全國主管日：讓你成為更好的主管的四個真相

今天是全國主管日，這是個多麼值得慶祝的日子！我們在勁道公司都知道，當我們檢視偉大領導者的特質時會發現，他們很喜歡學習，而且不斷在思考，如何加強自己的領導技巧。

在這個獻給你這類辛勤工作的主管的日子裡，我們當然希望你能夠感覺受到理解與肯定，但我們同時希望，你可以花點時間想一想，如何加強自己在同事與團隊之間的管理技巧，同時提升自己的領導能力。

有了這個想法之後，今天在你思考的同時，我還希望你記得一件事：所有業務的核心都不在營收，不在最後期限，也不在目標，或者我們是否能達成目標。

雖然這些都是業務的重要面向，但這些面向之所以重要的唯一原因，是因為它們會影響到的那些人。

我還記得在先前的職務上，發生了某個特定事件，讓我忽然領悟所謂真正重要的事情。有一天，我正忙著處理一大堆事，包括寄發電子郵件給一長串的客戶。

我的上司也受到這些郵件的副本，結果他給了我一些很棒的反饋意見：「或許在裡面添加一些個人化的信息，是個不錯的做法，祝他們今天可以過得很愉快之類的，你知道的，就是創造一些溫暖的氛圍，客戶都會喜歡溫暖的氛圍。」

的確如此！在我們的「業務互動」中添加溫暖的感覺，可以強化彼此之間的關係，同時讓我們當下的體驗明亮起來。那一天，在我的心裡，我只想趕快解決一件又一件的待辦事項，但我的主管的反饋意見讓我從此記得，這些工作之所以如此有價值，背後真正的原因。

賽門．史涅克（Simon Sinek）在「從原因開始」（Start with Why）一書中指出：「快樂的員工可以確保快樂的客戶，而快樂的客戶可以確保快樂的股東──這個順序就是這樣。」

那我們要如何為更快樂的員工奠定基礎呢？關鍵就在於情感資本──人與人之間建立連結的能力，我們如果能夠和身邊的人，建立一種信任與互相尊重的感覺，就是我們最快樂的時候。

業務中所涉及的每個人之間的人際關係，無論是和同事之間的關係，或是和客戶之間的關係，的確就是業務的核心。

正如蘇珊．史考特（Susan Scott）在「勁道對話」（Fierce Conversations）一書中所說的：「我們最寶貴的資產不是現金，也不是聰明才智、吸引力、掌握縮寫字義的能力、或撰寫密碼與分析報表的能力，我們最寶貴的資產是人際關係。」

人際關係是種子，可以滋養萬物，包括成功。

以下是看待這個想法的另一個角度：

當我們把努力的重點放在人際關係時，我們就進入了馬斯洛需求階層當中更高的需求。這當中最基本的是生理需求。

我們把事情做完的時候，可以賺錢付帳單。但如果把重點放在人際關係，我們就可以進入更高的需求層次：歸屬、尊重、甚至自我實現。這會脫離只求生存的層次──我們能夠繁榮發展，並且在過程中也協助他人繁榮發展。

我們每天所做的每一件事──無論我們認為是大是小──都會引發漣漪效應，對他人產生影響。

我們每個人都有某種程度的自由，無論在組織內外，都可以發揮正面的影響力，並培養人際關係。而在這方面的做法是否成功，就會影響到我們往往十分在意的營收成果。

「行銷智慧」（Marketing Wisdom）當中的統計顯示，一般企業如果無法經營和客戶之間的關係，每年平均會流失20%的客戶。

考量一下我們為員工做了些甚麼，以及我們和他們之間的選擇與互動，如何讓他們的人生變得更好（或者更糟，這要看我們做法背後的意圖而定），有可能讓人大開眼界。

記得以下這四個真相，不斷思考，積極練習，你就可以強化和同事、直屬下屬、以及客戶之間的關係。



真相一：對話就是人際關係。

沒有對話，不可能建立人際關係。

這類對話如果包括反饋意見或直接對話，有可能帶來挑戰，而其他一些對話則就比較簡單，或者感性。

無論如何，所有的對話都能讓我們探索他人的思想與感受，因而可能加強我們彼此之間的連結。而人際關係的狀態，就由這類交流的品質來定義。



真相二：總會有時間。

說「我沒有時間加強人際關係」，就好像是在說「我沒有時間做最重要的事。」

如果你覺得自己時時諸事纏身，就根據這些事和身邊的人際關係的關聯性，來決定這些事的優先順序。花點時間──下定決心，找出一些方法，和他人建立連結。

小小的表示感謝的行為，可能發揮大大的成效。



真相三：重新連結回「原因」。

無論是個人或整個組織，都要重新和「原因」連結。

你們公司的使命聲明是甚麼？你們為誰服務？又為什麼要為這些人服務？連回使命感，這一點很重要，如此一來，我們和工作連結的方式，才能把人際關係放在日常事務努力的核心。

真相四：談得更深就會靠得更近。

聊聊天氣或休息室的點心，沒甚麼不對，但這類對話對強化連結的作用十分有限。

要想加深連結，就要提出問題。

有機會的時候，要問問對方的喜好與厭惡之處，他們為什麼喜歡或不喜歡這些事，他們的夢想是甚麼，他們對某些話題的感覺是甚麼，以及他們覺得重要的事情是甚麼。主動傾聽，做好準備，全神貫注。

我們在日常生活中，經常會迷失在所謂的「單調的苦差事」中，起床，上班，努力工作，達成目標，我們在做這些事情的過程當中，可能會有些時候，完全忘記了自己為什麼要做這些事。如果你感覺自己已經迷失在日常事務中，就必須自我檢查。

就在此時此刻，檢查自己。和那些能夠為你的所作所為提供原因的人相連結。再也沒有比此刻更好的開始的時間點。

本文節錄自「管理雜誌」550期

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