聖誕節就要來 聖誕派對必吃必玩應戰攻略！

12 月最期待的想必就是月底的聖誕節跟跨年了吧！一年的壓力來到了最後一週，總是需要一個放鬆的宣洩口，這也是為什麼聖誕節辦派對幾乎成了一種每年的固定活動。然而聖誕派對要怎麼玩、聖誕節又該吃什麼，背後可都是有一番學問的！今天 VoiceTube 將帶著大家介紹這些聖誕派對的各式吃喝玩樂活動，讓大家在籌辦派對時，除了歡樂氣氛也顧及過節氛圍！

聖誕節就要來了，雖然在台灣並非國定節日，但每到這個時節台灣依舊洋溢著聖誕節氛圍。無論公司、學校或任何場合，幾乎都會在聖誕節籌辦一些充滿過節氣氛的活動，舉凡最常見的交換禮物、小天使小主人等等。而聖誕派對當然也是聖誕節少不了的活動之一。雖然並非約定成俗，但許多人都會在聖誕節舉辦派對，除了響應聖誕節的歡樂氣氛外，也是為了讓自己一整年下來積累的壓力在聖誕節的時候宣洩乾淨。然而，大家知道聖誕派對要怎麼樣才能辦得又好玩又充滿過節氣氛嗎？派對上應該擺什麼食物、又該玩什麼遊戲呢？今天 VoiceTube 為大家整理了一篇「聖誕派對應戰攻略」，有了這篇辦聖誕派對想必是如魚得水，兼顧娛樂性質又有聖誕氛圍！

聖誕節是一個象徵團圓、光明的重要節日，就如同許多節日會有許多象徵性食物，如同萬聖節的南瓜、感恩節的火雞、端午節的粽子，聖誕節也有許多應景的象徵性食物，那就讓我們來一探究竟吧！

Gingerbread house 薑餅屋

薑餅屋顧名思義是用薑餅組成的餅乾屋，通常上面會有許多糖果或是糖霜作為點綴裝飾，全看個人喜好添加。薑餅是一種酥餅，通常會和薑、肉豆蔻、丁香一起調味，並加入食糖或蜂蜜、糖蜜。而薑餅為何會和聖誕節有關，要追溯到 11 世紀的十字軍東征，當時的人發現在食物中添加薑有保暖的效用，使在前方作戰的軍隊不易受到風雪襲擊。但是薑在當時是很昂貴的香料，所以只有在聖誕節大家才會使用薑，並將其加在餅乾裡，這也是聖誕節與薑餅的第一個連結，後來在著名格林童話《糖果屋》也有描繪到薑餅屋，使得薑餅從德國開始開始慢慢成為聖誕節全球的代表食物。

Nutmeg 肉豆蔻

Icing 糖霜

Spice 香料

薑餅從德國開始，慢慢成為聖誕節全球的代表食物。圖／freepik

Roasted goose 烤全鵝（德國）

德國的聖誕大餐可以說是相當具代表性的，主菜一定要是烤全鵝。德國小說中提及，身在異鄉的遊子無法回家過節時，烤鵝必是那道會勾起鄉愁的料理。烤全鵝的做法可以說是相當繁瑣，要先提前預訂一隻鵝，重量 6 至 7 公斤，烤前要先用噴槍燒盡鵝毛，晾乾一天，還得在鵝肚、表皮塗上各種香料，烘烤時間也是相當的久，許多德國家庭到後來都因為製工繁瑣而選擇用其他菜取代烤全鵝了，但這道菜依舊是相當有代表性的聖誕佳餚。

Main dish/course 主菜

Wanderer 遊子

Homesickness 鄉愁

德國的聖誕大餐主菜一定要是烤全鵝。圖／freepik

Yule log 樹幹蛋糕（法國）

樹幹蛋糕是來自法國的聖誕佳餚，現在已成為全球普遍流行的聖誕象徵美食。Yule 這個字是從斯堪地那維亞傳至英國，原意有年輪的意思。而 yule log 這個詞在成為蛋糕名之前，代表的是在冬天能燃燒一整晚，讓室內明亮而驅趕邪惡的一大塊木材。這個燒木柴的事蹟是法國幾世紀以前流傳的習俗，在準備過聖誕時，法國人會在壁爐燒一根粗大的木柴，希望這塊木柴可以持續在聖誕節的十二天週期燃燒。到了 19 世紀後期，大壁爐漸漸消失在普遍家庭，一位甜點師傅以樹幹為靈感做出了這款好看又好吃的蛋糕，因而這款樹幹蛋糕就有了取代大木柴的意義，繼續為聖誕節帶來光明。 Log 木材

Trunk 樹幹

Fireplace 壁爐 樹幹蛋糕是來自法國的聖誕佳餚。圖／freepik

Rice pudding 米布丁（丹麥）

米布丁跟一般的布丁可是完全不一樣的兩種食物，米布丁的製作相當費時，做法主要是將米和杏仁壓碎煮熟後，加入牛奶、香草莢和糖熬煮，並在最後將奶米粥跟打發的鮮奶油混合，這些步驟都會在食用前一天完成。通常米布丁上會添加碎杏仁、奶油或是櫻桃醬，冷熱食用皆可。另外，丹麥還在聖誕節流行一個米布丁小遊戲，家中主人盛裝米布丁時，會將一顆去皮的杏仁放在其中一碗，吃到的人就能得到一份小禮物，也象徵可以幸福一整年！

Almond 杏仁

Vanilla 香草

Whipped cream 打發過後的鮮奶油

Mulled wine 熱紅酒

熱紅酒也是聖誕節必備的，其由來最早可以追溯到古希臘時期。當時的人為了不浪費任何一滴酒，會將喝不完的酒加一些香料重新煮熟。而與聖誕的關係則是因為紅酒象徵耶穌的血，因此在聖誕節這天要喝熱紅酒，來紀念耶穌代人受難被釘在十字架上的痛苦。熱紅酒的做法相當簡單，首先將紅酒、八角、肉桂、丁香、檸檬皮及砂糖放入鍋子裡用小火加熱十分鐘，再放涼三十分鐘，喝的時候再微微加熱就可以了，通常會搭配黑刺李琴酒飲用，但現在主要都是依照調配者的喜好即可。

Star anise 八角

Cinnamon 肉桂

Cloves 丁香

Lemon zest 檸檬皮

Sloe gin 黑刺李琴酒

熱紅酒也是聖誕節必備。圖／freepik

十二道菜（波蘭）

對波蘭來說，聖誕節最重要的就是平安夜的晚餐時間，在這天波蘭的家庭會煮十二道菜，代表十二個使徒、象徵一年的十二個月份。平安夜習俗中禁止吃肉，十二道菜每道都要吃一遍，且走的路線是基於傳統性及季節性的食品。十二道菜底下需鋪乾草，象徵出生於馬槽的耶穌，且每個家庭都會預留一個空位，這個空位允許任何人入座，響應聖誕節溫暖的團聚精神。十二道菜裡面包括：小餃子甜菜湯、平安夜蘑菇湯、平安夜鯉魚、猶太式鯉魚、鯡魚、餃子、燉酸菜、菜捲、庫提亞（東歐一種古老甜點）、老波蘭薑餅、乾果湯以及罌粟籽蛋糕。

Beet 甜菜

Carp 鯉魚

Herring 鯡魚

Pickled mustard green 酸菜

Poppy seeds 罌粟籽

無法出國旅遊沒機會寫明信片？那就寫張英文明信片給聖誕老公公吧！

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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