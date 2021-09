阿富汗撤軍重創聲望？拜登談話 拚危機為轉機

隨著美軍載滿640名難民的C-17運輸機起飛後,神學士進入首都再佔領機場,街上看到神學士戰士坐著Toyata拿著美軍的武器揮舞,眾人的觀感五味雜陳,美國是不是不行了?怎麼落到這般田地?但是別忘了,美國是民選政府的國家,政治人物最重視人民的支持度,民氣渙散了嗎?根據一份8/13~8/16所做的最新民調,美國民眾有超過一半的民眾支持對拜登撤軍的決策,但顯然過程是混亂的,這就要看拜登怎麼談這件事情了。

一個繼任者做出一個改變的決定,帶來的混亂的結果,對我來說,非常值得探討,試想一下常見的商業案例,一間公司投入了新事業的研發也好多年了,始終未能達到損益兩平,後來你接手了這個部門,結果新產品才一推出就慘遭滑鐵盧,這時你要怎麼回應?從這邊就可以看出功力了。

你要向董事長報告:「是我努力不夠,請再給我一些時間」,還是你會趁機告訴董事長:「這次的挫敗恰恰告訴我們,不能再走以前的老路,這次的失敗就是因為改得不夠徹底,因此我們一定要加速改變,才能把危機變為轉機」,拜登就是採用後者的思路。 本周的關鍵談話解析,我們就要來看看拜登針對阿富汗撤軍的亂象是怎麼談的,我們把這篇白宮講話分為三個重點跟大家分享:

1) 美國駐軍阿富汗的目的。

2) 拜登政府繼承於川普的條件。

3) 談到這次撤軍的混亂。 美軍緊急調用飛機運送在阿富汗人員。圖/美聯社資料照

透過原文解析拜登的思路與觀點。

談當初出兵阿富汗的目的》

一開頭就來個開宗明義,我們的軍隊為什麼會在阿富汗?細說從頭當初是因為911 恐怖攻擊,他們決定出兵直搗蓋達組織的巢穴,後來擊斃了賓拉登,也掃蕩了殘餘組織,時至今日,當初的目的早已達到,而美軍從來都不是要協助阿富汗建立自己的國家。2021年的今天,美國唯一的目標就是防止任何恐怖組織對美國本土的襲擊,而要做到這點,美國可以用超視距的精準作戰能力,在必要時刻才採取果決的行動(根本就不用派兵進駐到人家國家裡面),這樣的說明就很清楚,看到這邊,你是不是也覺得根本就沒有駐軍的必要呀!

看原文學英文》

Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy.



Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on American homeland.



If necessary, we will do the same in Afghanistan. We’ve developed counterterrorism over-the-horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on any direct threats to the United States in the region and to act quickly and decisively if needed.

談承襲自川普的撤軍協議》

談完了撤軍的正當性,接著談及時撤軍的必要性。拜登上任後,繼承一個川普總統先前與塔利班談判的協議,這個協議裡面有個關鍵日期,就是2021年的5月1日。在這天之前,有停戰協議保護,而在這天之後,神學士不再受制於停火協議,可能瘋狂來襲,美軍要嘛盡數撤出,不然就得投注更多兵力繼續打,套句拜登的說法:「5 月 1 日之後為了維持穩定的現狀,就勢必得有更多美軍犧牲」,看到這裡,你是不是覺得,那趕快撤離呀,還待在那邊幹嘛!

看原文學英文》

When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021 — just a little over three months after I took office.



The choice I had to make, as your President, was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1.



There was no agreement protecting our forces after May 1. There was no status quo of stability without American casualties after May 1.

談撤軍造成的混亂》

前面鋪陳完兩個重點,接著針對這次的混亂做個處理,我一直以來的體會是:做不好的部份要大方承認,大家反而會不想跟你計較。

拜登說:我一直向美國人民保證,會和你們坦誠相待,事實就是,阿富汗政府軍的崩潰速度確實比我們預期的要快得多,有時甚至沒有戰鬥就直接投降了,領導人也落跑了。如果有甚麼叫做後見之明的話,過去幾週的發展,正是恰恰驗證現在是結束美國在阿富汗軍事介入的正確時機。

接下來是拜登的金句:「美國軍隊不能,也不應該在阿富汗軍隊不願意為自己而戰的戰爭中戰鬥和死亡」。

看原文學英文》

But I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is: This did unfold more quickly than we had anticipated.So what’s happened?Afghanistan policical leader gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight.



If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision.



American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.

看完這三段 你有甚麼感覺?

明明是一團混亂,被他講的好像沒有那麼糟糕,感覺這一切雖不令人滿意,但似乎不會有更好的選擇,甚至反過來強化決策的正當性。

在Jeff 商用英文的這個專欄,算起來連載了快要一年半,我們很少會告訴你這一句英文怎麼講、那一句英文怎麼說,但是我們會告訴你,這個段落裏頭的這一句是關鍵,那一句也很棒,為什麼?台灣已經在不知不覺中走上世界舞台,關於「這一句該怎麼講」的問題,就交給谷歌翻譯吧,你該透過英文來掌握的是各種領導人物面對處境的思維,那些金句與思維才是進了會議室,真正能起作用的句子,分享給你~

隨著事件的演變,阿富汗撤軍是否成功,一切尚在未定之天,我們靜觀其變。

J 觀點商業英文筆記(Jeff Business English)創辦人,現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師,商業英語類第一名。 曾任職於財星全球五百大科技公司,擔任海外市場開發經理。長達15年新事業開發與科技行銷經驗,深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東市場客戶,曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」,每年主導及參與的營收超過台幣百億元。 網址:pressplay.cc/jeff 寫信給Jeff : formosajeff@gmail.com

