Airbnb 2021年重大改版 一窺疫後旅遊新趨勢

為了迎接即將爆發的旅遊熱潮,Airbnb趁勢在今年五月二十五進行重大改版,包含超過100項的功能設計更新。而對旅客來說,最有感的莫過於「旅遊彈性」為核心而設計的新功能。 Airbnb 創辦人暨執行長布萊恩・切斯基(Brian Chesky)說道:「我們預計未來會迎來最大的旅遊反彈潮,疫苗會持續施打、人們一樣渴望連結,但是,旅遊會變得很不一樣」。我們可以從Airbnb 今年寫給投資人的一封信以及五月的網站大改版,瞥見疫情之後的復甦狀況,做好準備,值得讓企業經營者們參考。整理三個要點分享給大家:

#1 再次肯定人們需要連結與體驗

表面上,Airbnb 是一家供應人們旅遊住宿的平台,但事實上,他更重要的功能是提供大家與不同的人事物連結的可能。在疫情之中,人們特別容易感到孤獨,而這份孤獨感的相反面,恰恰好是連結,也就是為什麼在疫情稍稍放緩之後,Airbnb 就開始看到訂房率逐漸上升,因為出去走走看看,體驗不同的東西這根本就是人類的基本慾望呀。CEO跟所有的房東是這樣保證的:

I’ve heard from many of you around the world, I know how uncertain and challenging it is, but I want to share my optimism with you, know that it will get better, people are getting vaccinated, travel restriction are lifting, people want to connect, so travel is coming back, in fact, we believe, this would be the biggest travel rebound in a century.

#2 出遊更加「彈性」,不管是出遊時間或是目的地

當你可以在家裡工作的時候,代表你也可以在任何地方工作。根據Airbnb的內部資料,「旅遊與生活界線日趨模糊」已經是清晰可見的世界趨勢。舉例來說,遠距工作興起,讓旅行日期的選擇更具彈性。2021年起,Airbnb上有超過2億次未指定日期的搜尋。旅行住宿的時間更長,連續入超28天或以上的訂房,佔總預定的比例,從2019年的14%,提高到2021年第一季的24%。在這個趨勢裡面,執行長提到一個主因,也就是 People are less tethered 指的是被工作綁住,過去不管是旅遊的時間或地點,其實都是以工作做主要的考量,現在不用了。

People have new found flexiblity , as they are adopting remot work , they are less tethered , and because of this , we are see 3 fundamental trends in travel , people can travel anytime , people are traveling everywhere , and staying longer.

#3. 對於重點客戶提供更個人化的支持

我們可以看到一個趨勢,疫情後的旅遊,大家更小心,不論是防疫手段、旅遊護照、遊程的安排,都需要更多費心安排,整體旅遊的變動性也會更高,所以整個旅遊成本會拉高,我們應該會看到以服務重點客戶為主的潮流興起,Airbnb 是個訂房與體驗平台,對於重點客戶(又稱為超讚房東)的專屬支援,就是呼應這一個主要的潮流,也是 Airbnb 2021 年的一個重頭戲。

Finally , for our best host , we are introducing dedicated superhost support , with priority service from our most experienced support agents , this means few transfers , fewer escalations , and more authority to solve problem for you.

結論

疫情之後的旅遊,究竟會有甚麼不同?

當我們可以在任何地方工作之後,改變了規劃旅行這件事。

過去要排假去旅遊,要先看年假排在哪一週,然後搜尋訂房網,接著跟大家搶著擠暑假和過年檔期,這個順序大概也要被顛覆了,現在你可以去任何地方(只要有wifi)待上任何天期,只要預算符合所需,隨心之所向出發吧,不管是北歐的古堡、南美的樹屋、還是沙漠中的帳篷,更加隨心所欲,而隨著淡旺季差異縮小,旅遊的服務與品質也得以提高,提供更專屬的服務與體驗,價錢會更高,應該也是可以預期的。

這是本周Jeff商用英文筆記跟你分享的Airbnb執行長看見的旅遊業的未來。

分享給你。

