你知道十二生肖英文怎麼講嗎？

十二生肖：the Chinese Zodiac

西方有十二星座，而中華文化則是有十二生肖。十二生肖在英文中稱為「the Chinese Zodiac」，由十二種動物代表年份。據說在不同年份出生的人，會保有該年代表動物所具有的特色。

鼠 Rat

牛 Ox

虎 Tiger

兔 Rabbit

龍 Dragon

蛇 Snake 馬 Horse

羊 Goat

猴 Monkey

雞 Rooster

狗 Dog

豬 Pig

英文翻譯容易混淆的動物：

老鼠：Rat

鼠年的「鼠」在英文當中「rat」，而非「mouse」。牠們雖然在中文都稱作「老鼠」，但「mouse」相對來說體型較小，整體看來耳朵和眼睛比例較大。在十二生肖的故事中，老鼠這個角色的形象較為負面，和一般容易招致厭惡感覺的「過街老鼠」(rat) 較為吻合，因此十二生肖內的老鼠稱作 rat。

牛：Ox

「Ox」指的是用於耕種的公牛，而一般可能比較習慣使用的「cow」則是產奶用的母牛。在古代農業社會中，耕作須仰賴牛隻，因此，十二生肖中的「牛」自然會以「ox」指稱。

羊：Goat

在十二生肖中排行第八的羊，其性格冷靜、溫順，且富同情心。「Goat」意即山羊，而「sheep」則為綿羊。十二生肖中的「羊」年以 「goat」表示。

雞：Rooster

「Chicken」泛指家禽裡的雞，而「hen」與 「rooster」則分別為母雞以及公雞。「Rooster」帶有威風凜凜的形象，而「chicken」這個字則較容易連結到「膽小、怯弱」的意思，對應到十二生肖裡勇敢且富觀察力的雞，「rooster 」是不是非常符合呢？

牛年：The Year of the Ox

在傳統農業社會中，牛隻是農夫耕作上可靠的助手。以下就來學學「牛」這個生肖有哪些代表的特質：

力氣 strength (n.)

可靠 dependability (n.)

勤奮 diligence (n.)

決心 determination (n.)

毅力 persistence (n.)

誠實 honesty (n.)

要表達特定的生肖年，以 year of the… 表示。例如，今年的牛年就用 the Year of the Ox 表示。另外要注意的是，當表達特定生肖年時，year of the (animal) 的 「the」不可以省略喔！

Yun was born in the Year of the Ox, so her parents expect her to be diligent and hard-working.

小芸在牛年出生，因此她的父母期望她能夠勤奮又努力。

「生肖」這個詞可以用 Chinese zodiac sign、zodiac animal，或者 birth animal 表示。若是要表達自己的生肖，則有以下三種表達方式：

I was born in the Year of the Ox.

我是在牛年出生的。



My Chinese zodiac sign is the Ox.

我的生肖是牛。



My zodiac/birth animal is the Ox.

我屬牛。

如果你想要問別人屬什麼生肖，則有以下三種問法：

In which Chinese zodiac year were you born?

你是在什麼生肖年出生的？



What’s your Chinese zodiac sign?

你屬什麼（生肖）？



What’s your zodiac animal?

你的生肖是什麼？

學會了十二生肖的英文以及相關用法，以後就可以和不熟悉這個文化的朋友好好交流啦！

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