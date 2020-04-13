文／林鳳琪

瘟疫宛如世界末日降臨，鎖國、封城、管制、關閉紛沓而來，人們被迫隔離。於是，社會疏離亦催生了孤寂這隻隱形病毒，它沒有具體形象，測不到基因序列，卻會趁虛入侵，潛伏心底，以情緒困擾當養分，逐漸長成足以噬人的「黑洞」。

《遠見》最新調查發現，超過四成的民眾經常感到孤寂，青少年更是高風險族群。專家認為，孤寂雖然不算是疾病，卻讓身心不健康，導致各種致命疾病，連帶造成的損失與社會成本，恐將拖垮各國財政。

面對孤寂來襲，我們又該如何對抗？作家歐陽靖、資深媒體人高愛倫，以過來人經驗，分享他們戰勝孤寂祕訣。台東書屋則是用溫暖與故事，陪伴偏鄉孩童長大。隨時關心身邊的人，別讓孤寂封了城！

報紙一打開，滿滿10頁盡是令人哀傷的訃聞，這是義大利人在疫情蔓延三月天的日常。因感染病毒而往生的患者，孤伶伶躺在床上，孤獨死去、無人送終，唯一留下的，是報紙上的遺照。

即便在全球疫情控制最得宜的台灣社會，人們生活亦出現截然不同的色調……。

身為會計師事務所負責人的吳先生，因女兒從三級疫區回來，居家隔離14天期間，夫婦倆很怕影響鄰居，幾乎足不出戶，工作靠遠端視訊，吃飯靠外送，盡量遠離人群。

為此，夫妻倆小心翼翼，只敢趁離峰時間才出門倒垃圾，孰料，隔天還是被鄰居白眼。

反群聚、隔離常態化 孤寂病毒悄悄蔓延

「社區竟要求我們家的垃圾別跟他們放一起，」向來位居社會主流、人緣極佳的吳先生，想都沒想到，他竟也有飽嘗歧視滋味的一天，他自我解嘲：「至少，平常各自忙碌的家人感情變好了。」

另一位居家隔離的林小姐，在解禁後，發現同事們會刻意保持距離，甚至在她面前歇斯底里洗手。原本她以為隔離是苦悶的，出關後卻親身經歷人際間無形的隔閡，遠比空間隔閡更令人畏懼。

再看台灣首例確診新冠肺炎女台商，在新聞曝光後，遭網民肉搜、攻擊謾罵，她寫道：「我打破台灣的0，我很抱歉，但沒人願意生病……。」

一隻新冠病毒，竟讓中古世紀獵巫悲劇重演，瞬間摧毀人與人的互信與連結。隨著確診案例一一傳出，肉搜、歧視、排擠……，就在你我的生活中上演。群眾集體焦慮、人們相互揣測、社會溢滿攻訐，更成了當下世界的主基調。

身體健康的，充斥著被感染的焦慮；疫病上身者，壓抑著惴惴不安的無助感，就連站在第一線的醫護人員，也陷入了被歧視、排擠的孤立世界。

對此，憂鬱症防治協會理事長張家銘憂心忡忡，當反人群、避接觸從一時防疫，演變成人們的日常，熔斷社會的連結，久了，世界就成了一個個的「社會孤島」。

有專家更警告，倘使人們沒能及時進行社會心靈修復，「孤寂海嘯」將襲捲而來，屆時這隻「孤寂病毒」造成衝擊與傷害，恐不亞於COVID-19。

只是，令人納悶的是，「孤寂」是一種疾病嗎？

自工業革命以來，個人意識抬頭、小家庭當道、少子化躍為主流、高齡獨居愈發盛行，獨處，幾乎是現代人的標配。據內政部統計，2019年台灣的一人戶創新高，達295萬戶、占33.4％。使得「享受一個人的孤獨」，成為現代人風行草偃的新時尚。

孤寂讓人折壽，竟比抽菸酗酒還可怕

人可以享受孤獨，卻要小心孤寂。孤獨僅是客觀條件上的「一個人」，心情可能是愉快的，甚至很享受；孤寂，除了客觀環境的一個人，還包含了主觀上「覺得寂寞」兩大要件。

若長期與外界隔離，或身處人群仍感寂寞，或不被他人理解的「社交孤立」，日積月累下，產生焦慮、難過、挫折，甚至自我認同低落等複雜情緒困擾。小心！恐怕已淪為「孤寂症候群」一族。

