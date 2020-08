Jeff 商務英語》熱情經濟 Passion Economy 正夯 你跟上了嗎?

2020 年上半年Podcast 在台大爆發,從2019僅百來個節目,迄今上千檔節目推出,預計年底可達 3,000 檔;同時,Youtuber 已成為年輕學子心中最嚮往的職業,這一切只是一時風潮,還是預告了一個新的時代到來?



所謂的創作者經濟(Creator Economy)或是熱情經濟(Passion Economy)到底是什麼?知名創投 Andreessen Horowitz 投資合夥人Li Jin提供一個理解「熱情經濟」起點。

【重點搶先看】

在過去,唯有頂尖的1% ,才有辦法靠一項技藝晉身財富階級,另外99% 的人雖然小時候上過音樂班,也許長大曾經到過國家音樂廳表演,但是大部分的人最後仍然選擇了進入企業,成為追求效率機器裡面的一員,個人熱情也就變成是消磨時間的一項興趣。

過去的社會上普遍存在一個觀念就是:人必須在『熱情』或是『穩定』之間作出抉擇。但是,隨著科技的進步,這個二擇一的單選題,已經不必再困惑住你了。

透過網路、個人的熱情可以累積到足夠的觀眾,建立起相當不錯的財務回報,創作者可以很有效率地找到願意付費的族群,提供獨具特色的服務(有可能是文字、聲音、直播、影像創作),把自己的熱情,轉變為穩定的財務回饋,這就是目前正夯的熱情經濟。

Li Jin這篇部落格文章,有三個不可錯過的重要觀念:

零工經濟 vs. 熱情經濟

與零工經濟(Gig Economy)不同,Passion Economy 強調的是服務的獨特性。不管你是開車還是外送,其實消費者期望看到的是『一致性的服務』。鼎泰豐的小籠包由誰來送都可以,只要能夠準時送達/不要偷吃,消費者就很滿意了。因此,安全帽底下是誰對我們來說並不重要,這就是零工經濟,目標是在某些生活環節上提供無差異化/標準化的服務,送餐、叫車、清洗冷氣機都屬於這個範圍。

而熱情經濟,是著重在人與人的互動,關鍵是找到『只有你能提供的獨家內容』,因為平台本身的目的就是提供更多人學習與技能需求,既然消費者百百種,也需要多元的創作者來提供服務,才有辦法滿足大家的需求,於是造就了鼓勵多元性的熱情經濟。

【看原文學English】



New digital platforms enable people to earn a livelihood in a way that highlights their individuality. These platforms give providers greater ability to build customer relationships, increased support in growing their businesses, and better tools for differentiating themselves from the competition. In the process, they’re fueling a new model of internet-powered entrepreneurship.

一千個粉絲 vs. 一百個粉絲

過去有個理論,在網路上,你只要累積到一千個粉絲就可以產生足夠的財務回報,繼續安穩的做下去,但是根據創投最新的預測,接下來會進入另一個成功門檻更低的時代,也就是只要累積一百個付費者就做得起來的時代,這中間的差別是什麼?

關鍵是數學公式:雖然 『1000 個粉絲 x 每個月付美金 10 元』 以及 『100 個粉絲每個月付 美金100 元』, 算起來都是月收 1 萬美金,但是向100個粉絲每個月收取100元美金,感覺更為可行,這是為什麼?

【 看原文學English 】



The global adoption of social platforms like Facebook and YouTube, the mainstreaming of the influencer model, and the rise of new creator tools has shifted the threshold for success. I believe that creators need to amass only 100 True Fans—not 1,000—paying them $1,000 a year, not $100. Today, creators can effectively make more money off fewer fans.

熱情贊助 vs. 掏錢購買

要大家從掏10 元變成掏100 元,當中的一個關鍵就是『贊助』vs.『 購買』的差異,過去的粉絲經濟算是一種感情的投射,因為我們喜歡網紅所以我們訂閱他們的頻道,付給他們每個月美金十元算是贊助,而網紅除了收贊助費也可以透過發行週邊小物或是收廠商業廣告業配來增加收入。

但是熱情經濟卻不是如此,要讓人家一個月付出將近三千台幣,創作者要提供的是更具體的好處。在網路上教人家投資股票、教人彈鋼琴、教人家面試技巧、考公職的讀書技巧,都是屬於這個類型。其實就是花錢聘請專家的意思,只不過把是場景搬到網路上來進行。

【看原文學English】



This represents a move away from the traditional donation model—in which users pay to benefit the creator—to a value model, in which users are willing to pay more for something that benefits themselves.



People are willing to pay more for exclusive, ROI-positive services that are constructive in their lives, whether it’s related to health, finances, education, or work.

【結語】

回顧網路的發展史,大部份的價值發生在技術的變革,賺進大把鈔票的多是提供技術的公司,個人要獲得財富就只能夠加入這些公司去寫寫程式、用時間與勞力換取報酬,但是隨著現在網路技術與平台商業模式的發達,價值似乎已開始重新回到個人的身上。

因此,不管你是要賣創作者專用電腦的科技廠商,還是身處於創作界的小型工作室或是個人SOHO,這個熱情經濟已經引起美國頂尖創投的高度重視了,極有可能引領下一個十年的風潮,背後的商機蓄勢待發,千萬不可錯失良機,現在就準備正面迎戰、擁抱熱情經濟所帶來的改變吧!

Jeff Huang,現為知名付費訂閱平台Pressplay駐站名師,商業英語類第一名。

網址 :pressplay.cc/jeff 曾任職於財星全球五百大的科技公司擔任海外市場開發經理 (Overseas Market Development Manager), English Experts Club 創辦人。 專精於跨文化客戶經營,長達15年的新事業開發與科技行銷經驗,深度經營美國、印度、俄羅斯以及中東等市場,曾獲得年度「市場開發最佳貢獻獎」,每年所主導及參與的營收更是超過台幣百億元。



Jeff 商務英語》 專欄文章

WWDC 2020 學習蘋果簡報3大套路

迪士尼CEO如何打造內容為王的影視王國

遠距工作是生活的新常態嗎?

小地方騙不了人!你的common decency合乎舉止嗎?

相關連結

1,000 True Fans? Try 100 (by Li Jin)