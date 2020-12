英文作文怎麼寫？熟悉4大重點寫出高分作文！

寫英文作文總是不知從何寫起嗎?

寫作其實沒那麼困難,VoiceTube 整理了英文寫作架構和邏輯的小技巧,讓你寫英文作文不再痛苦!

1. 掌握「架構」

英文作文相當注重「邏輯」以及「架構」,而明確的架構有助於理清邏輯,讓讀者能夠更容易理解文章重點。一篇英文作文應該有的基本架構為:introduction(前言)+ body(內文)+ conclusion(結論)。

Introduction 前言

就是文章的第一個段落,目的在於讓讀者在文章正式開始前了解主題、作者立場,並簡述或介紹後面 body(內文)要寫的內容。

英文作為前言的重點是,必須包含 thesis statement(論點),在一開始就確定立場和論點。作者可以藉此讓讀者了解自己的思路,也能避免偏題。

Body 內文

Body 就是文章的主體,每個段落都可以當成一個 body part。要寫好文章,一定要堅守「一段落,一主題」的原則。

在寫 introduction 時介紹的所有論點,可以當作每個段落的 topic sentence(主題句),放在每個段落的第一句,再透過明確、直接的語言闡述該論點。

撰寫內文的重點在於要先想好不同段落的「論點」,寫成「主題句」後再解釋內容。要特別注意各個段落的連貫性,而各論點呈現的優先順序也要好好安排。

Conclusion 結論

結論最大的功效就是將整篇文章所提及的論點做「總結」,無須長篇大論,而是簡單整理內文提出的論點予以整理,再重申前言的意見或立場,做到前後呼應,加深讀者對文章印象。

最完美的結論,就是能同時做好「統整」以及「收尾」兩件事,並避免冗長的結語。

2. 「邏輯」明確

寫英文作文時,另一點要注意的就是「邏輯」,語意講求清晰、明確,這點跟中文偏向婉轉迂迴的寫作習慣不太一樣。英文作文最有效的拿高分方式就是直接切入主題,也就是採用我們中文學習過的「破題法」或是「開門見山法」。

3. 勿觸禁忌

理解撰寫英文作文時,架構和邏輯的重要性之外,如果可以熟記一些禁忌,寫作時就能更駕輕就熟了!

避免用主觀角度

寫作時,應避免用 “I” 為主詞來闡述。若要讓文章更有公信力或說服力,盡量以第三人稱作為主語。

不要使用縮寫

縮寫看起來較為口語,因此在正式文書中應避免使用縮寫。舉例來說, “will not” 和 “won’t”,“will not” 較正式。

不要炫技

前詞用字要記得一個原則:簡單、明確最好。用字上,追求「精準」即可,不用特地使用冷僻或浮誇的字詞,句型也是同理,除非必要,否則不使用過度繁雜的句型,以讀者能夠輕鬆掌握概念的方式表達即可。不管使用什麼字詞或句法,最重要的是,自己一定要先看懂。

4. 善用轉折語

要讓一篇作文精彩、有邏輯,就必須顧好段落之間的承上啟下。這時候,最好的工具就是轉折語了!以下整理一些常用轉折語,讓你的文章更多變!

1. 表示「附加」

Such as (prep.) 就像

Another… is… 另一個…是…

In addition to (prep.) 此外

Besides (prep./adv.) 而且,除…之外還有

Moreover (adv.) 除此之外,再者

2. 表示「順序」

First of all (phr.) 首先

Secondly (adv.) 第二

Thirdly (adv.) 第三

Finally (adv.) 最後

Last but not (the) least (adv.) 最後

3. 表示「類比」

Likewise (adv.) 同樣地

Similarly (adv.) 相似地

In the same manner (adv.) 同樣地

Similar to (prep.) 和…相似

4. 表示「比較」

Unlike (prep.) 不像(常用於凸顯和前一段落的項目時)

However (adv.) 然而

Although (conj.) 雖然

In contrast (adv.) 相反地

5. 表示「因果關係」

Hence (adv.) 因此

Accordingly (adv.) 按照,相應

As a result (adv.) 結果是

Consequently (adv.) 於是

Therefore (adv.) 因此…;所以

6. 表示「摘要」或「結論」

In short (adv.) 簡短來說

In summary (adv.) 一句話摘要

All in all (adv.) 總之

In conclusion (adv.) 結論就是

To sum up (adv.) 總而言之

不知道大家是否更了解英文作文的寫作方式了?VoiceTube祝大家每到寫作時就文思泉湧、得高分!

學英文好花錢?推薦五個免費學英文的線上資源!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

Kobe、黑豹等眾多巨星殞落 回顧 2020 過世名人經典語錄

辦公室常見的告示語英文怎麼說?

想練習英文聽力?推薦 5 個提升英文聽力的免費網站