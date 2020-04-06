用「平常心」防疫 把壓力留給專業

文／葉雅馨、戴怡君

面對不知何時會結束的新冠肺炎疫情，很多民眾高度警戒，讓自己備感壓力。

擁有防疫實戰經驗的前衛生署長葉金川提醒，「擔心並不能解決問題」。

具備防疫知識及保持平常心，才不會擴大焦慮感。

他也以自身經驗傳達：旅遊轉換環境、保持休閒、規律運動、回歸日常，

是重要，也是有效的防疫。

「不要因為疫情就不敢出門，整日待在家中，這是效益低的做法，生活還是要照常啊！」甫結束賞櫻泡湯行程即接受採訪的前衛生署長葉金川中氣十足地說。

自去年12月爆發新冠肺炎疫情以來，因為擔心與恐懼，台灣民眾都進入高度警備，除了基本的防疫措施――勤洗手、出入密閉公共空間戴口罩外，許多集會活動取消，學校延後開學，也有很多民眾選擇減少外出，減少旅遊，減少休閒活動。不過，擁有防疫實戰經驗的葉金川認為，生活還是要回歸日常，保持平常心而慎重以對，才不會擴大焦慮感。

知識和正確的判斷 能有效防堵疫情擴散

葉金川一再強調，害怕及存疑會助長疾病的傳播，具備防疫知識及做正確的決策判斷，則能有效防堵疫情。他以日本及台灣的防疫措施為例說明，之前日本政府要求鑽石公主號上的三千多人留在船上自我隔離，但是那艘船已經遭受病毒汙染，不應該視為隔離場所，所有人同處在受到汙染的環境中，不管隔離多少天都沒有用，因為不知道甚麼時候會受到汙染。被關在船上14天，但可能是第5天、第6天才碰到汙染源，自然就會超過14天後才發病。所以，把這艘船作為隔離的策略是不對的，所有人應該被送至未受過汙染的場所隔離14天，沒有發病，才是真正確認沒有受到感染。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》387期

受訪／葉金川（前衛生署長，現為慈濟大學公共衛生學系榮譽教授、中華捐血運動協會理事長）

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本文出自《大家健康雜誌》109年3月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】