科學證明，孤寂症候群可能源自於天生基因，但後天長期獨處、缺乏社會資源、社交疏離等，也是關鍵成因。最重要的是，「孤寂」，不但是一種情緒、一種感覺，亦會傷身。

在狩獵、農業社會，人類為了安全而群聚，數千年來，社會連結已成為人類的基本需求，深植神經系統，因此，一旦與社會斷鏈，身體立刻會啟動保護機制，於是，寂寞會造成壓力，而壓力，又會致使掌管決策、情緒調控、思考與分析的大腦前額葉皮質無法正常運作。

嚴格來說，孤寂感不是病，也非憂鬱症，影響卻更勝於抽菸、酗酒。

偶一為之的獨處，像是無傷大雅的細菌，反而讓人產生抗體，了解內在需求。但長期沒被處理的孤寂，就像經年累月的病根，衍生交互作用，併發憂鬱症、心臟病、失智、焦慮、自律神經失調，嚴重的話，將導致免疫力下降，甚至致癌、致命。

美國知名孤寂症候群專家，芝加哥大學認知與社會神經科學中心主任約翰．卡喬波（John T Cacioppo）研究證實，孤寂會誘發身體發炎反應，影響人的感覺、行為與生理，導致早逝。

美國加州大學教授沙拉．普雷斯曼（Sarah Pressman）研究亦發現，孤寂會提高中風、心臟病罹患機率達30％。

繭居族、孤獨死，全球社會新課題

然而，你以為孤寂是成年人的通病，恐怕大錯特錯。英國考克斯基金會（Jo Cox Commission）的調查就發現，英國每8人有1人經常感到孤寂，其中有43％英國青年孤寂無助。英國國家廣播公司（BBC）一項針對全球的孤寂調查也察覺，16～24歲的青少年是最孤寂的一群，比例超過四成。考克斯基金會統計，因孤寂而付出的社會、醫療……等成本，每年造成英國25億英鎊經濟損失。

深感事態嚴重，英國2018年創設全球首位「寂寞部長」。無獨有偶，一成人口深陷孤寂所苦的德國，也決定跟進設專責部門解決「隱形危機」。

當人們念茲在茲地扼止肥胖、酗酒、抽菸，對身體健康的損害時，殊不知，其平均減少壽命分別為20％、30％與50％，卻都遠低於孤寂的70％。也因此，卡喬波曾大力疾呼，寂寞和社會孤立，會損害健康、破壞生產力，讓社會付出龐大代價。

可怕的是，孤寂也會傳染。人際網絡中，只要一個人覺得寂寞，就能感染許多人，導致連鎖效應。

孤寂感成因多元，例如長期感到被排擠、被歧視，可能導致社交障礙、人群疏離；進而造成自我認同感低落，懷疑自我，甚至，對人易有不信感。而當被迫害感如火苗點燃，內心防衛機制進而衍生對人群的敵意。惡性循環下，反社會或邊緣人格於焉而生，恐醞釀令人遺憾的社會悲劇。

