Jeff大選觀察》三個關鍵字掌握美國命運

美國總統大選從內政到外交,從疫情到經濟,種種議題千絲萬縷又彼此牽連,即便選舉之日過了,這場選舉大戰後續的餘震一時之間無法停歇。

從總統及副總統候選人數場辯論交鋒論點來看,Contain, Condemn 還有 Character這三個字所代表意涵,是左右這次總統大選結果以及攸關後續美國前景的關鍵力量。

【關鍵字】Contain :Contain the virus

疫情不只持續延燒,還可能變成第二次高峰,不論川普吹噓他做了些什麼,如果每天新聞出來的數字持續創新高,大家都會把矛頭指向川普,而川普的說法很多:與歐洲相較, 其實美國已經做得不錯,透過國家製造命令,已經製造出了無數的的防護衣、呼吸器,而疫苗只要在幾週就研發出來,我們真的已經在逆轉這個曲線,聽到這些,其實大家已經有點疲憊……。

但隨著疫情數字不停的在眼前跳動,「你沒有辦法有效控制疫情」 是顯而易見的結論, 讓人萌生要「 換人做做看」 的想法。這也是第二次總統大選辯論中,拜登最有力,最沉痛的呼籲。

【看原文學英語】



“Anyone who is responsible for not taking control,

Not saying, I take no responsibility initially,

Anybody who is responsible for that many deaths should not remain president of the United States of America.”



【關鍵字】Condemn:Condemn the violence

幾週以來的持續動盪與衝突現場,不論左派右派都有激進團體到場,也不時有擦槍走火的暴力事件發生,比較有名的左派叫做Antifa,出現在總統辯論會上的右派團體叫做The Proud Boys,有時還會全副武裝帶槍上街頭,說是要捍衛憲法賦予的權利。

原本是美國社會裡頭的兩股暗流,在這個過程中,不斷的被激化。兩股勢力除了左右最終選情,甚至影響未來幾年內美國國內的安危。現在哪個團體做了些什麼、而總統們又譴責了什麼,變得很關鍵。

【看原文學英語】



主持人 :Are you willing tonight to condemn white supremacy and militia group?

川普:Sure, but I would say everything that I see is from the left wings.What do you want to call them, give me a name!



主持人:Proud Boys,

川普:Stand back and stand by!But tell you what, somebody is going to do something with Antifa and the left.

【關鍵字】Character:Vote for character

最後還是回到人格特質。

川普的形象鮮明,口無遮攔、毫不避諱,所以他的女兒和夫人就是圍繞著這個特質,持續的描繪他是一個鬥士,不管敵人是中國、是偏頗的媒體、還是左派激進主義,他就是個鬥士。

反觀拜登,47 年的從政路,鮮少樹敵,受到大家的喜愛,塑造出來的形象就是可以跟各種人合作,溫文儒雅,形容詞包含:穩重、禮貌、互相尊重、強調人人皆可取得均等機會,這些都是競選廣告中所描繪的拜登,也是拜登所說:「在選票上的不只是候選人的名字,而是這些美國傳統價值」。

就商業溝通的角度而言,character 的力量特別強大,沒有什麼比簡報者本身的特質更容易打動別人,但同時也要注意到人物設定過程中,所釋放出來的訊息是否前後一致。

【看原文學英語】



川普的女兒伊凡所說的一段話

My father has strong convictions.

He knows what he believes, and he says what he thinks.

Whether you agree with him or not, you always know where he stands.



這邊是Joe Biden 在第二次總統辯論的結尾時所說的一段話

What is on the ballots here, decency, honor, respect, treating people with dignity, making sure everyone has an even chance, I am going to make sure you get that.

後記:

這三個因素交互作用之下,最終大家最在乎的是甚麼呢?

疫情一天一天嚴峻,看不到盡頭;暴力事件頻傳,不論左派右派,街頭看起來是下一個戰場,哪一位候選人能夠真正帶領一個國家,避免國家陷入更大的危機?

最終,我認為重點是哪一位總統的人格特質 character 受到大家的信任,不只是心裡喜歡,理智上也必須被說服這個領導人有能力,足以帶領大家走出這一切,而在競選廣告上所描繪出來的候選人形象,從現在起也將受到選民嚴格檢視。