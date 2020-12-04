《午夜前十年》為何金管會主委黃天牧也力薦？

金管會主委黃天牧曾力薦 2020年8月四大會計事務所推出的書籍 《午夜前十年（Ten Years to Midnight）》。他指出，「午夜」不是真的午夜，而是指人類的末日。書中點出四大危機：氣候變遷、人口老化、科技發展，財富分配不均，若人類不能用智慧處理，十年後會見真章。

“ Ten Years to Midnight ” 這本書最大的價值在於完整的追蹤人類社會自二次大戰之後，在各面向所累積出來的危機，看似繁雜，但卻又能精簡扼要的整理出有價值、極容易理解的架構，讓我們面對每天發生的世界大事，有清晰參考架構，快速抓到方向。

A.D.A.P.T 分別代表了五個迫切的危機，我們在午夜（2030) 年來臨前必須趕快著手處理 ，然而這五個問題並非按照字母的順序發生，彼此之間的關係下文會講到。

好書系列本文會分為上下兩集，上集講述ADAPT 架構，下集講述作者心中所認定，足以帶大家走出迷霧的領導人，所該具備有的七大特質。

Asymmetry

財富不均等的年代與消失中的中產階級 Increasing wealth disparity and the erosion of the middle class. 財富分配的兩極化，形成作者心中四大危機之首，有就是繁榮的危機 crisis of prosperity. 起因就是因為二戰之後，整體經濟戰略就是透過全球化的手段來達到繁榮的目的。 透過全球化的影響，已開發國家的高價工作快速被開發中國家低薪人力所取代。 尤其是在先進國家的製造業工作，快速的移轉到開發中國家新設立的工廠中，中國、墨西哥等都在這過程中受益，留下的是例如美國鐵鏽帶的人們。 或許人們會說，雖然有人沒工作，但也有人受益阿！值得注意的是，在這個過程中，並非所有的財富流向那些開發中國家的受薪者，而是有更大比例的獲利流向將產業外移的企業主。 一個全球GDP 增長的全球化戰略，造就了開發中國家的崛起，一群更有錢的企業主，以及一大群在英國美國等先進國家中，被遺忘的一群人；全球化成為造就貧富不均的一股底層力量。 以GDP 的角度而言，全球是持續增長的，然而看不見的是這細分類別下，個別人們的處境。這就是作者所說的「繁榮的危機」。 【看原文學英語】



One of the gains of globalization was that labor rates were normalizing around the world. This was great for people in emerging nations and for owner of capital in developed nations, but not for those who had stagnant wages due to globalization in place like France, UK and US. Globalization was a core cause of asymmetry.

Disruption 科技的衝擊與帶來的大範圍的影響

The pervasive nature of technology and its impact on individuals, society and climate. 科技帶來便利性，但是對於上述那群被遺忘的人來說，科技並沒有為他們帶來太多的益處，反倒是本來在工廠消失後，打算還可以找個以勞力為主的工作，但是網路科技、IOT 、 機器人等等卻又把工作搶走了。（想像一下國道收費員、還有停車場管理員） 除了個人，組織也面臨科技的考驗。因為技術變革的速度飛快，以制度化、信賴感為特色的政府組織，往往也面臨了跟不上科技發展的窘境，讓民眾對於組織的信賴感大幅的降低。 （想像一下世界各地法規與新創之間的衝突，共享平台就是個最好的例子） 除了個人與組織之外，媒體也受到科技的衝擊，當人們有超過50% 的時間是透過網路媒體吸收新聞消息，網路媒體追逐聳動話題、以流量為訴求的營運方式，更容易會讓我們看到更多我們想看的，進而強化既有的觀點，簡單說「同溫層越變越厚」，這也就形塑了下一個迫切的危機 「 兩極化 」 的觀點與社會撕裂。 【看原文學英語】



More than 50% of Americans get their news from social media or other online sources, many of which are of dubious quality. Which means that news consumption shifted to material intended to attract attention: negative stories and stories that told people what they wanted to hear, at the expense of accuracy.

Trust 對於政府組織、企業組織日益衰退的信心

Declining confidence in the institution that underpin the society 作者在這一段並沒有特別提出形成的原因，但是很具體的透過第三方調查機構，針對世界各國政府所進行的一項民眾信心度調查，在2020年，受訪的26個國家當中，有12 個國家民眾對於政府組織表達了低於50% 的信任度。 除了上述的假消息、還有持續爆發的企業、政府醜聞之外，更重要的不信任感來自於民眾普遍對於未來生活的改善不抱持任何的希望。 也就是這份絕望，讓民眾時不時走上街頭，作者提到2019 法國的黃背心抗議示威就是對於政府施政廣泛的不滿意所造成的。 【看原文學英語】



The net result of institutional distrust globally is a broad body of people who maintain a skeptical view of their future and of anyone changed with shepherding it. The deeper issue at the heart of the protests was the lack of faith in the institution of government itself.

Polarization 兩極化的觀點和撕裂的社會

Breakdown in global consensus and a fracturing world. 因為全球化帶來的貧富不均、科技變革帶來的相對剝奪感、以及假新聞充斥帶來對於官方組織的不信任，三者加疊形成了第四個危機「兩極化的觀點」與 「 撕裂的社會 」 。 我的理解是，他在全球化過程中，沒有賺到錢；在科技的變革中，也看不到他的未來，而新聞媒體餵養給他的資訊，全部都是強化既有的觀點，這樣只會越來越偏執，這就是第四個危機Polarization 不可避免的成因。 而兩極化的社會也為了民粹主義（populism）的崛起提供了溫床。 【看原文學英語】



The three primary worries- economic disparity, technological disruption, and the institutional distrust- combine to produce a fourth bucket: polarization including the allure of false or real populists and the resulting division within society and across nations.

Age 人口結構對社會帶來的壓力

Demographic pressure on business, social institutions, and economies. 人口的部份相對簡單，就想像是上述四個問題的加速器，二戰之後出生的人口已經屬於老年人口，baby boomer 世代最年輕的一群，也於2020 年進入六十歲，所帶來對於社會福利的負擔相當沉重，而非洲大陸的十億年輕人口也即將于十年後進入成年，屆時的社會是否足以吸納這麼多的工作人口？如果不能妥善處理，今天看到的法國黃背心抗爭，就是未來的縮影，這些都讓2030 年成為一個必須面對的關卡。 【看原文，學英文】



It is an intriguing accident that for each of these crises, we have ten years to respond: billions of African youths will reach working age by 2030, large groups of retirees that will make big demands on governmnet budget will predominate in 10 years.

結語：

看完作者介紹五大危機，裡面的危機倒也不是沒接觸過，但最大的感觸是這架構中的危機，彼此並不是互相獨立的，也就是說一旦有一個面向的問題失控，將會大幅的加速其他危機的惡化。我覺得，這才是這ADAPT 架構最值得我們警惕的地方。

這本書的撰寫過程中，作者訪談的許多新時代的領導人，看到他們面對危機所採取不同的態度，下一集，我們要來看看作者所歸納出來的六組看似矛盾的人格特質組合 ， 也讓我們在邁向下一個十年的此刻，快速的自我檢視一下。

咱們下一篇見

Jeff

J 觀點商業英文筆記（Jeff Business English）創辦人，現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師，商業英語類第一名。 曾任職於財星全球五百大科技公司，擔任海外市場開發經理。長達15年新事業開發與科技行銷經驗，深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東市場客戶，曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」，每年主導及參與的營收超過台幣百億元。 網址：pressplay.cc/jeff 寫信給Jeff : formosajeff@gmail.com

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