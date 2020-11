「做簡報」英文怎麼說？三個簡報成功的秘訣！

工作上常常需要用到簡報,但你知道簡報的英文跟相關用法嗎?

一個成功的簡報又有什麼秘訣呢?一起來看看吧!

Presentation 報告;簡報

Presentation 為名詞「報告,演講,陳述」,從動詞 present(展現;提交)延伸而來。有些人會用 briefing 來表示「簡報」,兩者的差異在於 briefing 是比較快速簡要的介紹、總結資訊,而 presentation 的時間較久,並且會運用蒐集到的數據、圖表來協助。

而「做簡報」的英文到底該怎麼說呢?最常使用的是 do 和 give,deliver 比較正式,但反而相對少用。另外,其實有時候也會直接用 present + 要報告的東西/主題,例如:present the project plan, present a talk, present a speech, present the conference,等等。

My boss wants me to deliver a presentation on the project tomorrow, but I haven’t prepared anything.

老闆要我明天做關於這個專案的報告,但我什麼都沒準備。

三個讓你簡報成功的秘訣:

秘訣一:Understandable 容易理解

簡報目的在於讓聽者了解講者要傳達的意思,因此,一個成功的簡報,不應該有複雜的概念或艱澀的字詞。以賈伯斯為例,2001 年蘋果發表會首次介紹 ipod 時,他不刻意強調產品的技術、功能、規格等資訊,而是以「在口袋裡放一千首歌曲」讓任何人都能一聽就懂。

要進一步確保聽眾能夠理解並跟上簡報內容,最好適當運用列點或連接詞,讓聽的人就算不記得細節,也能夠掌握重點。

推薦簡報加入幫助聽者理解重點的連接詞:

To sum up. / In conclusion. 總而言之

In brief 簡單來說

In the end. 最後

The main points I will be talking about are… 我報告的幾大重點有….

秘訣二:Memorable 容易記憶

人腦記憶容量有限,這也是許多簡報會運用 slogan(標語)創造記憶點的原因。運用一句標話帶出重點,或是在簡報最後重申並作總結,都有助於加深聽眾印象。另外,也可以使用「三的法則」來設計簡報架構,運用人類慣性思維達成加深記憶目的。

什麼是「三的法則」?由於「三」符合人類的思考慣性,人類的大腦對於三個東西組合而成的資訊吸收更為快速。運用在簡報中可以將內容分成三個段落、三個重點讓聽眾更能清楚記得簡報內容。

秘訣三:Emotional 動之以情

要怎麼避免觀眾在聆聽簡報時感到無聊?那就刺激一下他們的情感吧!利用說故事的方式,來吸引聽眾的注意力,並輔以生動的敘述方式,為簡報注入滿滿的正面情緒。

推薦簡報加入能引人入勝的句型:

Have you ever wondered…? 各位有沒有想過…?

Did you know (that…)? 各位知道(…)嗎?

Can you even conceive of it? 你能想像嗎?

Have you ever wondered what would happen if cars can drive themselves?

各位有沒有想過,如果車子可以自動駕駛會如何?

了解這些簡報秘訣後,一起來看簡報大師賈伯斯是如何詮釋他的簡報吧!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

