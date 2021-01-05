Wish還是hope ？教你分辨怎麼許願

Hope 是「希望」，wish 也是「希望」，究竟哪裡不一樣？看完這篇，分清楚兩者差異！

Hope 和 wish 的差異

Hope 和 wish 中文意思都是「希望」，搭配句型皆可寫為 hope/wish (that) + 子句，那它們差別到底在哪呢？

hope 某事未發生，「希望」其發生，且較有發生的可能性。 I hope (that) I can eat that cake.

我希望我可以吃那個蛋糕。（還沒吃） wish 某事已發生，但「希望」它未曾發生，有「但願」的意思。不可能發生的事。 1. I wish (that) I hadn’t eaten that cake.

我希望我沒有吃那塊蛋糕。（事實上已經吃了）2. I wish I were that cake.

我希望我是那塊蛋糕。（事實上我不可能是一塊蛋糕）

Hope

Hope 的用法較為單純，意旨為「希望某件事發生，而且那件事有機會發生」。

I hope (that) I’ll pass the test next year.

我希望明年考試及格。（考試尚未發生。）

I hope (that) 2021 will be a wonderful year.

我希望 2021 會是美好的一年。（2021 年尚未到來。）

I hope (that) everything is going well with you.

我希望你一切順利。

I hope (that) we will win.

我希望我們會贏。

Wish

Wish 的用法較 hope 複雜得多，其詞性與解釋整理如下：

1.動詞，句型為 wish (that) + 子句。

用於指涉某事已發生，但「希望」它未曾發生，有「但願」的意思；或是不可能發生的事。要留意的是，子句需為假設語氣。

a. 希望過去的事件可以改變，句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去完成式：had/hadn’t + 過去分詞。

考試結果剛出來，成績並不理想，你可以說：

I wish (that) I had studied harder yesterday.

我希望我昨天有更認真讀書。

b. 希望現在的狀況可以改變，句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去簡單式。

你想買一件很好看的衣服，試穿卻發現穿不下，你可以說：

I wish (that) I were thinner.

我希望我能更瘦點。（雖然可以從現在開始努力瘦身，但馬上瘦到能穿下衣服是不可能的。）

這裡要注意的是，在正規的文法中，無論人稱或單、複數，be 動詞都要用 were。

2. 動詞「祝福」，句型為 wish + 間接受詞 + 直接受詞，間接受詞為你要祝福的人，直接受詞為你想祝福他的事項。

We wish you a merry Christmas.

（我們）祝你聖誕節快樂。



I wish you all the best.

（我）祝你一切順利。

3. 動詞「想；要」，類似 want 的用法，句型為 wish to + 原形動詞。

Study harder if you wish to get better grades.

想要拿到更好的分數，你就要更努力讀書。



If you wish to perform on stage, you’ll have to practice more.

如果你想要登台演出，你就必須多加練習。

4. 動詞，表「盼望」。

句型為 wish for + 名詞。單純陳述一個願望。

I wish for a new dress for my birthday.

我希望生日能收到一件新洋裝。



They are wishing for a miracle.

他們盼望著奇蹟。

5. 名詞，表「願望」。

常見 make a wish「許願」，或寫為複數 wishes 表「意願」。

Tom made a wish and blew out the candles.

Tom 許下願望並吹熄蠟燭。



Mary went against her mother’s wishes and sold the house.

Mary 違背她母親的意願，將房子賣掉了。

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