管理職場上不願變化的七個訣竅

我先前任職的組織由於迅速擴張，出現了很多大規模的轉變，包括團隊重組、解雇主管、推動新措施等。

我們很多人都對即將出現的變化一無所知，一直到這些變動真正要推行時才知道，因此我們不一定能夠瞭解，推動這些新措施背後的原因。很多決策對話都是領導階層在閉門會議中所進行，而其他每個人在私底下所形成的一般情緒暗流，就充滿了不確定性與重大壓力。

如果無法有效管理變革，就可能在整個組織上下形成憂慮煩惱的漣漪效應。美國心理協會的「2017年工作與福利調查」（2017 Work and Well-Being Survey）就證實了這一點：「和最近、目前或預期中不會面臨改變的員工比較起來，最近或目前會面臨轉變的員工，工作上出現慢性壓力的機率，是兩倍以上（55%相對於22%）。」

可能引發焦慮的轉變，包括預算大幅刪減、臨時性的裁員、辦公地點搬遷、或者引進不同的專案或流程，但這些專案或流程卻伴隨著一般人不樂見的瑕疵。這些轉變在不同的情況下，可能對員工的士氣造成重大打擊，甚至影響到整個組織的聲譽。

事實上，大多數轉變都能帶來正面的成果。改變是生活的一部分，即使一開始不太自在，但到頭來，我們往往還是能夠隨著轉變，抵達需要前往的處所。組織如果朝著成長的方向前進，就不可能保持現狀不改變。正如花朵必須突破花苞才能綻放，企業也需要自我調整才能擴張。

但偶爾，組織前進的方向，有可能開始違反本身的價值觀或使命。雖然大家都希望，領導階層所做的決策，能夠顧及組織與員工的最佳利益，但人都不是完美的，有些結果也很難預料。

我們每個人都可能受到作者丹尼爾‧高曼（Daniel Coleman）所謂的「杏仁核劫持」（amygdala hijack）的影響──當恐懼主宰一切時，我們做出最佳決策的能力，就會大打折扣。當下要知道我們所做的選擇，是不是最好的選擇，是一件很難的事，而且有時候我們要到事後回想時，才會了解到這些決策所產生的影響。到那個時候，要回頭往往太遲了！正因如此，要想適當調整管理措施，積極尋求各種觀點，並徵求反饋意見，就很重要，因為他人往往能夠看到我們沒有看見的地方。

外在的因素──例如社會進步或產業轉變──會對我們的組織產生影響，而且這些影響的方式並非我們所能控制。但有些地方確實是我們可以控制的，因此我們有責任提倡符合組織價值觀的「正面」轉變。

如果你或身邊的人感覺，即將出現的變化，對組織或其中的員工而言，並非正面的轉變，那麼以下七個訣竅，可以幫助你們有效因應其中的利益衝突，同時避免在管理變革時出現的惡夢：

1、有話直說，進行對話

就算你擔心自己的觀點可能和團隊中他人的看法大異其趣，你也要向同輩的領導者表達你的疑慮，此時需要勇氣、力求「勁道」，或許你注意到的地方，他人並沒有注意到。一次對話或許無法改變前進的方向，但任何一次對話都有可能帶來改變。

2、提出其他選項

抱怨很容易，但這並非請他人傾聽的最佳方式。如果你相信自己有抱怨的確切理由，那就不要只是抱怨，反而要提出其他的選擇。如果最近或預期中的某項轉變，可能有某個地方行不通，那麼要想調整眼前的方向，朝向全新、更好的方向前進，提出其他選項或許就是最好的做法。如果有人表達疑慮或頗有怨言，就問他們對其他的解決方案，是否有具體的想法。

3、數字不會說謊

評量的結果可以說明哪些地方行得通，哪些地方行不通，因此可以為你的觀點提供有效的佐證。舉例而言，如果你認為某個新的專案，成效比前一個專案差，你就可以比較這兩個專案不同的成果，準備好各種資料，並規劃進行後續的對話。如果所得的數字能夠支持你的看法，就可能帶來轉變，推動結果朝向正面的方向發展。

4、保持透明

透明能夠建立信任，你的團隊成員需要能夠掌握訊息。和他們分享你能夠分享的訊息，同時直接問他們有沒有甚麼問題、想法或疑慮。關於大型轉變的重要對話，如果都在閉門會議中進行，就可能引發焦慮，因此你要努力進行相關主題的公開對話。

5、鼓勵他人進行對話

改變的結果可能對整個組織都造成影響，而每個人真正的想法與感受，有時會在茶水間閒聊、或聊八卦時，才會透露出來。如果員工都對彼此表達內心的疑慮，但卻未能向主管直接反應，主管就無法充分支持本身所帶領的團隊。鼓勵你的團隊成員直接和你──或者和一般的領導者──分享內心的疑慮，同時也鼓勵其他主管，讓每個人參與未來會對他們產生影響的決策。

6、檢查自己的情境

我們這一輩子的個人經驗，會型塑我們的情境，形成一種主觀的視野，讓我們在看待這個世界時，都受到這個視野的左右。如果我們選擇用來看待事物的方式，無法產生我們想要的結果，情境就會是個問題。雖然表達自己的疑慮，為組織和同事發聲，是很重要的事，但你也要考慮到建議中的改變，背後的潛在意圖，同時切記，有時一開始讓人不太舒服的轉變，其實稍後可以帶來讓人愉悅的結果。改變可以帶來改變，因此你要記得前瞻──眼前這種「不從人願」的轉變，未來可能帶來哪些正面的結果？

7、相信自己

如果你已檢查過自己的情境，也探索過自己的各種假設，那麼到頭來，很重要的一點就是：要相信自己。所謂相信自己，指的是你一旦消除各種偏見、也檢視過自己的恐懼之後，就要相信自己真正的感受。如果某個重大決策缺乏正當性，或者違反了你們最重視的價值，你就得判斷，自己是否想繼續留在這個組織。和自己進行對話，思考自己該去該留，這個答案只有你自己知道。

領導者要管理變革──並根據每個當事者的最佳利益做出決策──就要和團隊成員一起直指事物的核心，進行誠實而公開的對話。

本文節錄自「管理雜誌」550期

http://www.harment.com/oc.php