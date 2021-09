股市英文知多少？看懂國際股市新聞靠這篇

你也是買股一族嗎?每天盯盤看股價飆升、跌停,用英文該如何表達呢?

漲跌的股市英文學起來,掌握趨勢、超前部署,往財富自由的日子邁進吧!

在股票的世界裡,無論你是零經驗的菜鳥,還是經驗豐富的老鳥,如果可以讀懂國際股市新聞,相信在選股或是交易買賣時,就能考量得更周全,藉此獲得更高的投資報酬率。以下先介紹大家國際新聞裡經常出現的股市英文單字,接著再學習股市漲跌常用詞彙,搭配實用例句,教你快速掌握股市新聞重點!

股市英文必備詞彙

Stock (n.) 股票

Stock 當動詞是「囤積,囤貨」,當名詞為「庫存,存貨」,在股市英文裡,則用來表示「股票」。

Bull market (n.) 牛市/Bear market (n.) 熊市

國際股市裡,我們用牛市來形容股市上漲。通常股價如果從近期低點上漲,漲幅逾 20%,即進入牛市。而國外的股市如果上漲,數值會呈現綠色,而不是如台灣股市常見的紅色。

相對於牛市,我們會用熊市來形容股勢走低。如果股價從近期高點下跌,跌幅超過 20%,就是進入熊市的訊號。熊市發生時,投資人都避之而不及,好比進入熊的冬眠期時般地淒冷。

Exchange rate (n.) 匯率

Exchange 當動詞是「交換」,如果是貨幣換匯,我們會說 currency exchange,rate 有「比率,比例」的意思,因此匯率我們就使用 exchange rate 來表示。

Inflation (n.) 通貨膨脹

名詞 inflation 源自動詞 inflate,有「膨脹;抬高(物價)」的意思,因此我們用 inflation 來表達通貨膨脹。

Deflation (n.) 通貨緊縮

動詞 Deflate 有「緊縮;抽出空氣」的意思,因此通貨緊縮我們就會說 deflation。

Stock exchange (n.) 證券交易所

在股市英文裡,stock exchange 統指證券交易所,例如紐約的證券交易所,我們就會說 New York Stock Exchange,或簡稱 NYSE;台灣證券交易所則為 Taiwan Stock Exchange,簡稱為 TWSE,其網站上詳列股票交易的各種相關資訊可供投資人參考。

Stock dividend (n.) 股票股利

英文動詞 divide 有「分配,配發」的意思,dividend 有「紅利」的意思。在股市英文裡,如果某檔股票的紅利是以發送新股份的方式來發放,我們就會用 stock dividend 來表示這樣的「股票股利」。

Money dividend (n.) 現金股利

若股票的紅利是以現金的方式來發放,則稱作「現金股利」,我們就用 money dividend 來表示。

股市漲跌常用說法

Surge (v.) 大漲

Surge 原意是指「海浪的洶湧,奔騰」,但用於股市裡,有價格忽然高漲的意思。

People were celebrating because tech stocks surged by 40% today.

今天科技股漲了 40%,人們都在慶祝。

Spike (v.) 暴漲

Spike 當作名詞是「高峰」的意思,作為動詞是「暴漲」,也是股市漲跌常見的說法。通常多指股價突然飆升至一個高點,讓人措手不及,但也可用來說明產品銷售業績、物價暴漲。

Our sales spiked in the last week of July, and the demand for our business increased dramatically.

七月的最後一個禮拜,我們的銷售業績突然飆升,而且業務需求也是大幅成長。

Soar (v.) 暴漲、飆漲

Soar 的原意是「翱翔」,用於股市英文新聞中,多半指股價大漲,或是物價高漲都可以使用。

The oil price soared by 40% due to an outbreak of political war in the middle east.

油價因中東的政治戰爭暴漲了40%。

Skyrocket (v.) 暴漲、飆升

Rocket 是火箭,skyrocket 即是用將火箭升空的概念,用一飛沖天的意象形容物價、股價暴漲、飆升,幅度比 soar 跟 surge 都還要劇烈。

The price of scallion skyrocketed after the typhoon.

颱風過後蔥的價格飆升了。

Plummet (v.) 暴跌

Plummet 的原意是「垂直落下」,在股市裡可以用來形容股票暴跌的現象。在股市英文新聞裡,經常以現在分詞當形容詞的方式來敘述股市現象。

Shares in my company plummeted last month and hit the lowest point.

我公司的股價在過去一個月暴跌,而且跌至最低點。

Plunge (v.) 暴跌

動詞 plunge 有「猛然跳入,縱深往下躍」的意思,在股市裡經常用來描述股價在短時間內暴跌、或者收入、物價短時間內大量減低的場景。

Our income has plunged dramatically, and we cannot afford to buy the house now.

我們的收入銳減了,買不起那棟房子了。

Rebound (v.) 回彈

Rebound 當作動詞有「反彈」的意思,在籃球規則裡,當名詞使用有籃板球的意思,而在股市新聞裡,rebound 可用來表示股市反彈,動詞與名詞都可以使用。

Wall Street stages a late rebound after a rough week.

在艱難的一週後,華爾街股市尾盤反彈。

US stocks rebound on Thursday after falling for three consecutive days.

美股連續跌了三天後,在週四反彈。

第一句的rebound是個名詞,而第二句則是動詞。

Limit up (phr.) 漲停

Limit 有「限制,受侷限」的意思,up 在股市裡也有上漲的意思,兩個詞彙搭配在一起就衍伸爲「股價漲停」的意思。

The US stock futures hit limit up on Monday due to China’s new business policy.

美股股指期貨因中國新頒布的商業政策於週一來到了漲停。

Limit down (phr.) 跌停

同理,股市新聞裡也會使用 down 來表示股票下跌,因此 limit down 直譯為下跌受到限制,也就是我們俗稱的「股價跌停」。

ABC stock hit a limit down due to a company scandal yesterday.

ABC股票因公司醜聞,昨天股價跌停。

In the red (phr.) 大跌、慘跌

英文股市新聞裡,也會使用顏色來描述股市的表現。例如在台灣,我們用紅色來形容股市高漲,代表喜氣的顏色,綠色則是股市下跌的表現。反之,英文裡如果要形容股市慘跌的狀況,則是使用 in the red 來表示「虧損或負債」。

Many stocks ended in the red today.

今天很多股票以下跌作收。

近年來,許多人為了財富自由,都很願意學習新知,透過股票買賣來投資自己。學會以上常見的股市英文單詞與說法後,下次閱讀國際股市新聞時便能輕鬆讀懂股市漲跌情況,做出對自己最有利的投資選擇!

