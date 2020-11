和老外聊政治！一起來學選舉相關英文吧！

2020 美國總統大選進入倒數階段啦!

大家知道連任、民調、造勢的英文怎麼說嗎?

想要跟外國朋友聊政治,卻又腦袋打結嗎?

今天就一起來學學超實用的選舉英文吧!

想要看得懂政治、選舉相關新聞,可以開口用英文討論,最重要的就是先學會一些基本詞彙。今天就一起來看看一些超常用的選舉詞彙吧!

candidate 候選人

president 總統 / vice president 副總統

political party 政黨

political stance/standpoint 政治立場/觀點

ruling party vs. opposition party 執政黨 vs.在野黨

continue in office 連任 / stand for re-election 爭取連任

moderate vs. radical 溫和派的 vs. 極端派的

opinion poll 民意調查

swing voter 搖擺選民/中間選民

campaign rally 造勢活動

spin / spin doctor 輿論改變 / 政治化妝師

candidate 候選人

任何選舉都會有「候選人」,最常見的用字就是 candidate。這個字也可以用在其它地方,如檢定考試的「應試者」、某一職務的「應徵者」,也都可以稱為 candidate。政治活動候選人有時也可以用 campaigner(活動者)或是 contender(競爭者)取代。

Each candidate was given three minutes to answer the question.

每位候選人都被給予三分鐘回答問題的時間。

president 總統 / vice president 副總統

「總統」、「副總統」的英文,相信大家都已經不陌生。如果要說某一個國家的總統、副總統,就可以用「the (vice) president of + 國家」來表示,這時 president 或 vice president 的首字都維持小寫即可。如果是稱呼某為總統或副總統,就可以用「(Vice) President (+ 名字) + 姓氏」來表示,如 President Obama(歐巴馬總統)、Vice President Pence(彭斯副總統),記得這時要把頭銜當作專有名詞,第一個字要大寫。要注意,每個國家都有不一樣的憲政體制,有些像是日本、英國等國家,並沒有「總統」,只有 prime minister(總理) ,要小心不要搞錯囉!

The election for the next president of the US is in a few days!

距離下一任美國總統選舉只剩幾天了!

political party 政黨

只要是民主政體,基本上就會有「黨」的存在,而黨派的英文是 party。沒錯!就是和「派對」的英文一模一樣。像是台灣兩大政黨民進黨(Democratic Progessive Party of Taiwan,簡稱 DPP)和國民黨(Kuomintang,簡稱 KMT,又稱 Chinese Nationalist Party)英文名稱中,就都有 party 這個字。一般要表達政黨時,會在前面加上 political(政治的)這個字,而台灣其它如新黨(New Party,簡稱 NP)、綠黨(Green Party Taiwan,簡稱 GPT)、台灣民眾黨(Taiwan People’s Party,簡稱 TPP)、時代力量(New Power Party,簡稱 NPP)等都是台灣的 political parties。

Which political party do you support?

你支持哪個政黨?

political stance/standpoint 政治立場/觀點

開始聊天的第一步,最好先搞清楚彼此的「政治立場」,也就是 political view。這個字不一定是指死板的站邊,或是非藍即綠的選擇,它也可以是針對某個事件、議題所持的「政治觀點」。通常會搭配介系詞 on 表示對於某件事的觀點。

People with different political standpoint are debating on TV.

電視中持不同政治力長的人正在進行辦論。



What is your political stance on marriage equality?

你對婚姻平權議題的政治觀點是什麼?

ruling party vs. opposition party 執政黨 vs.在野黨

像是美國、台灣這種兩黨獨大的國家,經常會被區分為執政黨(ruling party)和在野黨(opposition party)。執政黨負責行政、執法,而在野黨則主要代表反對的聲音,負責對執政者進行監督。值得注意的是,在一黨專政的國家,如中華人民共和國的共產黨(Communist Party of China,簡稱 CPC),也會被稱為 ruling party。

The opposition party is intensely preparing for the coming election.

在野黨正如火如荼地準備著下一次的選舉。

continue in office 連任 / stand for re-election 爭取連任

在野黨爭取當選的同時,執政黨的上屆當選人就要忙著爭取連任。「連任」的英文可以用 continue in office,而「爭取連任」則是用 stand for re-election 表示。

The President faced headwinds as she initially stood for re-election, but now her party feels confident as young people have rallied around her.

總統在一開始爭取連任時受到了一些阻礙,然而現在因有了年輕人的支持,其所屬政黨對其連任感到相當有信心。

moderate vs. radical 溫和派的 vs. 極端派的

在政治立場中,除了分黨派之外,也有溫和與極端之分,英文分別是 moderate 和 radical。這兩個字除了可作形容詞,也可以當名詞,分別表示溫和派的人以及極端派的人。通常溫和派的人會支持緩慢的進步與改變,而極端派的人可能會採取暴力等較極端的手段,以求快速達成目的。

There are conflicts between the moderate and radical views within the protestors’ camp.

在抗爭者的團隊內部有溫和派與極端派之間的衝突。

opinion poll 民意調查

競選時常常被提起的民意調查,英文就是很直觀的 opinion poll 或是簡稱 poll。Opinion poll 當中不只包含候選人的支持度,也可能有針對特定議題。至於民意調查的「結果」,可用 results 這個字表示。

The latest opinion poll (results) have overturned the news stations’ prior forecasts.

民調的最新結果推翻了新聞台的預測。

swing voter 搖擺選民/中間選民

「搖擺選民」經常是候選人與其黨派的關注重點,也是決定選舉成敗的關鍵。其英文是 swing voter,swing 是「盪」或是「搖擺」的意思,而 voter 則為「選民」,因此 swing voter 就可以直接翻譯為搖擺選民,或稱為中間選民。

Swing voters don’t reveal their stance in the beginning, but they often play a role in determining the results of an election.

搖擺選民不會在一開始就表態,但他們通常在左右選舉結果中扮演重要角色。

campaign rally 造勢活動

在大選前,各個候選人都會在全國各地舉辦造勢或是宣傳活動,英文統稱為 campaign rally。Campaign 是「宣傳活動」的總稱,而 rally 則有「集會」的意思,因此結合起來就變成所謂的「造勢活動」。

Over one million people gathered for the presidential candidate’s campaign rally.

逾一百萬人集結參與了總統候選人的造勢活動。

spin / spin doctor 輿論改變 / 政治化妝師

spin 這個單字很厲害,原意為「(快速地)旋轉」, 但在選舉用語中,則專指「改變輿論」的手法,是一個名詞,而改變與論者,也就是所謂的政治化妝師,就被稱為 spin doctor。

Spin is a form of propaganda. We should keep our eyes open, identify spin doctors, and verify the authenticity of the news.

改變輿論是鼓吹思想的一種形式,我們應該要睜大眼睛、找出政治化妝師,並判定新聞的真偽。

學英文好花錢?推薦五個免費學英文的線上資源!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

相關影音

延伸閱讀



5個超實用辦公室英文例句大公開!

aka是什麼意思?英文常用縮寫集合!

工作超忙超厭世?學會5個抱怨英文句型一起散發負能量!