?

Ben：嘿 Eric！你填好你的報稅單了嗎？

Eric:：No. I’ve been quite busy these days. How about you?

Eric:：還沒耶，我最近剛好有點忙。你呢？

Ben：Yes. I’ve already got them done a few days ago. Last year I waited until the last minute to declare my income tax, and it turned out to be a disaster.

Ben：我幾天前都先填好了，去年我拖到最後一刻才去申報所得稅，結果根本是場災難。

Eric：Oh no! Sounds like I have to speed up!

Eric：喔不！那這樣聽起來我得加緊腳步了！

Ben：Take your time. Just remember to file your taxes before the deadline ends.

Ben：別急，只要記得在報稅期限內完成就好。

課稅 Impose / Levy taxes

課稅這個詞在英文裡可以使用名詞 tax 搭配 impose 或 levy（徵收）兩個動詞，形成 impose / levy taxes 的說法。而 tax 本身除了當作名詞外，其實也能夠直接以動詞的型態表示「課稅；徵稅」的意思。

退稅 Tax refund

Refund 有「退還；償還」的含義，因此 tax 和 refund 結合而成的複合名詞 tax refund 便是退稅最常見的英文說法。若要強調政府退回的是自己溢繳的稅款，則可以用 refund of overpaid tax 表示。而另一個同樣帶有「償還；歸還」之意的動詞 reimburse 也能夠替代 refund，搭配片語以 ​get reimbursed for the tax 的形式呈現。

逃稅 / 避稅 Evade / Avoid taxes

逃稅和避稅雖然都能降低需要繳納的稅金，但兩者還是有些差異存在。逃稅是非法的，代表納稅人明知自己應該要誠實報稅，卻故意隱瞞虛報，進而達成不用繳稅或減少稅金的目標。而避稅則是納稅人抱持著心存僥倖的心態，利用法律漏洞來壓低稅金，雖然這樣子並沒有違法，但透過取巧的方式來規避繳稅，仍然是社會普遍不鼓勵的行為。

查帳 / 做假帳 Audit / Cook the books

為避免任何逃漏稅的情況發生，國稅局（National Taxation Bureau）不時會派出查帳或稽核員（auditor）對企業隨機進行查帳，並挑出樣本確認帳目資料的正確性。儘管抽查的頻率相當高，但仍有許多公司會藉由做假帳的方式來逃漏稅，以節省相關支出。做假帳的英文說法為 cook the books，books 指的是「帳本」，像是表示「記帳」的 keep the books，以及代表「會計」的 bookkeeper，都是從 books 這個單字延伸出來的。

Eric：Ben, I just finished filing my tax return, and I found out that the government actually imposes taxes on a lot of things!

Eric：Ben，我剛完成填寫我的報稅單，結果我發現政府對好多東西課稅喔！

Ben：You can say that again. I wish I could claim a tax refund one day.

Ben：你說的沒錯，我多希望哪天我也能拿到退稅。

Eric：I heard that some people would cook the books to evade taxes.

Eric：我聽說有些人好像會做假帳來逃漏稅。

Ben: I don’t think that’s a good idea. We shouldn’t take the risk of being caught during the auditing procedure.

Ben: 感覺不是個好主意欸，我可不想在查帳的時候被抓包。

Eric: Then let’s find some way to avoid taxes. We can consult a friend of mine on that, he’s a bookkeeper.

Eric: 那不然我們找些方法來避稅吧，我們可以跟我的朋友請教一下，他是個會計師。

Ben: Stop daydreaming. I think we should just file our taxes properly.

Ben: 別再做白日夢了，我覺得我們只要正常報稅就好。

以上就是 VoiceTube 為大家整理的報稅制度和常用字彙介紹，相信看完這篇文章後，大家接下來準備申報資料時一定會更得心應手。而進入長達一個月的報稅季後，也別忘了找個機會練習一下這些相關單字的英文說法，這樣外國同事未來如果對報稅有任何疑惑，想必不管是大小難題，你都可以幫忙順利解決！

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