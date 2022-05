報稅英文知多少？稅務相關字詞、英文說法一次學起來！

一年一度的五月報稅季即將來臨,大家想好要怎麼樣申報才最省荷包了嗎?如果外國同事問了繳稅相關問題,又該如何解答呢?

今天就跟著 VoiceTube 一起認識台灣的報稅制度,讓你在準備申報資料的同時,也能學習稅務專有名詞和常用字彙英文。

隨著時序進入初夏的五月,台灣一年一度的報稅季即將再次到來。無論是綜合所得稅還是營利事業所得稅,都必須在這個月進行申報。不過,你知道報稅時需要注意的事情有哪些嗎?稅務相關的專有名詞,又該如何用英文表達呢?今天就讓 VoiceTube 帶著大家一起來認識台灣的報稅制度及常用字彙的英文說法!

累進稅率和富人稅

台灣與世界上許多國家相同,都採用依所得高低而改變的累進稅率,每個人的收入只要超過一定的金額,稅率就會自動往上增加。這樣做是希望可以利用課稅級距的不同來體現實質平等,進而縮小社會中存在已久的貧富差距。美國參議員沃倫(Elizabeth Warren)甚至曾經提出課徵「富人稅」的想法,只要擁有高於 5000 萬美金的財富,每年就會被額外收取 2% 的稅金,超過 10 億美金則是課徵 3%。

以下這部影片詳細介紹了富人稅的核心概念和運作模式:

這也太有錢了吧!該不該課富人稅呢? (A better way to tax the rich)

Progressive tax rate 累進稅率

Tax brackets 課稅級距

Wealth inequality 貧富差距

Change hands 轉手;易主

Economic circumstances/conditions 經濟狀況

報稅相關英文

人們報稅時除了使用累進稅率外,也必須考量不同類別的免稅額及扣除額,才能正確計算出最終應該繳納的稅金。這樣的制度雖然涵蓋了許多面向,但對某些民眾可能會過於繁瑣而發生困擾,尤其是居住在台灣的外國人。現在就跟著 VoiceTube 的腳步,先學習幾個跟「稅」有關的單字,再來看看綜合所得稅和營利事業所得稅的內容與差別,讓大家未來在報稅時都能輕鬆上手!

Tax 稅金

Tax 主要用於平時繳納的稅金,像地價稅(land tax)、營業稅(business tax)及牌照稅(vehicle license tax)等。但是,代表稅金的詞彙會因為場合的不同而有差異,比如說免稅商店(duty-free shop)裡的稅金即是使用 duty 這個單字來表示,進口貨品時政府所徵收的關稅則是 customs 或 tariff。

File / Declare taxes 報稅

很多人在提及報稅時會使用代表「報告」的動詞 report,但其實這樣的用法是錯誤的,正確描述報稅這個行為的動詞應該是 file。File 以名詞的形式有「文件、檔案」的含義,但當作動詞時是「提出申請」的意思,因此報稅的英文說法就是 file taxes,而比較正式的申報則會搭配 declare 這個動詞。

Income tax 所得稅

所得稅是由 income(收入)和 tax(稅金)所組成的複合名詞,指的是政府按照特定比例從各種收入裡徵收的稅款。由個人進行申報的綜合所得稅(Individual Income Tax)範圍包含薪資所得、利息、股利、租金及獎金等收入,而營利事業所得稅(Profit-seeking Enterprise Income Tax)的課徵對象則是企業,實際金額可以透過「查帳」或「書審」兩種計算方式求得。

Tax return 報稅單

報稅單的 return 在這裡作名詞使用,表示「申報;報表」,因此與 tax(稅金)搭配起來便是「報稅單」的含義。不過,隨著科技愈來愈進步,現在大多數民眾都會選擇直接將資料匯入電腦進行計算,只有極少數的人才會帶著填寫完成的報稅書來現場報稅。

Ben:Hey Eric! Have you filed your tax returns yet?

Ben:嘿 Eric!你填好你的報稅單了嗎?

