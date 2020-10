5個超實用辦公室英文例句大公開！

身處職場,總有需要跟同事溝通的時候。

不知道該如何有禮貌地用英文請人幫忙或詢問對方是否在忙嗎?

5 個超實用辦公室英文例句大公開!

1. In the middle of something?

你現在正在忙嗎?

不論是要找同事討論公事還是約吃飯,總要先問一下對方是否在忙,對吧?腦中浮現的第一句話就是 Are you busy? 嗎?或許這對非常熟的同事而言,還算可以接受,但其實這句話有點太過直接,顯得有些沒有禮貌。In the middle of something 就是「忙著做某事,正在忙」的意思。現在讓我們來看看例句吧!

A: Are you in the middle of something?

A: 你現在正在忙嗎?

B: Yeah, I’m working on the upcoming project.

B: 對啊,我在忙接下來的這個專案。

Sorry, baby, I was in the middle of a meeting. I didn’t mean to hang up the phone.

寶貝,抱歉,我那時正忙著開會,不是故意要掛電話的。

如果是要跟比較熟的同事隨口問句「在忙嗎?」、「有空嗎?」,可以用 Have a minute? 或 Do you have a minute? 喔!

A: Do you have a minute? I’ve got something to tell you.

A: 有空嗎?我想跟你說件事。

B: What’s the tea?

B: 有什麼八卦?

順道補充,tea 在這裡不是「茶」的意思喔!這個表達方法跟變裝文化(drag culture)有關,在該文化的詞彙中,T(也寫作 tea)指的是 truth(真相),後來隨著變裝文化越來越盛行、為人知,大家也漸漸開始用 tea 來代指「八卦」,因此 spill the tea 後來就有要人「跟我們講講八卦、把你知道的八卦講出來」的意思。

2. I have a few things coming up right now.

我現在有點忙。

跟前一點一樣,直接說 I’m busy. 可能會顯得不太禮貌,這時你就可以用 I have a few things coming up right now.(我正要處理幾件事情)來告知自己現在不太方便,或者也可以用 I’m not available (+ to V) 來表達「我目前沒空(去做某件事)」。當然,前面提到的 In the middle of something 也是選擇之一喔!

A: Jess, can you spare 10 minutes to talk about the meeting material?

A: Jess,請問你可以撥出 10 分鐘討論一下會議資料嗎?

B: Sorry, I have a few things coming up right now. I’ll let you know once they are done.

B: 抱歉,我現在手上有些事要忙,處理完了我會馬上通知你。

(Text) I’m not available (to talk) right now. I’ll call you back later.

(簡訊) 我現在不方便說話。我稍後會回電。

3. I’ll get back to you later, is that okay?

晚點再回覆你可以嗎?

既然上面例句提到了「稍後回電」,那也順便來聊聊「我稍後回覆」的例句吧!在這裡可以分口頭或訊息來往的呈現方式。首先在口頭表達 I’ll call you back,表示「稍後回電」,而訊息來往,則可以 I’ll get back to you (soon).,「稍後回覆你」的意思。如果是對比較熟的同事,就可以說 Talk to you later.(等等再跟你聊),也可以打成縮寫 TTYL 喔!

I’m still looking for the answer to your question. I’ll get back to you soon.

我還在找你問題的解答,稍後再回覆你。

4. Would you do me a favor, please?

可以請你幫我一個忙嗎?

工作上,難免會需要他人幫忙,這個時候,保持禮貌絕對是上上策!Would you do me a favor? 就是個常見且客氣的用法。Favor 在這裡作為「幫助,善意行為」的意思,不要和 flavor(口味,風味)搞混囉!換個講法也可以用 Can / Could I ask a favor of you?,意義相同。還有另一句 Can you give me a hand? 也很常被用到,意思是「可以伸出援手嗎?」。

Would you do me a favor and copy this document for me?

可以請你幫我複印這份文件嗎?

如果要非常有禮貌地麻煩別人,也可以使用以下句型:“Could I ask / bother / trouble you to V ,用動詞不定式,例句如下:

Could I bother you to send me the file?

可以麻煩你將資料檔傳給我嗎?

5. Could you kindly help me confirm the following information?

能麻煩你協助我確認以下資訊嗎?

「請同事幫忙確認資訊」絕對是辦公室常見的場景,Could you kindly… 這個句型是「可以請你…」非常禮貌的用法,與 Could you please… 用法相同,kindly 和 please 擇一使用即可。而例句的主體「確認」使用 confirm。Confirm 與 make sure 這兩個同樣帶有「確認」意味的字詞,差別在哪裡呢?Confirm 為確認「一件事的正確性」,而 make sure 則是確認「一個動作會發生」。我們來看看例句吧!

I’d like to confirm my reservation at the hotel.

我想和你確認我旅館的訂房狀況。(訂房狀況的正確性)

I’d like to make sure you have my reservation.

我想確認你有收到我的訂房資訊。(確認訂房這個動作)

看完這些例句,是否覺得和同事講話時比較不會在無意間得罪人呢?

記得隨時保持禮貌、和善,讓你人際關係大加分!

※本圖文由《VoiceTube看影片學英語》授權刊載,未經同意禁止轉載。

