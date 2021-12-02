總覺得心累、人生困難？10 句鼓勵英文佳句助你度過人生低潮

生活陷入低潮時，可以怎麼鼓勵自己和身邊的朋友呢？

10 句療癒的鼓勵英文金句學起來，適時來點心靈雞湯，正面迎戰人生難題！

人生不如意十之八九，難免會遇到心情低潮的時候，這篇文章將介紹十句實用的鼓勵英文佳句，無論是自己還是身邊朋友遇到難關，都可以好好鼓勵他們再次打起精神，勇敢面對新的挑戰！

讓我們針對三個不同的生活情境，解釋 10 句不同的英文諺語，鼓勵自己也激勵別人！

生活遇上困境

When life gives you lemons, make lemonade. 當人生給你又酸又苦的檸檬時，把它做成檸檬汁吧！

Lemon 是檸檬，大家都知道檸檬嚐起來很酸，英文裡我們用檸檬的酸來比喻人生的各種不順遂，lemonade 是檸檬汁，通常帶有酸酸甜甜的口感，因此這句話是說當人生遭遇到許多挑戰時，那就把檸檬榨成酸甜好喝的檸檬汁吧！不要把自己陷於負面的情緒，轉個念就是一片海闊天空！

However long the night, the dawn will break. 不管夜晚有多長，總會有破曉到時候。

這裡的 however 跟 no matter how 是一樣的意思，都有不管如何的意思。Dawn 的中文是凌晨， break 中文是「打碎，打破」，也可以用來表示「破曉」的意思。這句話用來表示不管現在遇到什麼困難，終將度過難關，迎來終點的那道光。如果自己目前在生活上遇到難關，別擔心！只要相信自己、持之以恆就能完成最後的目標。

There is light at the end of the tunnel. 隧道的最後面就是希望。

light 在這裡當名詞是「燈光，亮光」，the end of 有「在……的最後」，tunnel 的中文是「隧道」。大部分的隧道通常都很長，且進入隧道以後，便一片漆黑或光線微弱，看不清楚前方，因此在英文裡我們會用隧道來比喻人生低潮迷茫，看不到希望的意思。所以當身邊有家人、朋友因為一些事覺得人生無望、失去鬥志時，我們就可以對他們說「There is light at the end of the tunnel.」鼓勵對方要堅持下去，不要放棄希望。

There is a crack in everything. That’s how the light gets in. 萬事萬物皆有裂痕，那是光照進來的契機。

這句話出自音樂詩人 Leonard Cohen。Crack 有「裂痕」的意思，通常都是指東西受損而出現裂縫，但這句話其實是要告訴大家人生本來就不是完美的，也不能只單看眼前的事物就對自己妄下評論，裂縫可以理解為人生的挑戰與困難，目前遇到的困境可能是未來幫助你成長的關鍵，因此 light 在這裡也暗指「機會，希望」，不要讓一時的挫敗擊垮你，讓陽光進入，找到生命的新出口！

工作失意

Suffering is one of life’s great teachers. 苦難是人生最好的老師。

Suffer 當動詞有「受難，受折磨」的意思，suffering 在這裡當名詞，可以統一理解為「磨難」。工作上有時會遇到讓人氣餒的事，如同事不負責、工作量過多，或者專案因故延遲遭主管責備等，種種的不如意可能會讓你覺得心累，甚至陷入極端負面的情緒裡，這時候你可以換個角度思考，將這些磨難視為幫助你進步的助力，還有從中可以學習到的職場經驗，在未來工作上這些過往經驗都將成為你不可或缺的職場即戰力！

Things have a way of working out when you least expect it. 事情總在你意想不到的時候獲得解決。

Have a way of 是「有辦法（做到某件事）」的意思，work out 這個動詞片語在這裡有「獲得解決」的意思，least 中文是「至少，最少的」，least expect 指的是完全沒有期待。這句話其實是要告訴大家，當你遇到難題時，雖然第一時間是要想辦法解決它，但是如果發現當下無法即時解決，也無需一直鑽牛角尖，執著於馬上解決，因為有時候再回頭檢視時，也許問題就迎刃而解了。

Difficult roads lead to beautiful destinations. 困難的道路會通往美好的終點。

Difficult 有「困難的」意思，A leads to B 指的是 A 的發生造成 B 的結果，destination 則是「目的地；終點」的意思。每個人在工作上都有需要完成的任務，過程中難免會遇到較費時費力的挑戰，或者與上司意見不同造成一些溝通誤會等，種種的難關可能會讓你覺得心力交瘁，這時候就可以用這句話來鼓勵自己或身邊的朋友，雖然過程艱辛，但終將嚐到甜美的果實。

失戀

When love is not madness, it’s not love. 當愛不再瘋狂，那就不是愛了。

中文裡如果要描述一段愛情的刻骨銘心，我們有一個說法是愛到失心瘋，顧名思義就是一個人為了愛，什麼瘋狂的事都做得出來，每個人失戀時，想必都是非常難過，這時你就可以用這句話來鼓勵他人，雖然現在失戀了，但至少你曾轟轟烈烈地愛過一回，這就足夠了！

I believe time can cure everything. 我相信時間會療癒一切。

動詞 cure 有「治癒，治療」的意思，許多人剛分手或失戀時，經常陷於患得患失，或是以淚洗面的日子，反覆思考到底哪一個環節出了錯誤，其實這時候並不需要想這麼多，用時間慢慢去療傷，時間久了，想起那個人的頻率隨之降低，心情也比較不易受這麼大的影響了，相信時間會治療一切的！

Do not take the memory of the past to torture yourself now. 不要拿過去的記憶來折磨現在的自己。

Memory 的中文是「記憶」，torture 是動詞，有「折磨」的意思。這句話想要表達的是失戀後不應該一直陷在過去的回憶裡，這樣只會讓自己更不好受，且一直陷於舊戀情的束縛，就不會有機會認識新朋友，更無法展開一段新的戀情，讓自己重新快樂起來。失戀縱然是個傷心的經驗，但也是個給自己重新找到那個對的人的轉機喔！

以上這十句鼓勵英文金句收藏起來，無論是自己或朋友在人生、工作或是愛情上遇到困難都可以使用，在低潮的時候幫自己一把，也幫別人一把，撥開頭上的烏雲，迎接充滿希望與正能量的人生吧！

人生不難！12句英文座右銘帶你找回生活的熱情！

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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