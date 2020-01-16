文／方亞申

總統大選過後，即將過農曆年，台股一般賣壓將提前出現，直到封關前夕，惟中線而言只要國際股市持續發揮，台股歷年二、三月都是上漲機率較高月份， 多頭有發揮空間。在美中對抗下，半導體、高價股還是主流，而搭配內需旺季，都值得逢低布局。

總統大選落幕，執政黨繼續當權，台股出現謝票行情，但緊接著就是過年，不想抱股過年者也會趁開高先減碼，直到封關前當日收紅機率就很高了；再來就是新春開紅盤，一般也是上漲機率高。且佐以總統大選後十日、十五日、二十日上漲機率過八成，平均漲幅在五％以上，都是呈現正報酬，就台股過去歷史而言，的確可考慮抱股過年。再者以過去二○年來看，二、三月份上漲機率都超過六五％，是一年當中僅次於十二月份上漲機率最高月份，在年後資金回籠及各公司陸續公布年報、股利政策及空頭最後回補中，都較偏向多頭。

ＥＴＦ資金未撤離股市

當然國際股市也是很重要，尤其是美國及中國。近兩年來低利率及負利率影響，國際資金大量湧進ＥＴＦ，規模直逼十兆美元，預計未來十年可能超過五○兆美元，ＥＴＦ資金大量進駐產業具有競爭力及優良配息的龍頭股，包括美國的蘋果、微軟、臉書、谷歌…，台灣則有台積電，韓國則是三星已創歷史新高；中國則有阿里巴巴、騰訊，這些都是全球總市值排名前二五名的好公司。

這次美國斬首伊朗將軍、伊朗報復炸射美國駐伊拉克軍事基地，局勢一度緊張，惟國際油價曾暴衝至六五美元（西德州）之上，尚未創去年高點六六．六美元，而後又大跌至六○美元之下；避險的金價則表現較強，一度超過一六一○美元逼近六年新高，但是對於國際股市的影響似乎不大，這次油價大漲但國際ＥＴＦ並未大量賣股，道瓊一度再創歷史新高突破二九○○○點，標普及Nasdaq也創歷史新高，Nasdaq已站上九千點之上，轉眼間可望挑戰萬點。費半指數去年大漲六成，今年漲勢較緩但也創歷史新高一九○九點。

美中股市同步走強

進入美國的資金幾乎都集中在電子、半導體以及銀行股身上，地產股表現也相當好，聯準會認為美國經濟最壞時期已過。當然變數就是美中貿易大戰後續影響。美國禁得起中國產品價格因關稅提高的成本，美股指數持續創歷史新高就是在呼應。

但中國則較受影響，雖說去年經濟成長率保六，但今年一般預計大約在五．八％，且國內企業違約還是屢見不顯；倒是政策注資在電子半導體上，看看在上海掛牌的新創板及中小型創業股為主的深圳股市，去年十二月以來表現非常強，帶動上證指數站上三千點進而將挑戰三二○○點。美中十五日簽署貿易談判應該不難，美國今年有總統大選、中國則需救經濟，政策大多會比較偏多。

而台股在總統大選前隨國際股市拉升至一萬二千一百點附近，在執政者不變下，趨勢一樣。外資及台商資金返台，是台股去年下半年反敗為勝重要關鍵，去年八月立院通的的鼓勵資金回台政策，全年吸引約八千億元以上額度將回台，當初政府預計兩年內可吸引約數兆資金返台，隨著美國對中國關稅提高已成事實，外移廠商將持續進行，資金將持續返台；外資去年九月開始大買台股，至十二月累計買超上市資額高達三二五八億元，約一一○億美元，元月以來則賣超約六十億元，外資動作若不再積極，台股可能走緩漲。

台幣強勢 資金行情持續

不過若看看台幣強勢升值升破三○附近，顯見資金還是有流進台灣，尤其美股持續鼓勵大企業投資台灣，加以台資持續回流，只要台幣持續強勢就可支持台股在較高位置。而證交所董事長許璋瑤預估上市公司去年營收可達三二兆元，稅前獲利也可達二．三兆元，台股是「有基之彈、值得投資」，續唱旺台股今年行情。台股有基本面，獲利維持良好狀況，再加上國際資金充沛，台股本益比為十九．六倍，在國際尚屬合理水準，現金殖利率因股價上揚而略降至三．八％，另現金股息連續五年發放超過一兆元，上市櫃公司於去年發放的現金股利達一．四四兆元，創歷史新高，相較國際低利環境仍具吸引力。

台股選前隨國際股市向上攀升，而指數來到一二一○○點上下，震盪相當正常，只要國際股市未連續下跌，台股還是個股輪漲。當然將在十六日開法說會的台積電是重要指標。尤其近期傳出華為砍單七奈米，令市場擔心。台積電日前公布去年十二 月營收，雖月減四．二％，但已連續五個月站穩千億元大關。在七奈米產能滿載下，第四季營收大幅優於財測預期，帶動去年全年營收年增三．七％，符合先前預期的持平至成長五％，前三季ＥＰＳ八．八四元，一般預期第四季獲利將再創歷史新高。全年ＥＰＳ約落在十三．五元。而最重要是台積電對於新的一季看法。

由於先前傳出，美國政府計畫進一步將源自美國的技術標準，由二五％降至十％，強化企業出貨華為的限制，市場將關注對台積電的影響；且近期傳出，台積電調整對華為旗下海思的供應比重，預料也將成市場關注焦點。再來就是先進製程進度方面，台積電日前表示，五奈米產能預計今年上半年量產。市場應該可以了解，就算華為七奈米訂單縮減，但是原來就排隊的ＡＭＤ、輝達、聯發科根本可以完全遞補吃下來，尤其ＡＭＤ新的晶片大賣，業績十分看好；輝達先前傳出轉單給三星，但基本上良率並不好，最後還是得回頭找台積電。（全文未完）

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