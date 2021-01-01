美國科技巨頭壟斷無解？看看歐洲怎麼做

2021 年，政府會把科技巨頭給拆分開來嗎？這會是2021年很值得關注的議題。

為什麼要看這一篇？

2020年十月份美國召開科技巨頭反壟斷聽證會（延伸閱讀：科技聽證會系列），十二月美國聯邦貿易委員會以及四十州向法院提出訴訟，聲稱臉書之前併購Whatsapp 和 Instagram 違反了反托拉斯法。而剛經歷過大選的美國民眾，對於科技平台業者鋪天蓋地的壟斷力量也越來越反感，批評聲浪來到高峰！

但即使到了2020，每一次的反壟斷訴訟，講到最後究竟「是否有壟斷」仍然處於一個各說各話的狀態，通常就是以天價罰款了事，至於平台業者有沒有改變？通常是沒有。

歐洲市場有鑑於此，在十二月十五日 由歐盟競爭委員European Commissioner for Competition起草「數位市場法案草案」Digital Market Act，就用清楚的條文，明白規範科技巨頭該有的責任與義務。今天我們就要來看一下數位市場法案，理解歐洲的「反壟斷」的思路。

Digital Market Act 歐盟競爭委員會提出的數位市場法，完全針對目前正夯的科技平台 platform而來。 這些平台在這個法案中被稱為“gatekeeper” ，法案的目的就是把 dos and don’ts 具體化，提供給歐洲單一市場裡頭的企業，一個更公平的產業環境。一旦法案通過歐洲議會的審查，會即刻適用於歐洲單一市場。 為什麼值得注意？因為歐洲一旦通過，美國作為科技的領頭羊，理應會很快的推出類似的法案，兩邊協調出一個相對完整的法規環境。

歐盟的主張是什麼，聽聽競爭委員會主席Margrethe Vestager這個訪談 歐洲雖稱為單一市場，但是對於數位產品的規定卻是各自為政的，相較於美國與中國的巨大單一市場，歐洲市場在數位產品的分歧規定，造成這十年來歐洲並沒有出現像臉書、谷歌，或是百度、阿里巴巴這樣的科技巨人，所以這個法案的意義在於推出一套單一的、共同的遵循標準，讓歐盟境內競爭能夠更公平，促成更多的創新。 至於對已經成為巨人的科技公司來說，法案背後最重要的觀念是：「如果你做得不錯，因而變大，歡迎！」，但是重點是「當你變得更大，責任也隨之增加」，歐盟並不傾向於拆分科技巨頭，事實上多數科技巨頭公司的確是美國公司，很難被歐盟拆分，所以歐盟的態度在這一點上和美國是略有不同的。（美國一直存在拆分科技巨頭的聲音） 【看原文學英語】



Margrethe Vestager：

Right now, we probably have 27 different rules, instead of having one European legislation. Since it can’t be of any difference, I think I prefer to have one set of rules now.

記者問：Would you break up the giant?

Margrethe Vestager：I am somewhat reluctant to the idea. First, we will spend a decade in the courtroom, and second, we don’t know what the outcome would be. And it’s more of a US debate.

What would be a proper European approach would be to say, you are more than welcome to be successful. But the thing is, with success, comes responsibility, and part of that is, for instance, that you don’t promote yourself when your services (are) in competition with other services,”

“The point is not so much the size” of companies but to ensure fair competition in the EU’s market.

和美國建立新的聯盟夥伴關係 包含在氣候協定上、以及數位科技管理上，歐盟都期待能與美國重新架構出新的夥伴關係。因為這些科技平台都是跨國公司，就算歐洲有清楚的規定，若美國沒有相對應的法規，這只會造成科技公司在兩地之間的套利空間。只有一個區域的規定根本無法產生對數位產品任何影響。透過歐洲與美國的聯盟，也可以在數位時代產生關鍵的主導力量。 【看原文學英語】

“ We really hope to renew our relationship with the US, we just launch a new idea of such a transatlantic partnership, developing our relationship when it comes to technology.

Exchange of data, regulation of AI, and many technology issues should not be decided in the boardroom, nor should they decide in an autocratic regime, these are for democracy to discuss and set the direction.”

客觀的數據標準相當的重要 「到底誰是所謂的平台業者」、「什麼樣的行為是違法的」這些都要明文規定。一旦規定模糊，很容易被違反者指稱針對性太強或是柿子挑軟的吃，之後就是陷入無止境的口水戰，這位主委深知法規的模糊會造成更多的批評與阻礙，所以我們可以看到數位市場法中很清楚的規則，到底誰是所謂的 gatekeeper, 不論國籍，就看你符不符合這三個標準： 1.A size that impacts the internal market

「足以影響歐盟市場的規模」過去三年在歐盟地區的年營業額達到65億歐元，或平均市值至少達到650億歐元。 2.The control of an important gateway for business users towards final consumers:「掌握商家與消費者之間的重要聯繫渠道」 在上一個財政年度中，在歐盟建立或位於歐盟的月活躍用戶超過4500萬，在歐盟建立的年度活躍商業用戶超過1 萬個。 3.An (expected) entrenched and durable position: 「穩固而持久的市場位置」 光寫「穩定而持久」鐵定產生很大的爭議，所以法案內容是：過去三年內，每一年都持續達到上述的兩項指標，夠清楚吧！

結語：

記得電子產品是在2002 年開始要求符合歐盟的RoHS 規定，禁用某些有毒材質，而最近全家便利超商推廣的潔淨標章 Clean Label也是從英國開始的，感覺起來歐洲國家在環保與社會保護的議題上面一直引領世界的腳步，現在上述的Digital Market Act法案又領先起草完成送出，等待議會審查。

未來會如何演變？十年之內，科技巨頭還會是今天的樣貌嗎？每一次的拆分或整合，牽動科技巨人的競爭態勢，自然也多少會影響到台灣本國業者對於未來的佈局，而數位市場法的出現，也讓我們思考如何透過簡單明瞭的標準，來認定關於科技的力量與市場地位，也讓台灣的我們能夠形塑更符合時代的法規環境。

Jeff Business English 咱們下一篇見

J 觀點商業英文筆記（Jeff Business English）創辦人，現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師，商業英語類第一名。 曾任職於財星全球五百大科技公司，擔任海外市場開發經理。長達15年新事業開發與科技行銷經驗，深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東市場客戶，曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」，每年主導及參與的營收超過台幣百億元。 網址：pressplay.cc/jeff 寫信給Jeff : formosajeff@gmail.com

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