Jeff 商務英語｜比爾蓋茲2020 年冬季選書《Range》

Kind Environment vs. Wicked Environment

根據心理學家把學習與應用環境分為兩種:一種是像高爾夫、圍棋這種,規則不變、反饋機制清楚、相對友善的學習環境,只要學習者勤於吸收,擴大自己的資料庫或是強化技術的嫻熟度,幾乎可以保證未來的成功。另外一種是屬於相對棘手的環境,問題牽一髮動全身,只能邊試邊找答案。

作者提出在今天的環境裡頭,每個人賴以維生的工作多半是解決複雜的問題:不但對手未知,遊戲規則也可能改變,反饋機制與答案更是模糊。在這樣模糊與複雜的環境裏頭,拿單一領域(高爾夫、圍棋)的成功方程式來廣泛運用,似乎不是個合理的方式。 這是本書最重要的立論基礎。

【讀原文學英語】



The learning environment is kind because a learner improves simply by engaging in the activity and trying to do better. However, in wicked domains, the rules of the game are often unclear or incomplete, there may or may not be repetitive patterns and they may not be obvious and feedback if often delayed, inaccurate, or both.

Headstart vs. Sampling

核心觀念就是我們說的 「 贏在起跑點」和 「 多做一點不同的嘗試」兩者的差別。

這概念跟班傑明富蘭克林小時候決定志向的過程不謀而合。班傑明小時候他爸爸問他長大後想要從事什麼職業,他說真的不知道,於是爸爸帶著他去當木匠、磚頭工人、還有其他職業等等,最後在印刷廠當學徒的時候,他才覺得這裡真正適合自己,甚至富蘭克林的墓碑上最後也是只寫著 「 班傑明.富蘭克林- 印刷工人 」,這就是作者所說的 “Fit “這個觀念。

書中還提到虎媽訓練小孩學小提琴這件事。他說大家都沒有注意到的那本書的後半部有寫到,那位傑出的小孩後來有天告訴媽媽說, 「 小提琴這項目是你選的,不是我 」,然後就放棄拉小提琴了。

反思在找人進來的這件事情上面,即使找進來的是人才,還是要花時間去試(取樣),找到此人和工作內容最 match 的地方。一份工作有不同的面向,有些Sales 很會談生意,但是帶人可能不是那麼順手。刻意的去試並且找到他最厲害的地方以及他不厲害的地方,多做一點嘗試,才能發揮得更好。這個 「 取樣」的概念是所有當主管與老闆都要有的概念。

【讀原文學英語】



Match quality is a term economists use to describe the degree of fit between the work someone does and who they are-their abilities and proclivities. If students sampled and focused later, they entered the job market with fewer domain-specific skills, but a greater sense of the type of work that fit their abilities and inclinations.

Blocked practice vs. Interleaving

根據作者在運動畫刊擔任科學記者期間,對於運動員的訓練做了很多深入追蹤與報導,他發現頂尖球員平時的訓練不是都在練球,而是搭配其他類型的活動,例如瑜伽、重訓、與有氧,甚至是靜坐觀想等等,來達到所謂的間歇性訓練的目的,這種訓練法讓頂尖球員保持巔峰。

在白領階級的工作中,當我們要培養一位新人的時候,通常有兩種做法,一個叫做先讓他做同類型的工作,熟能生巧之後,接著再讓他做下一種專案,這短期內你會培養出某個領域的熟手;另外一種是讓他短期內接觸不同類型的專案,培養對於策略選擇的直覺。你會選擇哪一個?這兩者訓練的東西完全不同。一個是嫻熟 「 遇到A問題要用這個解法、遇到B問題要用這個解法 」,另一個是能夠判斷 「 這個問題屬於A類型 、這個問題屬於 B類型 」,作者說後者正是問題解決能力的核心能力。

【讀原文學英語】



The blocked-practice students learned procedures for each type of problem through repetition. The mixed-practice students learned how to differentiate types of problems. Whether the task is mental or physical, interleaving improves the ability to match the right strategy to a problem. That happens to be a hallmark of expert problem solving.

結語:

接續一開頭所說的,後來Malcolm Gladwell 和作者兩人陸續一起參加了幾次的討論會,甚至變成了一起慢跑的夥伴,在幾次深度的交流之後,發覺其實兩人的概念並非絕對相衝突的,甚至是互相補充的。鍵點在於 :在一萬小時的定律下,你怎麼計算這一萬小時?什麼樣的活動算是真正的訓練?

如果你把間歇訓練的概念拉進來,把不同領域的活動都當成是這一萬個小時的內容,費德勒小時候所做過的運動:滑雪、摔角、游泳、溜冰、直排輪、足球、桌球與羽毛球全部算進去的話,其實都是在培養費德勒對於模式判讀的心智能力,對於他瞬間判斷處理球的能力都有莫大的助益。

對於在職涯中經歷不同轉換的人來說,常會有種強烈的錯覺,認為自己的成就與發展比不上那些筆直發展的同儕,那些一畢業就進入同一產業、公司甚至是職位、然後一路發展的人,我想作者就是要跟我們說 「 凡走過必留下痕跡 」,經歷不同的環境所培養的豐富的心智能力,都是寶貴的資產,它們幫助費德勒看到異於常人的擊球角度,應該也能讓你找到獨一無二的切入點。

這就是作者透過本書要帶給大家最重要的禮物。

J 觀點商業英文筆記(Jeff Business English)創辦人,現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師,商業英語類第一名。 曾任職於財星全球五百大科技公司,擔任海外市場開發經理。長達15年新事業開發與科技行銷經驗,深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東市場客戶,曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」,每年主導及參與的營收超過台幣百億元。 網址:pressplay.cc/jeff 寫信給Jeff : formosajeff@gmail.com

延伸閱讀