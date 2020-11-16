征服文法》何時要用 V-ing？動名詞六大用法

動名詞 V-ing 什麼時候可以用、該放在哪裡？別再擔心搞不清楚！

VoiceTube 用簡單明瞭的六大規則，帶你征服動名詞的世界！

Type 1: Running is good for your heart.動名詞當主詞

本句中文翻譯為：跑步有益心臟健康。

Running 是動名詞，也是句子中的主詞，後面接動詞 is。注意動詞是「單數」喔！

同樣句型的例句：

Eating and drinking is forbidden on Taipei Metro.

台北捷運上禁止飲食。



Jogging is my hobby.

慢跑是我的興趣。



Doing language exchange helps me improve my speaking abilities.

進行語言交換有助於提升我的口說能力。

Type 2: He hates waking up early.動名詞當部分動詞的受詞

本句中文翻譯為：他討厭早起。

He 是主詞，hates 是動詞，waking 是動名詞，waking up 這個片語是句子中的名詞部分，同時是動詞 hates 的受詞。

【補充】

go + V-ing 是很常見的用法，例如：go swimming、go hiking、go fishing 等，通常用於戶外活動。小編這裡為大家整理出其他後面要加 -ing 的動詞 ：

後面一定要加 V-ing

admit「坦言」 discuss「談論」 mind「在意」 put off「推遲」 appreciate「感激」 dislike「厭惡」 miss「想念」 quit「戒斷」 avoid「避免」 enjoy「享受」 permit「允許」 recommend「推薦」 can’t help「忍不住」 finish「結束」 postpone「延後」 risk「冒著風險」 consider「考慮」 keep「繼續」 practice「練習」 suggest「建議」

例句：

The passenger admitted smoking in the train toilet.

該名乘客坦言在火車廁所內抽菸。



I miss living in my grandmother’s house.

我想念在奶奶家居住的時光。



The waiter recommended having red wine with steak.

服務生推薦紅酒搭配牛排。



I can’t help falling in love with you.

我忍不住愛上你。



I had a large milkshake this morning, and now I keep needing the toilet!

我早上喝了一大杯奶昔，現在一直想上廁所！

後面可以加 to V 也可以加 V-ing（意思不變）

begin「開始」 like「喜愛」 hate「討厭」 start「開始」 love「熱愛」 can’t stand「難以忍受」 continue「繼續」 prefer「偏好」 can’t bear「難以承擔」 attempt「嘗試」

例句：

I started to read a new novel. = I started reading a new novel.

我開始讀新一本小說。



My roommate loves to brag. = My roommate loves bragging.

我室友很愛吹牛。



I pressed the button and continued to watch the video. = I pressed the button and continued watching the video.

我按下按鈕，繼續看影片。



Sally can’t stand to hear the sound of chewing. = Sally can’t stand hearing the sound of chewing.

Sally 難以忍受聽到咀嚼聲。

後面可以加 to V 也可以加 V-ing（意思不同）

remember「記得」 regret「後悔」 forget「忘記」 try「嘗試」 stop「停止」

例句：

Remember to close the door!

記得關門！(還沒關，但記得要關)



I remember closing the door.

我記得我有關門。(已經關了，自己也記得有關)



The students stopped to chat.

學生停下來聊天。（停下原先在做的事，改而聊天）



The students stopped chatting.

學生停止聊天。（本來在聊天，但停止了）

Type 3: What I hate the most is repeating myself.動名詞當主詞補語

本句中文翻譯為：我最討厭一句話講兩次。

這個句子中的主詞是 What I hate most，is 是動詞，而 repeating myself 就是當名詞用。本句的動名詞角色是要補充說明主詞。

同樣句型的例句：

What I want to do this afternoon is taking a nap.

我下午想做的事是睡個午覺。

Type 4: I saw Jim riding his bike.動名詞當受詞補語

本句中文翻譯為：我看到 Jim 在騎腳踏車。

I 是主詞，saw 是動詞，Jim 是受詞，riding his bike 就是受詞補語，說明 Jim 在做什麼。

同樣句型的例句：

I heard Sally singing in her room.

我聽見 Sally 在她房裡唱歌。



I saw my sister dancing on the stage.

我看到我姐姐在台上跳舞。

Type 5: I’m interested in improving myself.動名詞當介係詞的受詞

本句中文翻譯為：我有意願讓自己進步。

這個用法很常見，母語人士都很喜歡用。英文中有許多「形容詞 + 介係詞」的組合，通常可以在介係詞之後加上動名詞作為其受詞。因此，improving myself 就是受詞。

同樣句型的例句：

I am excited about traveling in Japan.

我很期待在日本旅遊。



I am used to doing chores.

我習慣做家務。

Type 6: She doesn’t like your bossing her around. 動名詞當所有格的受詞補語

本句中文翻譯為：她不喜歡你對她的頤指氣使。

最後這個用法比較困難，也比較容易忘記。Your 這個所有格是受詞，而 bossing 則擔任所有格受詞補語的角色，用來補充 your 這個受詞。

同樣句型的例句：

I don’t like her bragging how good she plays the piano.

我不喜歡她吹噓自己多會彈鋼琴。

看完以上六大動名詞的使用時機，是不是有更進一步了解了呢？

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※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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