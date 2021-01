Wish還是hope ？教你分辨怎麼許願

Hope 是「希望」,wish 也是「希望」,究竟哪裡不一樣?看完這篇,分清楚兩者差異!

Hope 和 wish 的差異

Hope 和 wish 中文意思都是「希望」,搭配句型皆可寫為 hope/wish (that) + 子句,那它們差別到底在哪呢?

hope 某事未發生,「希望」其發生,且較有發生的可能性。 I hope (that) I can eat that cake.

我希望我可以吃那個蛋糕。(還沒吃) wish 某事已發生,但「希望」它未曾發生,有「但願」的意思。不可能發生的事。 1. I wish (that) I hadn’t eaten that cake.

我希望我沒有吃那塊蛋糕。(事實上已經吃了)2. I wish I were that cake.

我希望我是那塊蛋糕。(事實上我不可能是一塊蛋糕)

Hope

Hope 的用法較為單純,意旨為「希望某件事發生,而且那件事有機會發生」。

I hope (that) I’ll pass the test next year.

我希望明年考試及格。(考試尚未發生。)

I hope (that) 2021 will be a wonderful year.

我希望 2021 會是美好的一年。(2021 年尚未到來。)

I hope (that) everything is going well with you.

我希望你一切順利。

I hope (that) we will win.

我希望我們會贏。

Wish

Wish 的用法較 hope 複雜得多,其詞性與解釋整理如下:

1.動詞,句型為 wish (that) + 子句。

用於指涉某事已發生,但「希望」它未曾發生,有「但願」的意思;或是不可能發生的事。要留意的是,子句需為假設語氣。

a. 希望過去的事件可以改變,句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去完成式:had/hadn’t + 過去分詞。

考試結果剛出來,成績並不理想,你可以說:

I wish (that) I had studied harder yesterday.

我希望我昨天有更認真讀書。

b. 希望現在的狀況可以改變,句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去簡單式。

你想買一件很好看的衣服,試穿卻發現穿不下,你可以說:

I wish (that) I were thinner.

我希望我能更瘦點。(雖然可以從現在開始努力瘦身,但馬上瘦到能穿下衣服是不可能的。)

這裡要注意的是,在正規的文法中,無論人稱或單、複數,be 動詞都要用 were。

2. 動詞「祝福」,句型為 wish + 間接受詞 + 直接受詞,間接受詞為你要祝福的人,直接受詞為你想祝福他的事項。

We wish you a merry Christmas.

(我們)祝你聖誕節快樂。



I wish you all the best.

(我)祝你一切順利。

3. 動詞「想;要」,類似 want 的用法,句型為 wish to + 原形動詞。

Study harder if you wish to get better grades.

想要拿到更好的分數,你就要更努力讀書。



If you wish to perform on stage, you’ll have to practice more.

如果你想要登台演出,你就必須多加練習。

4. 動詞,表「盼望」。

句型為 wish for + 名詞。單純陳述一個願望。

I wish for a new dress for my birthday.

我希望生日能收到一件新洋裝。



They are wishing for a miracle.

他們盼望著奇蹟。

5. 名詞,表「願望」。

常見 make a wish「許願」,或寫為複數 wishes 表「意願」。

Tom made a wish and blew out the candles.

Tom 許下願望並吹熄蠟燭。



Mary went against her mother’s wishes and sold the house.

Mary 違背她母親的意願,將房子賣掉了。

學英文好花錢?推薦五個免費學英文的線上資源!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

「尾牙」英文怎麼說?年末必學職場單字

財會必知!常用會計科目英文及解釋

「三倍」英文怎麼說?解析小數、分數、倍數英文用法