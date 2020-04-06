溫沙拉與生菜沙拉比拚 熱量更低更健康？

文／柯筱珺

溫沙拉一詞起源於法語「Salade Tiede」，Tiede是溫熱的意思，

因此，溫沙拉顧名思義是指溫熱的沙拉。中醫認為春天宜溫食，

想要甩開冬天大魚大肉積累下來的肥肉，不妨試試清爽的溫沙拉，

比起「冷沙拉」更養生，還能減輕身體負擔！

春天天氣忽冷忽熱，對很多正努力控制飲食的減肥者來說，有些困難！以往夏季可以輕鬆享用沙拉來取代某幾天的一餐，但當日夜溫差大，天氣一冷，火鍋、熱巧克力、拉麵等無不誘惑著他們。想減少熱量攝取，其實不妨考慮國外常見的溫暖料理――溫沙拉。

溫沙拉有三種作法，一種是全煮熟的料理，第二種是生菜與熟食的搭配，第三種則是生食料理搭配熱醬汁，可依照喜歡的口味挑選不同種類的溫沙拉，營養均衡且有飽足感，是許多營養師和醫師相當推薦的吃法。（延伸閱讀：想靠「水煮餐」幫身體排毒，這樣吃更健康！）

生菜沙拉VS溫沙拉 誰才是低熱量首選

可能會有人疑惑，溫沙拉與生菜沙拉有什麼不同，兩者有哪些個別的優缺點？擁有八年教學醫院臨床經驗的台北市居家個案營養師陳柏方，將兩者分別列出優缺點，可以看出溫沙拉優點真的很多，不但能均衡攝取六大類食物，加熱過的食物還能減少微生物感染風險，此外，溫沙拉習慣搭配較具分量的肉類、魚類及蔬果類等，通常會有一定的飽足感。……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》387期

諮詢／陳柏方（台北市居家個案營養師）

推薦閱讀：

本文出自《大家健康雜誌》109年3月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】