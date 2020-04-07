工作太多做不來？ ──請教瑪德蓮

親愛的瑪德蓮：

兩個月前，我獲得升職，這是我夢寐以求的事。先前我有七名直屬下屬，但現在我有十五名。我看到的所有參考資料，都說我應該定期和每個人進行一對一會談，但我本身的工作量已經加倍，實在不知道如何把這麼多事都擠進我的工作時間表。

現在我已經一天工作十二小時，只能夠晚上或周末在家裡收發電子郵件。我的員工不停發電子郵件和簡訊給我，問我各種問題，或者請我給他們反饋意見。我的配偶已經開始受不了我的狀況。

我很想獲得升遷，也很高興有更多的薪資，但現在我開始真正後悔了。我到底要怎麼樣，才能滿足每個人的需求，同時又做好本身的工作？這一切全都感覺……

太多了

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親愛的「太多了」：

十五名員工是很多沒錯，尤其他們如果需要你不斷給予反饋意見。就算他們不需要這些意見，你也有很多人需要去支持和認識。

這是你們組織內部的標準做法嗎？如果不是的話，你或許可以考慮說服主管，提拔其中某個員工，請他來負責管理部分員工。但如果這是標準做法，大家對如何管理這麼大型的一個團隊，可能就有一些共同的期待，你可以去請教上司，有沒有甚麼課程／資源是你可以運用的，讓你在處理這些事情的時候，不會如此手忙腳亂。

但在真正找到資源之前，你得先為團隊設立一些標準，讓團隊能保持平衡，同時也降低你自己的壓力。要像你這樣，領導這麼大型的一個團隊，第一步就是要確保，每個人都知道自己的任務與目標，也都擁有所需的資源，能夠完成本身的工作。你或許可以把重點放在大家最需要反饋意見之處，協助大家能夠更自在地運用本身的判斷力。針對這點，此處有些更深入的內容。

至於「一對一會談」，沒錯，能夠定期進行「一對一會談」，是最理想的狀況──但沒有法律規定，你一定要每週進行這項會談，或者會談得長達一小時。下列這些訣竅或許對你有幫助：

● 先從每個員工隔週會談15分鐘開始。這或許放得進你的工作時間表──總共加起來每週大約需要2到3小時。

● 在全體會議時宣布，你希望每個團隊成員都能在管理中扮演主動積極的參與者，也就是你期待他們能夠做到某種程度的自我管理。如果你願意，你可以分享這篇有關自我領導的文章，這當中描述領導是一種夥伴關係。

● 讓每個員工知道，「一對一會談」是他們可以自由運用的時間。一旦他們掌握其中的訣竅，這就是他們提出問題，並取得反饋意見的最佳良機。讓他們安排進行「一對一會談」的時間，或者在行事曆上和每個人約好固定的時間。

● 讓每個員工自行推動「一對一會談」的議程。堅持每個人在預定的會談時間之前，先透過電子郵件把議程寄給你，這種作法可以強迫員工事先思考，有哪些地方需要你協助，並且有效運用他們的時間。

你不可能包辦所有的事情。你得要求員工加把勁。但只要開始推動這一切，這些做法可以減輕的壓力，會讓你深感訝異！

愛你的

瑪德蓮

本文節錄自「管理雜誌」550期

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