精神健康基金會董事長、台大名譽教授胡海國舉例，2014年北捷隨機殺人案，兇手鄭捷正是因反社會人格傾向，加上成長孤寂與社交疏離，最後鑄下大禍。

另外，歐美近年盛行的新興流行病「假日憂鬱症」，細究背後原因，即是獨居長者每逢假日，盼不到親人探視與陪伴，長期的孤寂累積，衍生各種無名病痛，最後導致憂鬱症上身。

張家銘亦拿出臨床醫學證實，孤寂與憂鬱互有因果關係。長庚醫院精神科醫師林皇利則指出，國外研究，七成憂鬱症患者，亦有嚴重孤寂感。

有「藍色流感」之稱的憂鬱症，已被世界衛生組織（WHO）列為2020年影響全球數十億人口第二大疾病，僅次於心血管疾病。

在亞洲，孤寂挑戰也日益嚴峻。台灣憂鬱症防治協會統計，憂鬱症每年造成台灣的經濟損失高達350億元，是國人失能最大風險因子之一。

日本平均每小時有3人正「孤獨死去」，數字還在增加中。除了孤獨死，已超過100萬人口的「繭居族」，更是日本棘手的社會問題。

超過6個月足不出戶的繭居族，過半是40歲以上的中年人。細究原因，竟跟孤寂脫不了關係。不少繭居族因不擅溝通，產生社交障礙，遭受職場霸凌，而產生「社會退縮」。

去年一位日本老父親因繭居族殺人案頻傳，憂心繭居兒子犯罪，乾脆動手殺了兒子，不勝唏噓。

值得注意的是，高齡化浪潮席捲全球，「孤獨死」已非日本特有現象。德國首都柏林，350萬人口就有近半數獨居，「孤獨死」年逾300人。

去年瑞典也發生一起驚人社會事件，一位獨居老人竟死了3年後，因帳單一直沒繳才被發現。

在重視人際關係的台灣，向來視獨居老人、離婚喪偶、單親獨子、單身不婚……為負面標籤，因而難以啟口，而這卻讓日益嚴重的孤寂效應，維持表面和平，冰山下的危機，令人擔憂。

放任青少年孤寂，恐陷入憂鬱症漩渦

《遠見》與精神健康基金會合作「2020年孤寂大調查」中，竟有超過44％國人經常感到孤寂。對比2014年「精神健康基金會」的調查結果，驟增12個百分點。驚人的是，超過六成台灣青少年，正深陷孤寂漩渦中載浮載沉。

小君即是一個發人深省的個案。

從小，小君就是個敏感的孩子，原本愛唱歌、愛笑，卻總因身材圓潤被同學嘲笑；漸漸地，小君開始自我嫌惡，忙於事業的媽媽，也未曾察覺……。

國小三年級美術課，小君在畫紙上塗滿了1000顆眼淚，被美術老師寄到國外參賽，得到全球第三名。這震撼了媽媽，她驚覺小君畫作中盡是哀傷的眼淚，決定幫小君轉學。

但，轉學後的小君，並未因而得到救贖。由於換了新環境，與同儕格格不入，又常遭師長誤解，就連媽媽也難以捉摸她的孤寂感。久而久之，慢慢將小君的內心封城，最後確診罹患憂鬱症。

三軍總醫院精神科醫師楊聰財表示，10～25歲的青少年，正處於生理遽變期，而負責控制情緒的大腦前額葉系統又還未發展成熟，加上這時期非常重視同儕認同，常因太在乎別人，過度解讀他人言語，造成社交障礙、封閉自己。

青少年孤寂事態愈形嚴重，衛福部統計，近年，自殺已是台灣青少年死亡前二大死因，僅次於意外。2018年青少年自殺死亡率更達4.4％、創20年最高紀錄。此外，未婚單身者和獨居人士，皆是孤寂高風險群。「2020年孤寂大調查」顯示，未婚者孤寂感為61.0％，高於已婚、再婚、喪偶、離婚的人。若分析居住狀態，獨居者感到孤寂比率最高，為62.4％。

楊聰財說，很多獨居長者，退休後每天就窩在家裡看電視。有位70多歲長輩，出現「逛醫院症候群」，總覺身體不適，檢查後發現憂鬱指數超高。

值得注意的是，失業、低收入亦是孤寂的潛因子，71.5％待業者有孤寂感；年收入低於50萬元，每2人就有1人感到孤寂。

楊聰財表示，職場是建立社會關係、成就感的重要場域，失業或低職場成就者，易有孤立感。

調查也發現，出現高度孤寂感的人，有91.3％有中度、重度情緒困擾。睡眠困擾者，高達91.1％有孤寂感，而總是感到憂鬱或心情低落者，孤寂比例高達96.3％。

網路社交缺親密感 全球孤寂症倍數成長

精神科醫師鄧惠文觀察，孤寂讓人焦慮，原是人類自保的本能。但很多人為逃避孤寂感，讓自己窮忙瞎忙，或不斷上社群平台收發訊息，偏偏這都只是淺層社交，無法建立實際社會關係與親密感。

全球茶飲大廠Lipton總公司，去年發表的孤寂報告也指出，全球孤寂症候群正倍數成長。其中Z世代與千禧世代，看似網路社交頻繁，卻是最孤寂的世代。關鍵在於，這些社會連結與關係過於表面。

人際關係的疏離，令孤島現象愈來愈普遍。疫情蔓延所導致的社交疏離，則讓一座座孤島猶如連上引信的「未爆彈」。

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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