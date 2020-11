疫後世界系列》比爾蓋茲：改變不可逆 新常態來臨

在2020即將進入尾聲的此刻,Jeff 商業英文和大家一起看看世界級領袖怎麼看待疫情過後的世界,從環境、社會、工作、教育等面向,檢視未來可能樣貌,也作為商業人士邁入2021 年擬定策略目標的參考。

今天這篇很有意思,金州勇士隊的當家得分後衛Stephen Curry 在自己的Youtube 頻道訪問Bill Gates,在疫情之下蓋茲看到了那些問題與變化,我們幫大家歸納出三大重點:

Inequality 疫情所曝露出的不平等

Curry 引述CDC 的報告指出,黑人感染新冠肺炎的機率是其他人的2.5 倍,拉丁裔人口則是2.8 倍,一個病毒兩個世界,可能是由於工作性質、家庭型態、或是區域基礎醫療設施的差異,造成顯著不同。

比爾蓋茲指出,造成這樣差異的原因未明,但必須查清楚及正視問題。而接下來更重要的關鍵是,疫苗測試的過程是否有足夠多的有色人種參與測試?參與群眾又是否有足夠多的代表性?因為這些有色人種就是受到疫情衝擊最大的一群人。

由此看來,從感染率、致死率、到未來疫苗接種的順序甚至是疫苗的有效性, 「不平等」都會一直持續下去,形成美國社會動盪的根源,這是一個更涉及社會底層的問題。

【看原文學英語】



There are a lot of things we still need to do.

We still don’t know what causes the difference (affection rate), but we need to get to the bottom of it.

Likewise, when we do the vaccine trial, we’ve got to make sure that people who volunteer are very diverse, that we have enough representation from the group who’ve been hit hardest.

The new normal 新常態 (工作與生活)

蓋茲預估一直要到 2021 年中,才會有足夠多的疫苗讓眾人施打。而到年底才能像往常一樣,舉辦大型的集會像是演唱會、球賽等等。

然而有些改變卻是不可逆的。

他認為未來可能一半的人不會再進辦公室辦公,而也會有一半的人考慮用視訊取代商務旅行,這也讓我們思考,如果未來找新的供應商、或是找新的客戶,都是在網路上發生,那決勝關鍵點是什麼?是一個很吸引人的公司網站?還是自動化的聊天小程式?還是請CEO 錄一個宣傳的影片?

從比爾蓋茲的觀察延伸來看,以後線上銷售將不會只是影響你10%~15%的營收,而是有可能佔你 50% 以上的營業額。

【看原文學英語】



I think by summer, things will start to go back to normal.



We will have enough coverage of vaccines that even public events will start resuming. At the end of 2021, I hope the US is trying to close the gaps we’ve created.



From that point on, I don’t know if people will go back to the office like they used to, maybe half as much. For business trips, maybe half as much.

Jeff 商務英語

Green Recovery 綠色復甦

經歷了這次的全球疫情,大家開始注意到,當訊號或警訊出現的時候似乎太過輕忽,才會造成這麼大的衝擊;那會不會有什麼其他的警訊是我們現在正忽略的呢?例如全球暖化? 是不是一直有聽到這個詞,但卻沒有真正採取行動呢?

蓋茲自認為是個樂觀主義者,他認為在此次疫情下,聽到越來越多討論的聲音,以長期的觀點來看待氣候變遷,呼籲即刻採取行動且要求是符合環保綠能的復甦。

儘管目前看來疫情是個不幸的事件,但日後回顧起來,很有可能是讓人類重新重視環境的一個重大契機。

【看原文學英語】



So right now, in terms of people being sympathetic, being broad, being willing to address other problems that are not here right now, I am actually seeing a lot of positive voices.



People are saying make sure the recovery is a green recovery.



The dialogue in politics about “does climate change matter” is stronger today than it has ever been.

後記:

透過比爾蓋茲的眼光,讓我們在疫情之外,看到社會平等的現況、工作型態的改變、永續議題的抬頭,這三個現況以及未來的機會,也讓我們可以從中思考佈局,掌握未來的商機。



下一篇我們會講到在十月底進行的Zoomtopia ,在這場由ZOOM 公司舉辦的年度科技大會中,創辦人兼CEO Eric Yuan 透過自家服務ZOOM ,訪談了Nvidia 創辦人兼CEO Jensen Huang。兩個人談到了未來的工作樣貌,很有意思,下次跟大家分享!

J 觀點商業英文筆記(Jeff Business English)創辦人,現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師,商業英語類第一名。 曾任職於財星全球五百大科技公司,擔任海外市場開發經理。長達15年新事業開發與科技行銷經驗,深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東市場客戶,曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」,每年主導及參與的營收超過台幣百億元。 網址:pressplay.cc/jeff 寫信給Jeff : formosajeff@gmail.com

