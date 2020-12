Kobe、黑豹等眾多巨星殞落 回顧 2020 過世名人經典語錄

難熬的 2020 終於要落幕了…

今年可說是天災、人禍不斷,還有許多受到大眾喜愛的名人與世長辭。

一起回味 2020 過世名人的經典語錄,讓祂們永遠活在我們心中!

1. Kobe Bryant 柯比.布萊恩

The most important thing is to try and inspire people

so that they can be great in whatever they want to do.

最重要的事就是努力嘗試與激勵人們,讓他們能在想做的事上大放異彩。

今年 1 月 26 日,NBA 傳奇球星與女兒 Gianna Bryant 在搭乘私人直升機時不幸失事身亡,消息令全球粉絲哀慟不已。外號「小飛俠」的 Kobe 於 NBA 洛杉磯湖人隊效力 20 年,更被譽為「NBA 史上最偉大球員之一」。祂留下無數激勵人心的話語,被全球粉絲傳唱,願祂的「曼巴精神」永遠不死。

So that 用來表示「目的」,有「為了;以便;目的在於」的意思,當連接詞,通常和語氣助動詞(can、will、could、would 等)一起用,用法為「獨立句 (原因)+so that+副詞子句(目的或結果)」,在口語上有時會省略 that。

I quietly sneaked in the meeting room quietly so (that) my boss wouldn’t notice I was late.

為了不讓老闆發現我遲到,我靜悄悄地溜進會議室。

2. Irrfan Khan 伊凡.卡漢

Wanting fame is a disease, and one day,

I’ll want to be free from this disease,from this desire.

追求名利是種病,有一天我想從這種病中解脫,從慾望中解脫。

大家或許對這個名字不太熟悉,但祂可是印度最成功的演員之一呢!祂從印度寶萊塢前進美國好萊塢,拍攝過《少年 Pi 的奇幻旅程》、《貧民百萬富翁》、《蜘蛛人:驚奇再起》等無數賣座電影,且在各大電影獎項也多次提名、獲獎。Irrfan 在 2018 年的個人 Twitter 宣布自己罹患罕見神經內分泌腫瘤,之後一直樂觀地接受治療,但令人遺憾地,還是於今年不敵病魔辭世。

Desire 的動、名詞同形,在本句當中作為名詞用,有「慾望,渴望;願望;情慾」的意思,而作為動詞時則表示「(尤指強烈地)渴望,希望,想要」。

After being abroad for several weeks, he has a strong desire for food

from his home country.

在國外待上數週後,他對於家鄉菜有強烈的渴望。

3. Chadwick Boseman 「黑豹」查德威克.鮑斯曼

The struggles along the way are only meant to shape you for your purpose.

人生路上遇到的挫折只是為了要塑造你、讓你達成目標。

在美國漫威宇宙系列電影中飾演超高人氣英雄「黑豹」的 Chadwick Boseman 也在今年離開我們,讓瓦干達王國也失去了英勇的國王。Chadwick 的故事最讓人感動也很痛心的地方在於,祂其實 2016 年就已經確診大腸癌,在離世前病情惡化到第四期,但這期間祂仍敬業地邊進行化療邊拍攝電影,低調又努力的形象都讓人對於祂的離開更加不捨。

Struggle 在這裡作名詞,有「(應對困難而需要的)努力,奮鬥;掙扎」的意思,這個字也可以當動詞,表示「奮鬥,努力;掙扎;打鬥,扭打」。

Although there were struggles and doubts on the journey of pursuing your dream, I’m glad that everything turns out well.

雖然你追夢的路上遭遇過挫折,我很慶幸最後事情都很順利。

4. Miura Haruma 三浦 春馬

You never know what tomorrow will bring;

the only thing you can do is to be tougher.

你永遠不知道明天是什麼,唯一能做的是更堅強。

總是帶著溫暖的笑容、演出許多膾炙人口戲劇的「最親民男神」三浦春馬,今年選擇了自己結束生命,讓眾多劇迷、粉絲心碎。童星出身的他,演藝路並非一帆風順,而這些起起落落也成為他演戲的養分和靈感來源。

Tough 為形容詞,有「堅固的,堅強的;嚴厲的;困難的,棘手的;(食物)老的」的意思。

You have to learn to be tough to live in this cruel world.

要活在這個殘酷的世界上,你必須學會堅強。

5. Shimura Ken 志村 健

If all people resembled each other, it would be the simplest thing, since it eliminates our anxieties. However, it means that we will lose our characters.

Being unique is something to be proud of.

如果每個人都一樣,其實是最容易的。

因為內心的焦慮也會消失,但是你會失去特色。不一樣,是一件驕傲的事。

70 歲的日本喜劇之王志村健在 3 月確診新冠肺炎後,身體狀況急轉直下,最終敵不過病魔。出身傳統家庭的志村健,年輕時因看到嚴肅的父親看電視發出了笑聲,讓他踏上搞笑藝能之路。代表節目《志村大爆笑》席捲日本後,也渡海來台變成 90 年代台灣電視的高收視節目,對台灣也有極深刻的影響。

Resemble 是動詞,為「像;看起來像;與…相似」,延伸字 resemblance 為名詞,有「相似;形似,相貌相似」的意思。

The two artworks really resemble each other;

it’s no wonder the latter was accused of plagiarism.

這兩件藝術品真的非常雷同,難怪後來發表的作品被指控抄襲。

6. Alien Huang 小鬼(黃鴻升)

If you don’t try, or is afraid to try, possibilities will slip through your fingers!

很多東西不去嘗試、不敢嘗試,無形中就會少了很多可能性!

今年才 36 歲的全方位藝人小鬼(本名黃鴻升)在 9 月因主動脈剝離驟逝,讓大眾震驚不已。小鬼在演藝圈零負評、上進又溫暖的性格深受各年齡層的人們喜愛,不論擔任歌手、演員、主持人、品牌創辦人或是是畫家,小鬼努力耕耘自己事業的身影,不管時間過去多久,都會深植人心。

Slip through sb’s fingers 是個常見的片語,字面上的意思是「從某人指頭間通過」,也就是「(機會或某人)被錯過、從指縫間溜走」。

You should have paid attention to your work notifications;

now this opportunity has slipped through your fingers.

你應該要留意工作通知的,現在這個機會已經被你錯過了。

生命無常,大家請不要吝於向身邊所愛的人表達心意。希望撐過了 2020 年後,我們可以一起迎接明亮、順利的 2021 年!

