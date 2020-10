Jeff 商務英語》反壟斷聽證會 祖克柏的直球對決

《科技業反壟斷聽證會系列—臉書篇》



跟世界級領導人學習最道地的商業英文思維!前陣子美國反壟斷聽證會中,蘋果、谷歌、亞馬遜,與臉書執行長,以視訊會議的方式接受了美國國會議員接近六小時馬拉松式的訊問,堪稱史上最長的科技業聽證會。

聽證會系列文第三集(第一集蘋果、第二集亞馬遜),這回我們講到臉書,一樣幫讀者解析CEO 面對國會反壟斷指控時的三個答辯主軸:

論點一:建立制高點「 美國夢」

臉書執行長祖克伯用American Story 來開場,企圖讓這場辯論跳脫一間公司格局,而拉高為美國文化的保衛戰的感覺。

為什麼要講美國夢?

由美國夢開始,除了之前提到過的「制高點」原則外,以此作為主題還有個好處:特別容易延伸到後面的幾個論述,例如談到與其他新創之間的競爭時,可以說美國夢本來就是鼓勵自由競爭,接著還可以講到共同抵禦外來社交平台(TikTok ) 的入侵、以及臉書代表美國文化輸出的戰略目標。

【看原文學英語】



The tech industry is an American success story.



Our industry is one of the ways that America shares its value with the world, and one of our great economic and cultural exports.



Facebook is part of the story.



And as global competition increases, there is no guarantee that our value will win out.

論點二 : 用 「 競爭 」 回應「抄襲」「 脅迫 」指控

臉書成為世界級社交平台後,陸續有Snapchat等其他軟體公司公開批評臉書抄襲,甚至Whatsapp CEO 也表示在會議裏聽到祖克伯說:「要不把公司賣給我,不然我就讓你嚐嚐跟臉書競爭的滋味」這類的言語。

「規模很大、抄襲與脅迫新創公司」,面對國會議員對於臉書的指控, 祖克伯如何回答呢?

「我相信我有採用( adopt) 一些別人也有的功能,但是替消費者開發好用的功能,這本來就是我的使命,也是我們的工作。我不覺得有抄襲或是脅迫的情形。」 以此邏輯直接反擊。

【看原文學英語】



Has Facebook taken steps to prevent competitors from getting footholds by copying competitors?



Congresswoman, I view it as our job to understand what people are finding valuable in all of the services that they use. We certainly adapted features that others have let in.

論點三 : 面對「規模大不利競爭」的直球對決

在本系列文章中,我們已經看過兩種「大就是壟斷」的破解法,簡單複習一下:

庫克說,蘋果從很小規模開始,到今天有這麼多的程式程式出現在App Store 上, 「App Store 的大,其實是蘋果公司善意與努力的結果」。

貝佐斯則說 「 我們根本不大 」 ,線上零售其實只是一個整體銷售市場中的一小部份,換句話說,在整體零售市場來講, 「 還只是一個小咖 」 。

這次祖克伯更直接地表示, 「 大不見得是不好的 」 。實際上,大也是競爭的一種模式,就是因為 「 夠大 」 才有機會降低產品價格 ,挑戰市場領導者,顛覆行業的規則。

有時候別拼命想要解釋,別忘了 「 直球對決 」 也是選項之一。

【看原文學英語】



We are here to talk about online platforms, but I think the true nature of competition is much broader.



When Google bought Youtube, they can compete against the dominant player in the video and cable industry. When Amazon bought Wholefoods, they could compete with Kuggars and Walmart.



When Facebook bought Whatsapp, we can compete with Telcos who used to charge 10 cents a text message but not anymore.

結語:

整理三個重點:

如同前兩篇庫克還有貝佐斯的證詞,一開始都是先進行「自我描述與定位」,強化自己與企業的形象,祖克伯呢?他描述的是一個美國夢、一個屬於美國的成功故事,瞬間把臉書的成功連結到美國科技業的成功故事。



第二個重點,懂得堅守公司核心精神。對於臉書來說, 「 徹頭徹尾的競爭 」 就是他們的公司文化,面對剛冒出的新創公司,祖克伯毫不避諱的說明臉書確實有採用一些別人也有的功能,但是了解人們喜歡些什麼,並且開發出來,這本來就是他們的工作。



第三個重點,有時候,透過觀念的擴大解釋,可以逆轉大家的認知。他說 「規模很大其實不是壞事」:臉書透過併購變得更大,讓他們更有資格挑戰產業老大,為費者提供廉價、甚至是免費的服務。



祖克伯的論述也充分反映出他的人格特質。講話時積極、無畏、崇尚競爭的神情也確實令人印象深刻。



下一篇,也是我們聽證會系列的最後一篇,一起來看看在印度念完大學才到美國工作的谷歌CEO Sundar Pichai ,會帶給大家什麼樣的論述內容。



咱們下一篇見!