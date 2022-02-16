算命、占卜的英文怎麼說? 一起用英文學塔羅牌算命！

你想知道自己的運勢嗎？你相信塔羅牌能夠算出一個人的命運嗎？一起跟著 VoiceTube 來認識塔羅牌占卜的背景與相關英文用法，好好來解讀自己的命運吧！

古今中外，許多人對於宇宙（universe）的奧妙與個人命運（fate）的連結有著極大的興趣。人們嘗試透過算命、占卜來更了解自己的人生道路。在中國，最有名的就是透過易經來占卜，而在國外則是流傳了許多占卜方式，當中最為普遍流傳的其中一項系統就是塔羅牌。透過這篇文章，VoiceTube 將帶大家一起了解塔羅牌的源起、重要卡牌的介紹，以及身為塔羅牌新手，可以從哪裡開始學習解讀塔羅牌。

塔羅牌是什麼？

塔羅牌（tarot）的出現始於 14 世紀末、15 世紀初期，當時正值文藝復興（Renaissance）時期的義大利，且尤其盛行於米蘭、費拉拉跟佛羅倫斯三座城市。在當時，塔羅牌被視為一種紙牌遊戲（card game）。另一說法是塔羅牌原為設計給義大利貴族（royalty）作為消遣娛樂（entertainment）的紙牌遊戲。塔羅牌在義大利文稱做「tarocchi」（塔羅奇），類似今天的橋牌（bridge），也是英文 tarot 的來源。隨著越來越多人熱衷於這款名叫塔羅牌的紙牌，最後這項紙牌遊戲也開始傳至民間。一直到十八世紀後期，塔羅牌才逐漸從一般的紙牌遊戲轉變為我們今天所認識的占卜（fortune telling），也是大家公認的神秘學（mysticism）之一。在現今步調快速的世界裡，許多人不只將塔羅牌用於占卜，也會視塔羅牌為一種自我探索（self-exploration）與沈澱心靈的方式。

塔羅牌有分大小？所謂的牌有哪些？

一副完整的塔羅牌共有 78 張，每張都由各種不同的象徵圖像（symbolic figure）所組成，常見的人物圖像包含國王、皇后、騎士、隱士等，其中也包含如天使、死神等寓言式人物。而塔羅牌又可分成大牌跟小牌，以下將作更詳盡的介紹：

大牌 ：大牌由 22 張大阿爾卡納（Major Arcana）組成，而阿爾卡納是拉丁文「奧秘」的意思。在塔羅牌的世界裡，大阿爾卡納提供的占卜結果屬抽象（abstract）層面，是一種縱觀全局（holistic）的意象；對於當事人來說，則也許是人生裡終將需要面對解決的課題，具有較深遠且長期的（long-term）影響。

：大牌由 22 張大阿爾卡納（Major Arcana）組成，而阿爾卡納是拉丁文「奧秘」的意思。在塔羅牌的世界裡，大阿爾卡納提供的占卜結果屬抽象（abstract）層面，是一種縱觀全局（holistic）的意象；對於當事人來說，則也許是人生裡終將需要面對解決的課題，具有較深遠且長期的（long-term）影響。 小牌：小牌由 56 張小阿爾卡納（Minor Arcana）組成，其圖像包含權杖（Wands）、聖杯（Cups）、寶劍（Swords）、跟錢幣（Pentacles），這些圖像分別象徵著火（Fire）、水（Water）、風（Air）、土（Earth）四大元素。每一種圖像裡都包括 10 張數字牌與 4 張宮廷牌。與大牌不同的是，小牌所象徵的人事物偏具體（definite），多屬當事人眼前遇到的一些小事件，還有心情上的較直觀的情緒（emotion）感受，其帶來的影響較小，可以將抽到的牌視為處理眼前所遭遇危機（crisis）應抱持的心態。

進行塔羅占卜時，我們通常都會結合大小牌一起搭配使用，以便獲得一個較全面的解讀。其中， 22 張大牌包括了下列這些人物意象：

愚人 (The Fool) 00 / 魔術師 (The Magician) 01

女祭司 (The High Priestess) 02 / 皇后 (The Empress) 03

皇帝 (The Emperor) 04 / 教宗 (The Hierophant) 05

戀人 (The Lovers) 06 / 戰車 (The Chariot) 07

力量 (The Strength) 08 / 隱士 (The Hermit) 09

命運之輪 (The Wheel of Fortune) 10 / 正義 (Justice) 11

倒吊人 (The Hanged Man) 12 / 死神 (Death) 13

節制 (The Mperance) 14 / 魔鬼 (The Devil) 15

塔 (The Tower) 16 / 星星 (The Star) 17

月亮 (The Moon) 18 / 太陽 (The Sun) 19

審判 (The Judgement) 20 / 世界 (The World) 21

一次了解 10 種常見的塔羅牌大牌人物意象

愚者 (The Fool)

