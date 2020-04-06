攀岩國手李虹瑩》 衝刺「東京奧運」 挑戰更突破的自己

文／林建煌

被譽為「攀岩界桂綸鎂」的李虹瑩，曾在亞運運動攀登項目榮獲第6名，

2019年亞錦賽取得銅牌，做為台灣第一位攀岩國手，她一路走來都是孤單一人，

直到2018年亞運將「運動攀登」正式納入競技項目，她才被看見。

李虹瑩說：「我如果獲得更多關注，就能讓大家更看到這項運動。」

或許就是這股責任感，驅使她不斷進步、努力朝心中的完美比賽前進

現在她也正為了獲得2020東京奧運的運動攀登參賽資格而努力備戰……

2018年雅加達亞運首次新增運動「攀登」項目，強調思考策略以及運用全身去完成的運動方式，讓不少人耳目一新，也使得室內抱石慢慢成為國人喜愛的休閒運動之一。畢業於中正大學運動與休閒教育研究所的李虹瑩，是該屆賽會我國唯一取得參賽資格的女子選手，在日、韓等強國選手夾殺下，她依然挺進最後的六強決賽，寫下台灣在該運動項目的里程碑。雖然最後無緣奪牌，但她隻身一人、沒有團隊幫助，自己找贊助去參加比賽和訓練的「半業餘」方式能獲取此成績，已獲得許多國外選手的尊敬。

和西方國家相比，台灣對於戶外冒險活動仍處於蠻荒的開發階段，政府雖不禁止，但也不鼓勵。因此在介於正式比賽以及極限運動之間的攀岩、乃至在室內岩館進行的抱石運動，目前還沒有得到太好的發展。

李虹瑩對於攀岩的執著和努力，讓她爭取到2019奧運年度培訓計畫，「雖然亞運比賽成績沒有太好，但也讓大家認識到了這項運動，所以（官方）有繼續支持。」現在她不僅有一名物理治療師隨行，也暫時不用擔心經費問題。考慮到攀登在我國是冷門運動，李虹瑩不但為自己爭取到了挑戰奧運的機會，也為接下來有志從事這個項目的選手，開啟了一條可以依循的道路。

一個人的武林 在闖蕩漂泊中成長

國中開始喜歡運動，李虹瑩過去在高中時練的是跆拳道，平時也喜歡打籃球，不過在2004年上大學時參加社團，卻開啟了她精彩的攀岩生涯，一爬就是15年。2006年她在高雄亞錦賽和日本「抱石女王」野口啟代以及南韓先鋒賽高手「蜘蛛女」金滋仁同場競技，不但讓她見識到攀岩運動的廣闊可能，也成為一個鞭策自己不斷往前的動力。

不過，橫亙在李虹瑩前面的最大障礙——就是資源的問題，除了出國比賽以及去岩館特訓的經費匱乏外，國內適合的場地稀缺，也沒有太多可以切磋的岩友，都讓她一路走來相當辛苦。彷彿是攀岩漫畫《孤高之人》的主人翁森文太郎一樣，李虹瑩在城市開始了她的「獨攀」行程，一個人訂機票、一個人旅行、一個人練習、一個人打理比賽事務，一個人上場作戰。

事實上，在亞運之前，李虹瑩剛失去中國的贊助商，又陷入無資源的困境。所幸那時傳來運動攀登被納入亞運項目的消息，才緩解了燃眉之急。不過，這對她來說，也是全新的挑戰，「過去只有自己一人，我只需對自己負責，但現在要承擔起國家的期望。」面對激烈的東京奧運資格賽，她坦言心裡很緊張。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》387期

推薦閱讀：

本文出自《大家健康雜誌》109年3月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】