「收心」、「連假症候群」英文怎麼說？

歡樂的時光總是過得特別快,放假玩太瘋,收心好困難?現在就跟著 VoiceTube 學習 4 個連假英文相關詞彙,職場英文收心操做起來,預先做好迎接週一上班的準備吧!

連假 long weekend

由於連假通常都是發生在週末前後,週末因此變得較長,所以可直接用 long weekend 來表達「連假」或是「連續假期」的意思。

We have a long weekend in September because of the Moon Festival.

因為中秋節的關係,我們在九月有連假。

We are going hiking on HeHuanShan for the long weekend in February .

二月連假的時候,我們要去合歡山健行。

另外,如果想要確切表達連假的天數,你可以用 X-day vacation。

Where do you plan to go for your 5-day holiday?

你五天連假打算去哪裡呢?

收心 turn off vacation mode / get back to work mode

收心的英文表達方式主要有兩種:一個是從放假的角度去看,因為連假結束了,所以要 turn off vacation mode(關閉休假模式)。

另一種表達方式,身為上班族的人們會更有感觸,就是 get back to work mode(回歸到工作模式)。

「收心」還可以用 snap out of vacation mode。Snap 有「啪地關上」的意思,表示瞬間的動作,因此在情緒上比 turn off 更強烈。Snap out of sth. 的意思是「擺脫(某種情緒、某個狀況)」。

It’s time to turn off vacation mode and start working.

是時候收心,開始認真工作啦!



I really don’t want to get back to work mode next week.

我下週真的好不想回歸工作模式。



I’m not ready to snap out of vacation mode yet.

我還沒做好收假的心理準備。

收假症候群 post-vacation blues

放了多天連假後,突然要回歸工作模式難免會適應不良,這時候你可以用 have post-vacation blues 來描述自己因為收假症候群發作而心情不好的狀況。

這裡的 post- 作為字首有「後」的意思,通常會接一個名詞。例如 post-COVID era,就是「新冠疫情後時代」的意思。

Everyone in the office is having post-vacation blues today.

今天辦公室所有人都有收假症候群。

另外,很多上班族每到週一都會出現星期一症候群,這時候就可以使用 Monday blues 來表達。

I’m having Monday blues again.

我的週一症候群又發作了。

賴床 laze in bed / sleep in

不想離開溫暖的被窩、賴床的英文怎麼說呢?以下是賴床的兩種英文表達方式:

1. laze in bed,字面上代表慵懶地待在床上,其實就是賴床不想出門的意思。

I lazed in bed for ten minutes after the alarm clock went off yesterday.

昨天鬧鐘響了之後,我還多賴了十分鐘的床。

2. Sleep in 這個片語動詞也有賴床或是睡懶覺的意思,屬於比較非正式的用法。

I always sleep in on Sundays.

我週日都會賴床。

