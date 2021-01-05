Wish還是hope ？教你分辨怎麼許願
Hope 是「希望」，wish 也是「希望」，究竟哪裡不一樣？看完這篇，分清楚兩者差異！
Hope 和 wish 的差異
Hope 和 wish 中文意思都是「希望」，搭配句型皆可寫為 hope/wish (that) + 子句，那它們差別到底在哪呢？
|hope
|某事未發生，「希望」其發生，且較有發生的可能性。
|I hope (that) I can eat that cake.
我希望我可以吃那個蛋糕。（還沒吃）
|wish
|某事已發生，但「希望」它未曾發生，有「但願」的意思。不可能發生的事。
|1. I wish (that) I hadn’t eaten that cake.
我希望我沒有吃那塊蛋糕。（事實上已經吃了）2. I wish I were that cake.
我希望我是那塊蛋糕。（事實上我不可能是一塊蛋糕）
Hope
Hope 的用法較為單純，意旨為「希望某件事發生，而且那件事有機會發生」。
I hope (that) I’ll pass the test next year.
我希望明年考試及格。（考試尚未發生。）
I hope (that) 2021 will be a wonderful year.
我希望 2021 會是美好的一年。（2021 年尚未到來。）
I hope (that) everything is going well with you.
我希望你一切順利。
I hope (that) we will win.
我希望我們會贏。
Wish
Wish 的用法較 hope 複雜得多，其詞性與解釋整理如下：
1.動詞，句型為 wish (that) + 子句。
用於指涉某事已發生，但「希望」它未曾發生，有「但願」的意思；或是不可能發生的事。要留意的是，子句需為假設語氣。
a. 希望過去的事件可以改變，句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去完成式：had/hadn’t + 過去分詞。
考試結果剛出來，成績並不理想，你可以說：
I wish (that) I had studied harder yesterday.
我希望我昨天有更認真讀書。
b. 希望現在的狀況可以改變，句型為 wish + (that) + 主詞 + 過去簡單式。
你想買一件很好看的衣服，試穿卻發現穿不下，你可以說：
I wish (that) I were thinner.
我希望我能更瘦點。（雖然可以從現在開始努力瘦身，但馬上瘦到能穿下衣服是不可能的。）
這裡要注意的是，在正規的文法中，無論人稱或單、複數，be 動詞都要用 were。
2. 動詞「祝福」，句型為 wish + 間接受詞 + 直接受詞，間接受詞為你要祝福的人，直接受詞為你想祝福他的事項。
We wish you a merry Christmas.
（我們）祝你聖誕節快樂。
I wish you all the best.
（我）祝你一切順利。
3. 動詞「想；要」，類似 want 的用法，句型為 wish to + 原形動詞。
Study harder if you wish to get better grades.
想要拿到更好的分數，你就要更努力讀書。
If you wish to perform on stage, you’ll have to practice more.
如果你想要登台演出，你就必須多加練習。
4. 動詞，表「盼望」。
句型為 wish for + 名詞。單純陳述一個願望。
I wish for a new dress for my birthday.
我希望生日能收到一件新洋裝。
They are wishing for a miracle.
他們盼望著奇蹟。
5. 名詞，表「願望」。
常見 make a wish「許願」，或寫為複數 wishes 表「意願」。
Tom made a wish and blew out the candles.
Tom 許下願望並吹熄蠟燭。
Mary went against her mother’s wishes and sold the house.
Mary 違背她母親的意願，將房子賣掉了。
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