Eric::No. I’ve been quite busy these days. How about you?

Eric::還沒耶,我最近剛好有點忙。你呢?

Ben:Yes. I’ve already got them done a few days ago. Last year I waited until the last minute to declare my income tax, and it turned out to be a disaster.

Ben:我幾天前都先填好了,去年我拖到最後一刻才去申報所得稅,結果根本是場災難。

Eric:Oh no! Sounds like I have to speed up!

Eric:喔不!那這樣聽起來我得加緊腳步了!

Ben:Take your time. Just remember to file your taxes before the deadline ends.

Ben:別急,只要記得在報稅期限內完成就好。

課稅 Impose / Levy taxes

課稅這個詞在英文裡可以使用名詞 tax 搭配 impose 或 levy(徵收)兩個動詞,形成 impose / levy taxes 的說法。而 tax 本身除了當作名詞外,其實也能夠直接以動詞的型態表示「課稅;徵稅」的意思。

退稅 Tax refund

Refund 有「退還;償還」的含義,因此 tax 和 refund 結合而成的複合名詞 tax refund 便是退稅最常見的英文說法。若要強調政府退回的是自己溢繳的稅款,則可以用 refund of overpaid tax 表示。而另一個同樣帶有「償還;歸還」之意的動詞 reimburse 也能夠替代 refund,搭配片語以 ​get reimbursed for the tax 的形式呈現。

逃稅 / 避稅 Evade / Avoid taxes

逃稅和避稅雖然都能降低需要繳納的稅金,但兩者還是有些差異存在。逃稅是非法的,代表納稅人明知自己應該要誠實報稅,卻故意隱瞞虛報,進而達成不用繳稅或減少稅金的目標。而避稅則是納稅人抱持著心存僥倖的心態,利用法律漏洞來壓低稅金,雖然這樣子並沒有違法,但透過取巧的方式來規避繳稅,仍然是社會普遍不鼓勵的行為。

查帳 / 做假帳 Audit / Cook the books

為避免任何逃漏稅的情況發生,國稅局(National Taxation Bureau)不時會派出查帳或稽核員(auditor)對企業隨機進行查帳,並挑出樣本確認帳目資料的正確性。儘管抽查的頻率相當高,但仍有許多公司會藉由做假帳的方式來逃漏稅,以節省相關支出。做假帳的英文說法為 cook the books,books 指的是「帳本」,像是表示「記帳」的 keep the books,以及代表「會計」的 bookkeeper,都是從 books 這個單字延伸出來的。

Eric:Ben, I just finished filing my tax return, and I found out that the government actually imposes taxes on a lot of things!

Eric:Ben,我剛完成填寫我的報稅單,結果我發現政府對好多東西課稅喔!

Ben:You can say that again. I wish I could claim a tax refund one day.

Ben:你說的沒錯,我多希望哪天我也能拿到退稅。

Eric:I heard that some people would cook the books to evade taxes.

Eric:我聽說有些人好像會做假帳來逃漏稅。

Ben: I don’t think that’s a good idea. We shouldn’t take the risk of being caught during the auditing procedure.

Ben: 感覺不是個好主意欸,我可不想在查帳的時候被抓包。

Eric: Then let’s find some way to avoid taxes. We can consult a friend of mine on that, he’s a bookkeeper.

Eric: 那不然我們找些方法來避稅吧,我們可以跟我的朋友請教一下,他是個會計師。

Ben: Stop daydreaming. I think we should just file our taxes properly.

Ben: 別再做白日夢了,我覺得我們只要正常報稅就好。

以上就是 VoiceTube 為大家整理的報稅制度和常用字彙介紹,相信看完這篇文章後,大家接下來準備申報資料時一定會更得心應手。而進入長達一個月的報稅季後,也別忘了找個機會練習一下這些相關單字的英文說法,這樣外國同事未來如果對報稅有任何疑惑,想必不管是大小難題,你都可以幫忙順利解決!

薪水英文怎麼說?加薪、年終說法看這篇學起來!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。