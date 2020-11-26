想練習英文聽力？推薦 5 個提升英文聽力的免費網站

英文聽力在近年來日漸受到重視

不單單是英文檢定考試、各大升學考試也有「英文聽力」的獨立考科

想藉由練習來提升自己的英文聽力嗎？

VoiceTube 一次推薦 5 個提升英文聽力的免費網站給你！

《科學人》是一本美國發行的科普雜誌，除了紙本雜誌之外，他們的官方網站上也有許多精彩內容，包含影片、文章及現在正夯的 podcast。如果是對科普知識感興趣的同學，練習英文聽力又補充科學知識，絕對不要錯過這個網站呦！

特色：

1. Podcast 設有一個單元：60-SECOND SCIENCE，每則都由不同記者錄製一段新聞，有時也會請專家受訪，長度約 1- 3 分鐘，相當適合練習聽力。

2. Podcast 除了 60-SECOND SCIENCE 單元之外，還有節目長度較長的 SCIENCE TALK 單元，想要練習進階聽力的同學也可以挑戰。

3. 可下載完整音檔及完整原文講稿參照。

4. 網站提供的音檔以各種科普新知作為主題，篇幅適中，可以選擇「一天一篇」，反覆練習聽，直到能夠不看講稿就聽懂。

ESL 全名是 English as a Second Language，是一套專門教授非英語為母語學生的英語培訓課程，官方網站上會定時推出英語教學的 podcast，只需用 Email 登入，不必付費也能學習。網站內節目語速、難易度適中，且發音為台灣同學最熟悉的美式發音，練習起來絕對是成就感滿滿。

特色：

1. 音檔中進行方式為：「慢速」→「講解」→「一般速度」，長度約 15 分鐘。

2. 可下載完整音檔及完整原文講稿參照。

3. 相較於較有主題性的 Scientific American，ESL 內容則以對話為主，並且在對話中精選單字、有詳細解說，教學的部分十分適合「初學者」喔！

VOA 美國之聲為英語學習者朗讀豐富的國際新聞，學習英文的同時也能增進國際視野、與時俱進。VoiceTube 相當推薦同學們利用這個網站練習英文聽力，這裡將每則時事新聞分別以單篇 podcast 的形式呈現，既能練習聽力又能學習新聞用語，不用怕資訊一下來得又多又快、跟不上主播的節奏。

特色：

1. 網站內容依英語能力分級（初、中、高級），可選擇適合自己程度的內容聆聽。

2. 從主頁面往下拉可看到內容也有依主題分類（科學、經濟、政治、文法、娛樂…），可選擇自己感興趣的主題。

3. 長度約 5 – 10分鐘，節目長度、朗讀速度適中。

4. 同樣可下載完整音檔及原文新聞稿參照，文末整理該篇精選單字。

5. 練習聽力同時也能了解國際新聞或最新趨勢。

有別於一般英文學習網站，StoryCorps 是美國的一個非營利組織，邀請人們來說自己的故事。每一段音檔都是一則人生故事，還有一則訪問的摘要協助讀者理解對談內容。這裡的內容通常會是以對話的形式呈現，能夠練習同步理解講者們的談話重點，也因為是對話的形式，聆聽起來相當生動，不怕枯燥。

特色：

1. 訪談的速度、長度適中，適合「聽力」的訓練，也能夠透過每篇訪問摘要練習「閱讀理解」能力。

2. 可下載完整音檔及原文講稿參照。

3. 節目由世界各地不同的人訴說他們的故事，不但能聽到世界各地不同的故事，更能聽到不同腔調，也可以從對話中更深入了解美國人最近常用的單字或俚語。

VoiceTube 擁有七萬多部影片，取材自 YouTube 上的熱門影片，主題多元，從基礎的英文學習技巧到最新的 TED 演講，天天更新上傳，想要邊看影片，一邊練習英文聽力的人，VoiceTube 可說是免費資源中的首選。

特色：

1. 字幕切換功能，可以選擇全英文、全中文、雙語，或是關閉字幕。

2. 看影片時，字幕中如果有不懂的單字，VoiceTube 字幕內建字典，直接點擊就會出現單字的解釋與發音，還可以把比較不熟的單字收藏起來、加強複習。

3. 重複單句功能，讓你重複練習單句直到聽懂、跟上語速。

4. 頻道中影片主題多樣，絕對能找到你喜歡的影片，讓你輕鬆愉快地精進自己的英文能力。

看完 VoiceTube 介紹的這五個網站，應該覺得練習英文聽力不再是件枯燥乏味的事了吧？現在就前往這些網站，和我們一起練習英文聽力！

學英文好花錢？推薦五個免費學英文的線上資源！

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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