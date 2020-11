征服文法》何時要用 V-ing？動名詞六大用法

動名詞 V-ing 什麼時候可以用、該放在哪裡?別再擔心搞不清楚!

VoiceTube 用簡單明瞭的六大規則,帶你征服動名詞的世界!

Type 1: Running is good for your heart.動名詞當主詞

本句中文翻譯為:跑步有益心臟健康。

Running 是動名詞,也是句子中的主詞,後面接動詞 is。注意動詞是「單數」喔!

同樣句型的例句:

Eating and drinking is forbidden on Taipei Metro.

台北捷運上禁止飲食。



Jogging is my hobby.

慢跑是我的興趣。



Doing language exchange helps me improve my speaking abilities.

進行語言交換有助於提升我的口說能力。

Type 2: He hates waking up early.動名詞當部分動詞的受詞

本句中文翻譯為:他討厭早起。

He 是主詞,hates 是動詞,waking 是動名詞,waking up 這個片語是句子中的名詞部分,同時是動詞 hates 的受詞。

【補充】

go + V-ing 是很常見的用法,例如:go swimming、go hiking、go fishing 等,通常用於戶外活動。小編這裡為大家整理出其他後面要加 -ing 的動詞 :

後面一定要加 V-ing

admit「坦言」 discuss「談論」 mind「在意」 put off「推遲」 appreciate「感激」 dislike「厭惡」 miss「想念」 quit「戒斷」 avoid「避免」 enjoy「享受」 permit「允許」 recommend「推薦」 can’t help「忍不住」 finish「結束」 postpone「延後」 risk「冒著風險」 consider「考慮」 keep「繼續」 practice「練習」 suggest「建議」

例句:

The passenger admitted smoking in the train toilet.

該名乘客坦言在火車廁所內抽菸。



I miss living in my grandmother’s house.

我想念在奶奶家居住的時光。



The waiter recommended having red wine with steak.

服務生推薦紅酒搭配牛排。



I can’t help falling in love with you.

我忍不住愛上你。



I had a large milkshake this morning, and now I keep needing the toilet!

我早上喝了一大杯奶昔,現在一直想上廁所!

後面可以加 to V 也可以加 V-ing(意思不變)

begin「開始」 like「喜愛」 hate「討厭」 start「開始」 love「熱愛」 can’t stand「難以忍受」 continue「繼續」 prefer「偏好」 can’t bear「難以承擔」 attempt「嘗試」

例句:

I started to read a new novel. = I started reading a new novel.

我開始讀新一本小說。



My roommate loves to brag. = My roommate loves bragging.

我室友很愛吹牛。



I pressed the button and continued to watch the video. = I pressed the button and continued watching the video.

我按下按鈕,繼續看影片。



Sally can’t stand to hear the sound of chewing. = Sally can’t stand hearing the sound of chewing.

Sally 難以忍受聽到咀嚼聲。

後面可以加 to V 也可以加 V-ing(意思不同)

remember「記得」 regret「後悔」 forget「忘記」 try「嘗試」 stop「停止」

例句:

Remember to close the door!

記得關門!(還沒關,但記得要關)



I remember closing the door.

我記得我有關門。(已經關了,自己也記得有關)



The students stopped to chat.

學生停下來聊天。(停下原先在做的事,改而聊天)



The students stopped chatting.

學生停止聊天。(本來在聊天,但停止了)

Type 3: What I hate the most is repeating myself.動名詞當主詞補語

本句中文翻譯為:我最討厭一句話講兩次。

這個句子中的主詞是 What I hate most,is 是動詞,而 repeating myself 就是當名詞用。本句的動名詞角色是要補充說明主詞。

同樣句型的例句:

What I want to do this afternoon is taking a nap.

我下午想做的事是睡個午覺。

Type 4: I saw Jim riding his bike.動名詞當受詞補語

本句中文翻譯為:我看到 Jim 在騎腳踏車。

I 是主詞,saw 是動詞,Jim 是受詞,riding his bike 就是受詞補語,說明 Jim 在做什麼。

同樣句型的例句:

I heard Sally singing in her room.

我聽見 Sally 在她房裡唱歌。



I saw my sister dancing on the stage.

我看到我姐姐在台上跳舞。

Type 5: I’m interested in improving myself.動名詞當介係詞的受詞

本句中文翻譯為:我有意願讓自己進步。

這個用法很常見,母語人士都很喜歡用。英文中有許多「形容詞 + 介係詞」的組合,通常可以在介係詞之後加上動名詞作為其受詞。因此,improving myself 就是受詞。

同樣句型的例句:

I am excited about traveling in Japan.

我很期待在日本旅遊。



I am used to doing chores.

我習慣做家務。

Type 6: She doesn’t like your bossing her around. 動名詞當所有格的受詞補語

本句中文翻譯為:她不喜歡你對她的頤指氣使。

最後這個用法比較困難,也比較容易忘記。Your 這個所有格是受詞,而 bossing 則擔任所有格受詞補語的角色,用來補充 your 這個受詞。

同樣句型的例句:

I don’t like her bragging how good she plays the piano.

我不喜歡她吹噓自己多會彈鋼琴。

看完以上六大動名詞的使用時機,是不是有更進一步了解了呢?

學英文好花錢?推薦五個免費學英文的線上資源!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

相關影音

延伸閱讀

「保密協定」英文是?英文合約用語與注意事項

「核准」的英文怎麼說?主管必備英文用語

5 個常用英文書信回覆短語