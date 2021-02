8句比 I love you 更讓對方動心的英文情話

想好怎麼用英文在情人節向另一半傾訴滿滿的愛意了嗎?覺得 I love you 太沒創意了?

VoiceTube 教你 8 個愛情金句,今年情人節就用這些英文情話大聲表達心意吧!

I love you to the moon and back.

我非常非常地愛你。

這句話可以解讀為「我對你的愛之深遠,堪比地球往返月球的距離」,以隱喻的方式表達「我真的非常非常愛你」。這句話源自於童書 Guess How Much I Love You, 書中的大、小兔子用比喻的方式表達對彼此的愛有多深,語言純真且逗趣,非常討喜。

所以下次另一半問你有多愛他時,你就可以回答 I love you to the moon and back!

To me, you are perfect.

對我來說,你是最完美的!

這句話出自電影 Love Actually《愛是您・愛是我》裡的台詞。 世上沒有一個人是完美的,但是一段完美的關係還是可以透過兩個人的努力去實現。當認定對方就是命中注定的人時,對方在你眼裡就是完美的化身,其他人說什麼都不重要啦!這句話跟我們中文常講的「情人眼裡出西施」有異曲同工之妙。

To me 解釋為「對我來說」,當你想要讚美另一半或是表達他在你生命中的重要性時,就可以說 To me, you are perfect!

My heart is all yours and yours only.

我的心只屬於你。

喜歡就是要勇敢大聲說出來! 趁著情人節這一天,向另一半傾訴你的愛,讓彼此之間更靠近一些。Only 在這裡強調「唯一」,更能讓對方感受到你的真誠。另一個常見的用法是 My heart belongs to you. 「我的心屬於你」或者 I love you wholeheartedly.「我全心全意地愛著你」。 Whole 是「全部」的意思,與 heart 結合為 wholehearted 就有 「全心全意」的意思。

Thank you for just being you.

謝謝做自己的你。

兩個人相處一定會經歷跌跌撞撞的磨合期,畢竟每個人都是獨立個體。尊重並包容對方的個性才是鞏固一段關係最重要的! Being you 是「做自己」的意思,因此當情人對你說這句話時,你可以回 Thank you for letting me be me. 意思是「謝謝你讓我做自己」。

Like you and me, some things are just meant to be.

我跟你就是命中註定要在一起!

跟另一半初次見面就像認識多年的好友,一拍即合,總有聊不完的話題?這句話就很適合有緣的你們。句中的 be meant to be 有「命中註定、天註定」的意思。就如同緣分一樣,能夠遇到相知相惜的另一半真的很幸運,一定要好好把握!更常見的用法是會簡化成 We are meant to be.,是不是更簡潔有力了呢?

You are my Valentine in every way.

你是我的完美情人。

當你遇到對的人,想必每天都會很期待與對方見面,分享生活日常大小事,時不時給對方一些驚喜,而且只要想到對方總是覺得心頭暖暖的,有了他,每天就像過情人節一樣。

每個人對完美情人有不同的定義,這裡使用了 in every way,代表「各方面」的意思,有加強作用,可解讀為你從各方面來說都是我的理想情人。今年情人節,你就可以對你的另一半說 You are my Valentine in every way. 來傾訴對方與你雙方心靈契合,且就是你的完美情人。

I’m falling head over heels for you.

我已為你神魂顛倒。

這句話帶有一點誇飾意味,表示你對某人有非常強烈、深刻的愛意,時時刻刻都想著他,一心只盼望跟他在一起。這個句子的結構是「主詞 + fall head over heels + for + 受詞」。從字面上解讀, heels 是 「腳跟」的意思, to fall head over heels 解讀為頭在腳跟之上,也就是形容一個人因為陷入愛情而暈頭轉向。當另一半問你愛不愛他的時候,你就可以說 I’m falling head over heels for you.

I have a thing for you.

我對你有意思。

當你打算表達愛慕之意,但又不想太直接,就可以用較婉轉的方式來告白。Have a thing for sb. 或是 have a thing about sb. 的意思是「喜歡某人、對某人有好感」。若你正處於友達以上,戀人未滿的階段,不妨用用看!

