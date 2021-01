同事「管太寬」的英文怎麼說？盤點職場上各種令人無奈的同事！

在職場闖蕩,最怕碰到令人無奈的同事了!要怎麼用英文來表示「管太寬」、「愛打小報告」的同事呢?一起看下去吧!

1. co-worker / colleague 同事

在盤點各種同事前,先來學學「同事」的英文吧!最常見的用法是 co-worker,其中 co- 是一個前綴詞,意思為「共同的,一起的」,因此 co-worker 就是在描述「一起工作的人」,也就是「同事」。Colleague 也是「同事,同行」的意思,相較於 co-worker 來說較為正式。這邊要小心喔!可別把 colleague 和 college(大學;學院)搞混囉!

Her strong work ethic and high standards have earned her respect and support from co-workers and employees.

她強烈的職業道德及高標準讓她得到同事及下屬的尊敬及支持。



Let me discuss the proposal with my colleagues. I’ll get back to you.

讓我和同事們討論一下這個提案,稍後再回覆你。

2. micromanager 管太寬的人

雖然說同事間彼此合作、互相提點是件好事,但誰都不想遇到住海邊、管太寬的同事!用英文講這種人,可以說他們是 micromanager。這個字是由 micro(微小)、manage(管理、經營)和代表「人」的 -er 所組成。Micromanager 就是指連枝微末節的小事都要插手、管太多的人的意思,帶有負面的意涵。而 micromanage 直接翻譯是「微管理」,可用來形容「管太多」這個動作。

The best way to deal with a micromanager is to update him frequently.

對付什麼都要管的人最好的方法就是頻繁地向他更新狀況。



My boss wants to micromanage every detail of the project.

我老闆想要微管理這個企劃的每個細節。

3. a rat / snitch 打小報告的人

不光是職場,從小到大最討厭的就是那些為了達成目的,一天到晚打小報告的人,也就是台語的「抓耙仔」!若單純要講這些人,可以說他們是 a rat 或 a snitch,而 rat / snitch on sb. 這個動詞片語就是用來形容「打(某人的)小報告,告密」的情況。

Brad is the snitch! It was him who told our boss that we got off work half an hour early yesterday.

Brad 是抓耙子!就是他跟老闆說我們昨天提早半小時下班的。



Mike ratted on me! That’s why I didn’t get the promotion this year.

Mike 打我小報告,這就是我今年沒有獲得升遷的原因。

4. a two-faced person 雙面人

最令人想大翻白眼的,就是表裡不一的「雙面人」了!從字面上來看就可以知道 two-faced 它所代表的意義了。Two(二)加上 -faced(臉部的,面的) ,就有「雙面人」的意思啦!除了 two-faced 之外,也可用 double-faced 或 hypocritical(偽善的)來形容雙面人。另外還有名詞 hypocrite(偽君子),也是在講表裡不一的人。

Tina has a reputation of being two-faced; she can’t be trusted.

Tina 的風評就是她表裡不一,她不能被信任。

5. pull rank on sb. 拿職權或位階壓人

進入職場另一件讓人無奈的,無非是前輩、老鳥用年資、官階、職權來壓人了!Pull rank on sb. 就是「用職權或位階壓人,仗勢欺人」的意思,其中動詞 pull 是「使用,利用」,而 rank 就是「位階,地位」的意思。

My supervisor pulled rank on me and made me write fake customer reviews.

我上司用官階壓我,逼我捏造顧客回饋。

不知道你有沒有遇過這些令人無奈的同事呢?希望大家身邊的小人都退散,職場一切順利!