愚者為大牌裡編號 0 的卡牌，象徵著超然獨立（independent）、不受世俗規範，總是自由行事且生性單純（innocent）。

魔術師 (The Magician)

魔術師的卡片編號是 1，跟數字 0 的愚者同屬風的元素，其特色是有良好的溝通能力（communication skills），在未來有發掘新事物的可能性，但坐而言不如起而行（action speaks louder than words），魔術師卡象徵的善言談特質也可能會導致行動力不足（lack of action），淪於光說不練或對人不誠實（dishonest）的窘境。

女祭司 (The High Priestess)

女祭司在大牌的順序裡編號為 2，與皇后的感性美不同，她散發的是不落俗套的知性美。女祭司象徵著內斂（reserved）低調（low-key），凡事會經過深思後才做出行動，是個具有靈性（spiritual）的意象。

皇后 (The Empress)

編號三的皇后兼具風與土的元素，高雅的皇后具有感性（sensible）的陰柔美，且全身散發出親切（loving）又讓人感到舒適的魅力（charm），意象代表的是個兼具優雅的（elegant）社交高手（networker）。

皇帝 (The Emperor)

皇帝在大牌裡排序第四，隸屬火的元素，這張卡有衝動（impulsive）行事、個人意識（individualism）強烈，且大男人主義的意象在裡頭，有時因太強勢，會反而給人一種獨裁（dictatorship）固執（stubborn）的印象。

教宗 (The Hierophant)

教皇的編號為 5，其角色象徵著紀律（discipline）與傳統（tradition），不僅提供他人安全（security）與信心（confidence），更能凝聚所有人同心協力完成某件事。教皇也是宗教的權威（authority），被視作為心靈成長的代表。

隱者 (The Hermit)

隱者是 22 張大牌裡重要的卡牌之一，編號為 9，代表元素是土。隱者是一位善於思考，並會設立明確目標（objective）的人。他不易受現實阻礙，會全神專注於目標的達成，但有時要避免過於自我中心（self-sentered）而落於不與他人溝通的狀況。

命運之輪 (The Wheel of Fortune)

命運之輪的屬性亦為火之元素，這張編號 10 的卡片的意象象徵一個人要把握新的機會，採取行動或嘗試新事物，藉此改變自己對現有不滿意的狀態。

倒吊人 (The Hanged Man)

編號12的倒吊人屬於水的元素，他象徵一個人對任何事情都採較消極（passive）被動的態度，對發生的事情全盤接受，逆來順受，總是在犧牲（sacrifice）與退讓以換取某些成果。

死神 (Death)

接在倒吊人下一位就是編號 13 的死神，特別的是，死神在塔羅牌裡所代表的與大眾所認知的黑暗面較無關聯，死神在塔羅的世界裡象徵著一件事情的結束與另一件事的開端，也可以視為一個轉變的契機（opportunity）。

如何解讀塔羅牌？

對於剛接觸塔羅牌的新手，最直覺的方式就是看圖說故事。針對你抽出的牌，先了解它代表的意義，然後再深入延伸去思考抽到的卡牌可以怎麼應用在你現在的處境。其中一個入門方式是先從 22 張大牌著手，如先前所述，大牌代表的是一件事情的整體方向，影響力較大且深遠，初學者可以先從大牌開始解讀，這樣就不至於會遺漏掉重要的資訊，等練習久技術較熟練以後，再加入小牌進牌組裡一起解釋。另一個塔羅新手可以使用的解讀方式即為先忽略塔羅牌裡的逆位牌。許多塔羅占卜裡對於逆位牌有不同的解釋，但是身為初學者，建議一開始還是先使用正位牌的方式進行解讀，這樣在練習解讀牌的涵義時整體步驟會比較不為繁瑣，若需要進階學習逆位牌的解讀的話，許多塔羅的書籍也都會同時提供正位與逆位牌的解釋。

無論塔羅牌、易經還是任何來自各方的占卜系統，都體現了該文化的哲學和宇宙觀，占卜本身則扮演一種提供自我探索的工具和機會。只要不過度投入或迷信、凡事維持適度，占卜是一種既能作為一份支持、鼓勵的力量，也能提供生活的啟示提醒與反思的契機，此外，學會占卜也能增添生活情趣，善用的話是一項能使人獲益良多的好工具！

「算命」的英文怎麼說？用英文聊占卜！

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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