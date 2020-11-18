「做簡報」英文怎麼說？三個簡報成功的秘訣！
工作上常常需要用到簡報，但你知道簡報的英文跟相關用法嗎？
一個成功的簡報又有什麼秘訣呢？一起來看看吧！
Presentation 報告；簡報
Presentation 為名詞「報告，演講，陳述」，從動詞 present（展現；提交）延伸而來。有些人會用 briefing 來表示「簡報」，兩者的差異在於 briefing 是比較快速簡要的介紹、總結資訊，而 presentation 的時間較久，並且會運用蒐集到的數據、圖表來協助。
而「做簡報」的英文到底該怎麼說呢？最常使用的是 do 和 give，deliver 比較正式，但反而相對少用。另外，其實有時候也會直接用 present + 要報告的東西/主題，例如：present the project plan, present a talk, present a speech, present the conference，等等。
My boss wants me to deliver a presentation on the project tomorrow, but I haven’t prepared anything.
老闆要我明天做關於這個專案的報告，但我什麼都沒準備。
三個讓你簡報成功的秘訣：
秘訣一：Understandable 容易理解
簡報目的在於讓聽者了解講者要傳達的意思，因此，一個成功的簡報，不應該有複雜的概念或艱澀的字詞。以賈伯斯為例，2001 年蘋果發表會首次介紹 ipod 時，他不刻意強調產品的技術、功能、規格等資訊，而是以「在口袋裡放一千首歌曲」讓任何人都能一聽就懂。
要進一步確保聽眾能夠理解並跟上簡報內容，最好適當運用列點或連接詞，讓聽的人就算不記得細節，也能夠掌握重點。
推薦簡報加入幫助聽者理解重點的連接詞：
- To sum up. / In conclusion. 總而言之
- In brief 簡單來說
- In the end. 最後
- The main points I will be talking about are… 我報告的幾大重點有….
秘訣二：Memorable 容易記憶
人腦記憶容量有限，這也是許多簡報會運用 slogan（標語）創造記憶點的原因。運用一句標話帶出重點，或是在簡報最後重申並作總結，都有助於加深聽眾印象。另外，也可以使用「三的法則」來設計簡報架構，運用人類慣性思維達成加深記憶目的。
什麼是「三的法則」？由於「三」符合人類的思考慣性，人類的大腦對於三個東西組合而成的資訊吸收更為快速。運用在簡報中可以將內容分成三個段落、三個重點讓聽眾更能清楚記得簡報內容。
秘訣三：Emotional 動之以情
要怎麼避免觀眾在聆聽簡報時感到無聊？那就刺激一下他們的情感吧！利用說故事的方式，來吸引聽眾的注意力，並輔以生動的敘述方式，為簡報注入滿滿的正面情緒。
推薦簡報加入能引人入勝的句型：
- Have you ever wondered…? 各位有沒有想過…？
- Did you know (that…)? 各位知道（…）嗎？
- Can you even conceive of it? 你能想像嗎？
- Have you ever wondered what would happen if cars can drive themselves?
各位有沒有想過，如果車子可以自動駕駛會如何？
了解這些簡報秘訣後，一起來看簡報大師賈伯斯是如何詮釋他的簡報吧！
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